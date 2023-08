Nico Trinks ist erneut Seehauser Fischerkönig - Er bezwingt Vorjahressieger Dominikus Guglhör

Von: Andreas Mayr

Teilen

Spektakel mit Tradition: das Fischerstechen an der Bootslände in Seehausen. © Mayr

Sie haben es durchgezogen. Obwohl nachmittags ein Gewitter aufkam und Regen fiel, wurde in Seehausen am Ende ein neuer Fischerkönig gekürt. Nico Trinks setzte sich im Finale gegen den Vorjahressieger Dominikus Guglhör durch. Wie üblich säumten unzählige Schaulustige das Areal an der Bootslände.

Seehausen – Der Reiz dieses Fischerstechens in Seehausen ist ja auch seine Historie. Wer einmal König wird, den vergisst man nicht in diesem Ort. Und so war es nur richtig, dass im Finale die beiden besten Fischerstecher ihrer Generation aufeinander trafen. Nico Trinks – Sieger von 2019 – und Dominikus Guglhör, der amtierende König, wiederholten ihr Finale vom Vorjahr. Das war damals schon eine hochklassige Angelegenheit gewesen, die sich minutenlang hinzog, weil beide einfach verdammt gut darin sind, Treffer einzustecken. So war es wieder, nur dass diesmal Nico Trinks den entscheidenden kleinen Fehler des Gegners ausnutzte und den Titelverteidiger ins Wasser beförderte. Zum zweiten Mal krönt sich Trinks damit zum König und zieht in der ewigen Bestenliste mit Guglhör gleich.

Erst Hitze, dann Regenpause

Warum sie derzeit die besten Zwei sind, zeigte sich bei diesem Fischerstechen mit höchstem Schwierigkeitsgrad. Erst brennende Sonne, dann lange Regenpause, zum Schluss Nieselregen, glitschige Holzbretter und kältere Temperaturen. Unter diesen Bedingungen kristallisierte sich flott raus, dass es ein Favoriten-Stechen werden würde. Im Halbfinale standen ausschließlich Seehauser, die früher schon einmal so weit gekommen waren. Platz drei ging am Ende an den früheren König Christoph Grunwald. Weit über drei Stunden waren vergangen seit dem Start mit 41 Burschen und Männern. Denn das Wetter stellte sich quer. Eines aber kam nicht infrage: eine Absage. Das Kommando kam frühzeitig. Bevor der erste Tropfen fiel, erreichte die beiden Ansager die entscheidende Nachricht von der Wettkampfleitung. „Wir ziehen das auf jeden Fall heute durch“, sagte Thomas Sauerhöfer weniger später in sein Mikrofon. Was kann denn schon ein Regenschauer gegen so einen mächtigen Traditionswettkampf ausrichten? Wenige Moment später rauschte die Regenwand heran. Da war gerade erst die Qualifikationsrunde gestochen, nach 45 Minuten.

So sehen Sieger aus: Nico Trinks setzt sich im Finale durch – wie bereits 2019. © Mayr

Im Evakuieren sind die Seehauser genauso gut wie im Stechen. Innerhalb weniger Minuten hatten sie alle Teilnehmer von den Fähren und im Trockenen. In den Fischerhütten sammelten sie sich, und was man so mitbekam, war das da drin ein großer Spaß, den der Regen nicht nehmen konnte. Zwei wackere Fischerstecher spurteten durchs Nass und hievten ein Fass Bier in die Hütte, danach vergnügte man sich mit ein paar Maß. Während das Publikum zu den Autos spurtete, bauten sich einige Zuschauer provisorische Unterstände und harrten aus, bis sich der Himmel lichtete. Die Chefs nebenan aktualisierten ihre Regenradars auf dem Handy und sahen doch, dass die große Gewitterzelle innerhalb einer Stunde vorbei gezogen war. Das Seefest am Abend sagte man ab, das Fischerstechen lief weiter.

Als der Regen nachließ, war ein Großteil der Zuschauer verschwunden. Und es waren wieder deutlich über 1000 gekommen, so weit man das schätzen konnte in diesem wilden Treiben. Auf den See hinaus ruderte hernach nur noch ein einziges Kanu. Vor dem Fischerstüberl, das gerade renoviert wird, spannten die verbliebenen Zuschauer die großen Schirme auf und feuerten die restlichen Teilnehmer an. Zügig ging das vonstatten, weil die Favoriten sämtliche Duelle flott entschieden. Auch die Halbfinals waren eine relativ klare Sache. „Wie Champions-League ist das“, sagte Andreas Andre, der zweite Ansager, in die Lautsprecher. Auf dem See noch überreichte Mini Guglhör seine Binsenkrone an den neuen König. Gemeinsam stießen sie mit einer Maß auf den Endkampf an, ehe sie sich in den Staffelsee stürzten. Wobei: Nass waren sie ja schon davor geworden.