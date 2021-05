Immer mehr Erholungssuchende: Staffelsee-Schutzzonen sollen Natur-Rambos abhalten

Landratsamt erlässt neues Regelwerk

Der Staffelsee zählt zu den Ausflugs-Hotspots der Region, zieht immer mehr Besucher an. Nicht alle verhalten sich vorbildlich. Unter unvernünftigen Paddlern und Schwimmern leidet wertvolle, sensible Natur. Das Landratsamt steuert mit einem neuen Regelwerk gegen, um gefährdete Flora und Fauna noch mehr zu schützen.

Seehausen/Uffing – Sie fährt selbst leidenschaftlich gerne mit dem Kajak auf dem Staffelsee, und das seit vielen Jahren. Genau deshalb fällt Martina Auer (Name von der Redaktion geändert) eine „irrsinnige Entwicklung“ auf. Es „frustriert“ die Murnauerin, wenn sie das Treiben anderer Wassersportler sieht, die auf SUP (Stand-Up-Paddling)-Boards, Luftmatratzen oder in allen möglichen Booten bis in den letzten möglichst unberührten Winkel des Sees vorzudringen versuchen und sich nicht um die Natur und um Schutzgebiete scheren. Hier seien alle Dämme gebrochen, klagt Auer. „Ich merke das seit zwei, drei Jahren.“ 2020, im ersten Corona-Jahr, habe sich der Besucher-Zustrom und damit die Entwicklung zum Schlechten „extrem verstärkt“. Der Staffelsee werde schlicht überrannt, ohne Rücksicht auf Verluste.

Wassersportler nehmen keine Rücksicht auf sensible Bereiche

Dieser Umgang mit Natur und Tierwelt schmerzt Auer. Die Murnauerin erzählt von Ausflüglern, die Zelte an allen möglichen und unmöglichen Stellen aufbauen, von Wassersportlern, die trotz Hinweisschildern mit allem, was schwimmt, ins Naturschutzgebiet im westlichen Seebereich paddeln. Sie hat Menschen gesehen, die ungerührt durch den Schilfgürtel an der Wörth fahren und Schäden hinterlassen sowie Jugendliche, die auf SUP-Brettern bei Dunkelheit auf der Insel-Ostseite Party machen und mit Halogenstrahlern in Uferbereiche leuchten. Überhaupt verkomme die Wörth zur Feier-Zone mit lauter Wumm-Wumm-Musik. Und mancher packt seinen Hund aufs Board und lässt ihn auf einer der Inseln frei laufen. Spricht Auer die Menschen auf ihr Verhalten an, erntet sie nach eigenen Worten oft Unverständnis.

Staffelsee: Landratsamt sorgt mit neuer Verordnung für Schutzzonen

Die Entwicklung bereitet nicht nur ihr große Sorge; sie ist den Verantwortlichen in der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts nicht entgangen. Seit Januar greift eine Verordnung, mit der die Behörde rücksichtsloses Verhalten an sensiblen Stellen von Staffelsee, Achauslauf und Ferchenbach zu unterbinden versucht. Diese definiert Ruhezonen für Wasservögel und Schutzbereiche für Vegetation und beschränkt, wie es in der Verordnung heißt, „insbesondere den immer stärker zunehmenden Freizeitbetrieb“. Der am Staffelsee stark gestiegene Druck – die Behörde nennt speziell die Trendsportart SUP – mache es notwendig, Schritte „zur Sicherung der Natur- und Landschaftsverträglichkeit gewässergebundener Aktivitäten“ vorzunehmen. Vielen Bootsfahrern und Schwimmern sei „nicht bewusst, welche Störung sie bewirken, wenn sie nahe am Schilfgürtel entlang fahren“, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Beschilderung an frequentierten Bade- und Bootseinstiegsstellen klärt nun auf, im Wasser grenzen Bojen Schutzzonen ab. Bei Verstößen wird ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro fällig. Die Überwachung übernimmt vor allem die Polizei. Auch Ranger und Naturschutzwacht können darauf achten, dass alle sich an die Regeln halten; ihr Schwerpunkt liegt indes an Land.

Seehauser Bürgermeister: Verordnung „dringend notwendig“

Die neue Reglementierung war in Markus Hörmanns Augen „dringend notwendig“. Er beobachtet „seit mehreren Jahren, dass der Druck zunimmt“, sagt Seehausens Bürgermeister (CSU) speziell mit Blick auf SUP-Paddler. Es herrsche mittlerweile quasi ein Ganz-Jahres-Betrieb, „gefühlt ist immer jemand auf dem See“. Für Hörmann zählt aber auch, dass die Fischer als Nutzer des Gewässers mit im Boot sitzen und nicht in ihrer Arbeit eingeschränkt werden. Er betont: Natürlich wolle man das Leben nicht völlig beschneiden, doch es müsse in „geregelten Bahnen verlaufen“ – und im Einklang mit der Natur.

Uffinger Rathaus-Chef Weiß findet: „Es ist schlimmer geworden, eindeutig“

„Bedenklich“ nennt Uffings Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) die Tatsache, dass überhaupt verordnet werden muss, „was als selbstverständlich gelten sollte“. Er zweifelt nicht an der Notwendigkeit, sieht aber, dass dadurch etwa an der Ach auch die heimische Bevölkerung beschränkt werde, die damit aufgewachsen sei, auf die Natur zu achten. Frequenz und Zahl der Besucher im Naturschutzgebiet westlicher Staffelsee und angrenzende Moore stiegen Weiß zufolge stark. Er verstehe, dass „die Menschen zu uns kommen. Und wir empfangen sie sehr gerne. Wir freuen uns, dass sie unsere Gastronomie besuchen und in den Läden einkaufen.“ Aber: „Wir verlangen im Gegenzug, dass sie sich benehmen. Dann sind sie gerne gesehen.“ Weiß bekommt mit, dass Bewohner der Ballungsräume München und Augsburg angesichts kurzer Wege selbst unter der Woche noch spätnachmittags zu Ausflügen in die Region aufbrechen. „Die Alternativen sind durch die Corona-Beschränkungen weniger geworden.“ Diese trugen seiner Meinung nach dazu bei, dass sich die Lage zuspitzte: „Es ist schlimmer geworden, eindeutig.“ Doch Weiß schränkt auch ein: Man registriere immer die extremsten Auswüchse. „Wenn man diese ins Verhältnis zu den vielen Besuchern setzt, sieht man, dass sich der allergrößte Teil vernünftig verhält.“

In der Paddler-Szene lösen Restriktionen eine gewisse Aufregung aus

In der Kanuten- und SUP-Szene haben die neuen Restriktionen derweil für Aufregung gesorgt. In einem Informations-Rundschreiben heißt es, es bleibe abzuwarten, ob sich jemand finde, der – gegebenenfalls „mit Prozesskostenhilfe“ – bereit sei, einen Antrag auf Normenkontrolle gegen die neue Verordnung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu stellen.

