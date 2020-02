Mann (22) verrichtet bei Faschingsball  Notdurft an unpassender Stelle - dann kommt‘s zum Gerangel

Er wollte offensichtlich nicht die Toilette aufsuchen. Weil der Murnauer seine Notdurft an anderer Stelle verrichtete, war der Faschingsball für ihn beendet.

Seehausen - Ein 22-jähriger Mann aus einem Ort bei Murnau hat sich am Samstag gehörig daneben benommen. Er war in Seehausen auf einem Faschingsball und fiel dem Sicherheitsdienst nach Polizeiangaben auf, weil er an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle im Freien seine Notdurft verrichtete.

Mit dem Verbot, sich weiter auf der Veranstaltung aufzuhalten, war der Mann nicht einverstanden. Es kam zum Gerangel mit den beiden Männern des Sicherheitsdienstes. Dabei wurde der stark alkoholisierte Mann zu Boden gebracht. Die Polizei wurde verständigt, der Mann erstattete Anzeige gegen den Sicherheitsdienst. Einzelheiten müssen noch geklärt werden.

