Meter für Meter vorwärts: Deutsche Bahn erneuert Gleis mit schwerem Gerät

Von: Roland Lory

Die Baustelle bei Rieden ist mehrere hundert Meter lang. © Lory

Die Deutsche Bahn erneuert derzeit zwischen Murnau und Weilheim das Gleis. Die Strecke ist noch bis 18. August nicht befahrbar.

Rieden – Der Weg zur Baustelle ist länger als gedacht. Als Treffpunkt für den Pressetermin hatte die Deutsche Bahn (DB) den Zughalt in Uffing genannt. Dort stellt sich am späten Montagvormittag allerdings heraus, dass die Arbeiter, die die Gleise erneuern, gerade bei Rieden zugange sind. Also setzen sich die Journalisten und Bahnvertreter ins Auto und fahren im Konvoi retour und über Spatzenhausen und Waltersberg zur Baustelle.

Ein gutes Jahr ist es nun her, dass eine Regionalbahn bei Burgrain entgleiste. Bei dem Unfall kamen fünf Menschen ums Leben, 68 wurden verletzt. Das Unglück war eine Art Weckruf. Seitdem lässt die Deutsche Bahn die Werdenfelsstrecke sanieren. Nachdem zuletzt die Anlagen zwischen Tutzing und Weilheim auf Vordermann gebracht wurden, ist nun der Abschnitt Weilheim-Murnau an der Reihe.

Maschinen machen Höllenlärm

Wer an den monströsen Maschinen an der Bahnstrecke bei Rieden entlangläuft, tut gut daran, sich die Ohren zuzuhalten. Denn die Gleisbaumaschine und der Materialförder- und Silowagen machen einen Höllenlärm. Über ein Förderbandsystem werden die alten Schwellen entfernt und die neuen an die vorgesehene Stelle bugsiert. Dort werden sie maschinell befestigt. Zwei Arbeiter achten darauf, dass alles passt. Der Schotter wird gereinigt, der Abraum entsorgt. „Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt rund 150 Meter pro Stunde“, erzählt Projektleiter Alexander Jung. Alle drei bis vier Tage müssen die Gleisbaumaschine und der Materialförder- und Silowagen mit 28 000 Liter Diesel betankt werden. 19 Gleisbauer und Maschinisten sind auf der Baustelle unterwegs. Die alten Schienen werden recyclet, die Betonschwellen ebenso. „Wir sind im Zeitplan“, sagt Jung. Noch bis 17. August werden zwischen Uffing und Murnau, südlich des ehemaligen Bahnhofs Polling, nördlich des Bahnhofs Huglfing sowie am Nordkopf des Bahnhofs Uffing insgesamt 11 400 Meter Schienen, 9500 Schwellen und der Gleisunterbau modernisiert. „Wegen Nacharbeiten ist die Strecke aber bis zum 18. August nicht befahrbar“, teilt eine Bahnsprecherin mit.

2023 will die DB insgesamt rund 45 Kilometer Gleis erneuern. Nach den Abschnitten Tutzing-Weilheim und Weilheim-Murnau sind die Strecken Murnau-Garmisch-Partenkirchen (28. August bis 6. September), Garmisch-Partenkirchen-Griesen (7. September bis 5. Oktober) sowie Garmisch-Partenkirchen- Mittenwald (6. Oktober bis 9. Dezember) an der Reihe. Daneben stehen schon länger geplante Instandhaltungsmaßnahmen im Netz an. Zu nennen sind dabei unter anderem Gleis- und Stellwerksarbeiten auf der Außerfernbahn zwischen Garmisch-Partenkirchen und Pfronten-Steinach (31. August bis 16. September) sowie Brückenbauarbeiten zwischen München und Starnberg vom 20. August bis 4. September. Aufgrund von Mess- und Instandsetzungsarbeiten an einer Stützwand bleibt der Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald bis Dezember weiterhin unterbrochen.

100 Millionen Euro werden investiert

Insgesamt steckt die DB in den Regionen Werdenfels und Oberland mehr als 100 Millionen Euro in die Modernisierung der Strecken. Allein den Abschnitt Tutzing-Garmisch-Partenkirchen zu sanieren, kostet alles in allem 14 Millionen Euro, wie Karl Domanowsky mitteilt, Gesamtkoordinator des Investitionsprogramms im Karwendelnetz.

Bahnkunden müssen derzeit mal wieder den Bus benutzen. Gibt es genug Fahrer? „Auf der Strecke läuft es gut“, sagt Thomas Kahnert, Teilnetzmanager für die Werdenfelsbahn bei DB Regio Bayern. „Wir haben uns frühzeitig Kapazitäten gesichert“, und zwar in Kooperation mit dem RVO. Allgemein sei die Lage in Sachen Busfahrer jedoch „angespannt“.

Bei allen Unannehmlichkeiten, die mit dem Ersatzverkehr verbunden sind, es gibt auch etwas Positives für Murnauer, die nach München müssen: Zu gewissen Zeiten sind Expressbusse zwischen Murnau und Weilheim unterwegs, die nicht über Huglfing und Uffing fahren.

