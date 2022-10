Seehausen droht ein Schuldenberg

Von: Rafael Sala

In Seehausen wird gut verdient – so gut, dass die Gemeinde von der Steuerkraft her zu den Spitzenreitern im Landkreis gehört. Schulden: seit Jahren keine. Rücklagen: fast zwei Millionen Euro. Zuführungen aus dem Vermögens- zum Verwaltungshaushalt: stets ein ordentlicher Batzen. Noch. Das wird sich bald ändern, der Ort wird in ein paar Jahren mit geschätzten sechs Millionen Euro in der Kreide stehen.

Seehausen – Eine nackte Null. Das ist die Zahl, die im Haushaltsbericht immer wieder unter dem Eintrag „Entwicklung der Schulden“ vermerkt ist. Null Euro im Jahr 2020, null Euro im Jahr 2021 – und auch heuer wieder: null Euro. Das bedeutet: Mit keinem Cent stehen die Seehausener rechnerisch in der Kreide, was die Finanzlage der Gemeinde anbelangt. Eine glänzende, eine leuchtende Zahl, eine, auf die man stolz sein kann.

Doch dann wird die Ziffer unschön, schnellt steil nach oben. 2023 lautet sie 1,5 Millionen Euro, im Jahr drauf 2,4 Millionen Euro und 2025 noch einmal 2,1 Millionen Euro. Macht zusammen gut sechs Millionen Euro – von Schuldenfreiheit kann dann mitnichten mehr die Rede sein. Der Schuldenberg Seehausens wird sich vielmehr auftürmen.

Das ist die unschöne Botschaft, die Bürgermeister Markus Hörmann (CSU) in der Haushaltssitzung im Seehauser Rathaus im Gepäck hatte. Damit nicht genug. Eine weitere bittere Pille, die die Gemeinde schlucken muss, sind Rückforderungen aus den Gewerbesteuereinnahmen: Rund eine Millionen Euro, darunter 200 000 Euro Zinsen, mussten 2022 an ein Unternehmen infolge einer geänderten Gesetzeslage bei steuerlichen Veranlagungen von Firmen zurückgezahlt werden.

Seehausen hat zwar das Geld, muss es aber aus den Rücklagen entnehmen, was bedeutet, dass dieser Topf von derzeit 1,9 Millionen Euro massiv zusammenschmilzt. Im Verbund mit anderen Entnahmen, die noch dieses Jahr fällig werden, sind es insgesamt rund 1,5 Millionen Euro, so dass das finanzielle Polster der Gemeinde zum Jahresende und in den folgenden Jahren nur noch rund 374 000 Euro betragen wird. Heißt: Seehausen wird sich an die Banken wenden müssen, um die anstehenden Investitionen zu stemmen – eine Notwendigkeit, die dem Ort mit der höchsten Steuerkraft im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bislang erspart geblieben ist.

Der Rathauschef suchte seine Enttäuschung gar nicht erst zu verbergen, sprach davon, dass man jetzt alle Kräfte bündeln werde: „Wir werden sechs Millionen Euro Schulden aufnehmen müssen. Die Hauptaufgabe wird sein, den Spagat zwischen freiwilligen und Pflichtaufgaben zu schaffen.“ Investitionen müssten jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, es gelte, eine Prioritätenliste zu erstellen: „Dabei gehen natürlich Pflichtaufgaben vor.“ Viele Gelder werden in die Infrastruktur fließen müssen, konkret in Kanal- und Abwasserkanalarbeiten, die bis 2025 mehrere Millionen Euro abschöpfen werden. Das teuerste Projekt: Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Abwasser mit geschätzten 1,3 Millionen Euro. Der geplante Neubau des Fremdenverkehrsamtes wird mit 520 000 Euro zu Buch schlagen. Die Liste dessen, was sich die Gemeinde bis 2025 vorgenommen hat, ließe sich fortsetzen.

Bürgermeister Hörmann blickt nervös in die Zukunft: „Wir werden auf erhebliches Fremdkapital zurückgreifen müssen.“ Fremdkapital – ein Wort, das bislang in Seehausen wie ein Fremdwort anmutete.