Seehauser komponiert Namenstaglied: Operation Ohrwurm

Gibt noch nichts vergleichbares

von Andreas Mayr

Seehauser Gerry Meyer komponiert Namenstaglied – und hofft nun auf den großen Durchbruch.

Seehausen – Manche zählen in ihren schlaflosen Nächten Schafe. Gerry Meyer komponierte mal eben ein Lied, wenn es nicht anders ging mit dem Einschlafen. Seit drei, vier Jahren singt und summt da etwas in seinem Kopf. Jetzt hat er dieses etwas endlich eingefangen, aufgeschrieben, auf einem Tonband verewigt. Wenn dieses Lied tatsächlich so ein „Ohrwaschel-Wurm“ wird, wie der Seehauser sagt, dann ist er da wirklich auf eine Marktlücke gestoßen.

Die ganze Welt singt so oft „Zum Geburtstag viel Glück“ oder eben „Happy Birthday to you“. Aber wer honoriert eigentlich den Namenstag musikalisch, fragte sich Meyer. Ein Tag, der bei seinen Großeltern noch mehr galt als der Geburtstag, der draußen auf dem Land noch geschätzt wird. Meyer hat das Internet ausgiebig nach einem solchen Liedchen durchstöbert. Er fand nichts, also nichts Gescheites, ein paar Sprüchlein, ein paar wenige Tonfetzen. Und weil einige zu ihm gesagt haben „Lass doch den Schmarrn, das wird eh nichts“, hat er’s erst recht gemacht. Jetzt erschien sein Namenstaglied, das am Dienstag (11. Mai 2021) in der BR-Abendschau Premiere feierte und im Internet auf der eigenen Seite www.namenstaglied.de zu hören ist. Ob’s tatsächlich ein Hit wird, kann keiner sagen. Ihr größtes Ziel haben Meyer und seine Namenstags-Band „Umara Vier“ ohnehin erreicht. Sie wollen zeigen, dass so ein tückischer Virus vieles nehmen kann, aber nicht die bayerische Lebensfreude. Alleine der erste Abend im Tonstudio von Gottfried Singer in Hofheim – eine Mordsgaudi, die man nicht vergessen wird. Gottfried Singer, Meyer und Sänger Thomas Sauerhöfer pressten das rudimentäre Stück, das Meyer immer auf der Melodika vorgespielt hatte, in eine Form, von der der Erfinder heute sagt: „Das war der Zünder, danach waren alle dabei. Da ist was rausgekommen.“

Lied hat eine lange musikalische Reise unternommen

Bis das Lied klang, wie es klingt, hat es eine kleine musikalische Reise unternommen, mit einem Halt bei den Moor-Buam, der Gruppe um Singer. Im Gegensatz zu den Skeptikern sahen die Musikanten nämlich Potenzial. Gemeinsam jazzten sie die Melodie rauf und runter, verfrachteten sie mal in eine Country-Version, legten einen Disco-Beat darüber oder feilten am Text. Das war fast schon experimentelles Musizieren – und obendrein ein Heidenspaß.

Seitdem gehen ihnen die G’satzel nicht mehr aus dem Kopf. „Wenn du’s fünfmal hörst, hast du’s drin. Das ist bisher allen so gegangen“, betont Sauerhöfer, der die Melodie schätzungsweise tausende Male gehört und hunderte Male mitgesungen hat. „Heute ist dein Namenstag“, heißt’s gleich zum Einstieg, man fällt also direkt mit der Tür ins Haus, was schon beim „Happy Birthday“ keine schlechte Idee war. Sie haben auch eine englische Version geschrieben und vertont, auf der Homepage gibt’s die Strophe zudem auf Polnisch, Ungarisch und Russisch. Im Osten Europas, hat Meyer in seinen vielen Recherche-Nächten herausgefunden, „hat der Tag noch einen hohen Stellenwert“. Falls tatsächlich einer sie um eine italienische Fassung bittet, werden sie auch die einspielen. Allerdings lassen sich die Wörter in den anderen Sprachen nicht immer so leicht an die Töne anpassen, da braucht’s an mancher Stelle einen verbalen Limbotanz.

Namestaglied: Es gibt sogar ein Musikvideo

Die sechs Männer haben auch ein Musikvideo drehen lassen. Einmal in einem Musikclub mit bayerischem Ambiente, Biertisch, Tracht, was man so braucht. Zuletzt fuhren sie mit einem Kameramann vom Bayerischen Rundfunk und BR-Journalistin Julia Schlegel auf die Insel Wörth, drehten draußen. Meyer hatte eine Seerose dabei, die mehr als eine Requisite war. Er würde sie gerne als Namenstagspräsent etablieren, wie Rosen zum Valentinstag. Für seine Musikgruppe hat er schon Seerosen aus Holz schnitzen lassen und sie ans Revers geheftet.

Verbleibt nur noch die Frage, für wen das Lied denn gedacht ist. Nun, eigentlich für jeden. Meyer stellt sich das so vor: Wer einem Bekannten, einem Freund, einem Familienmitglied gratulieren will, verschickt einfach den Song – 1,39 Minuten in der Lang-, 40 Sekunden in der Kurzversion – mit dem passenden Namen. So lief’s auch bei Meyer selbst ab am 23. April. Im WhatsApp-Postfach landete in der Früh ein Lied, darin hieß es: „Darum lass’ dich feiern heut. Mein lieber Gerry.“ Der Seehauser war baff, sein Kollege sagt: „Das war die erste Version, bei der wir gesagt haben: So können wir’s lassen.“ Seitdem haben sie die Version vor vielen Freunden angemacht. Die Kritik ist gewichen, Lob ist aufgezogen. Meyer sagt: „Jeder, der’s hört, findet es super.“ Na dann, alles Gute zum Namenstag!