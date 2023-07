Stand-up-Paddler stirbt im Staffelsee - Keine Hinweise auf ein Fremdverschulden

Unfall am Montag bei Seehausen

Ein 41-jähriger Mann ist am Montag im Staffelsee bei Seehausen gestorben. Nach Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Seehausen – Tragisches Ende eines Wassersport-Ausflugs: Ein 41-jähriger Stand-up-Paddler ist am Montag im Staffelsee bei Seehausen gestorben. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Derzeit gibt es nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Am Montagvormittag ging bei der Integrierten Leitstelle gegen 9.45 Uhr ein Notruf ein. Zuvor waren Hilferufe von Badegästen wahrgenommen worden. Es stellte sich heraus, dass Zeugen einen Stand-Up-Paddler dabei beobachtet hatten, wie er beim Wassersport verunglückte. Sie konnten den Mann an der Wasseroberfläche halten.



Acht Minuten nach der Alarmierung war die Schnelleinsatzgruppe der Wasserrettung für den Staffelsee mit zwei Booten und insgesamt acht Kräften vor Ort. Die Wasserwacht Uffing-Seehausen barg den Peißenberger. „Er war mit dem Kopf schon unter Wasser“, teilt Jörg Jovy mit, Pressesprecher des BRK-Kreisverbands. Die Wasserwacht brachte den Mann am Fischerstüberl an Land. Unter Reanimation wurde er an den Rettungswagen übergeben. Anschließend brachte man ihn mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau. Dort stellte man letztlich den Tod des 41-jährigen Mannes fest. Die ersten Ermittlungen zur Todesursache stellten Beamte der Polizeiinspektion Murnau an. Inzwischen hat diese der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.