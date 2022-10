„Stern“ vergibt fünf Sterne für das ifb

Das ist der Topwert: fünf von fünf Sternen. Das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb), das in Riedhausen seinen Sitz hat, erhielt eine Auszeichnung der Zeitschrift „Stern“. In der Kategorie „Betriebsratschulungen“ landete das ifb unangefochten auf Platz eins und wirbt jetzt mit dem Siegel.

Seehausen – Die Auszeichnung – sie kommt zur rechten Zeit, nachdem die Zeiten zuletzt hart waren. Sie ist Labsal für die geschundene Unternehmensseele. Die Zeitschrift „Stern“ hat das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb) als besten Weiterbildungsanbieter für Betriebsräte ausgezeichnet. Das Unternehmen mit Sitz im Seehauser Ortsteil Riedhausen war bis zur Corona-Pandemie eine einzige Erfolgsgeschichte gewesen. Weil kaum noch Präsenzveranstaltungen stattfanden, geriet es in Turbulenzen. Die Qualität scheint trotzdem zu stimmen. Als einzige Firma in dieser Kategorie erhielt das ifb fünf Sterne und landete in der Gesamtwertung im Vergleich der Betriebsrats-Schulungen mit Abstand auf dem ersten Platz. Außerdem gab es in jeder der drei einzelnen Kategorien die höchste Punktzahl: 85 für beste Lernqualität, 76 für ein top Preis-Leistungs-Verhältnis und 90 für die höchste Zufriedenheit und Weiterempfehlung.

Die Studie erstellt hat das Marktforschungsinstitut Globis, das als renommiert und unabhängig gilt. „Zufriedene Kunden sind unser größter Ansporn. Denn Betriebsräte und alle anderen betrieblichen Interessenvertreter geben Tag für Tag mit großem Engagement das Beste für ihr Unternehmen – sie verdienen die allergrößte Unterstützung. Dafür engagieren wir uns mit vollem Herzen“, wird Hans Schneider, Institutsleiter und Gründer des ifb, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Siegel, mit denen die Seehauser ausgezeichnet wurden – ähnliche vergeben neben dem Stern auch andere Zeitschriften wie zum Beispiel der Focus –, sind nicht unumstritten. Zum einen: Mit den „Stern“-Auszeichnungen werben zu dürfen, kostet Geld – und das, so behaupten Insider, nicht zu knapp. Der Stern verheimlich gar nicht, dass der Erwerb mit Kosten verbunden ist. „Die Preise“, so heißt es auf der Stern-Homepage, „schwanken je nach Studie, Nutzung und Nutzungsdauer.“ ifb-Pressesprecherin Christine Bergmann-Oehmichen, die darauf hinweist, dass man in ihrem Haus nichts davon wusste, Teil der Studie zu sein und erst nach der Veröffentlichung davon erfahren haben, räumt ein, dass das Stern-Siegel käuflich erworben wurde. „Das finde ich nicht ungewöhnlich.“ Aus der Höhe der Summe macht sie allerdings ein Geheimnis und verweigert die Aussage.

Vielleicht deshalb, weil die ifb-Geschäfte in den ersten beiden Corona-Jahren eingebrochen waren. Zwar konnten betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden, aber es sollen 37 von einst 215 Mitarbeitern das Unternehmen verlassen haben. „Inzwischen ist unsere Mitarbeiterzahl wieder gewachsen“, teilt Bergmann-Oehmichen auf Tagblatt-Anfrage mit. Mittlerweile sollen wieder rund 200 auf der Payroll stehen. Sie wertet das als Indiz, dass es beim ifb aufwärtsgeht und die Talsohle durchschritten ist. Auf die Frage, ob rote oder schwarze Zahlen geschrieben werden, gibt es keine Antwort. Nur soviel: „Wir befinden uns auf einem stabilen Kurs der wirtschaftlichen Erholung.“ Man habe das Angebot an Online-Seminaren stark ausgeweitet, so dass man nahezu jedes Seminarthema auch online anbieten kann. „Damit sind wir für die Zukunft, selbst angesichts einer unsicheren Situation im kommenden Herbst und Winter, gut gerüstet“, sagt Bergmann-Oehmichen.

Eine Botschaft, die man auch im Seehauser Rathaus, speziell Bürgermeister Markus Hörmann (CSU), mit Freude vernehmen wird. Die Schieflage des ifb hatte auch ein großes Loch in den Etat der Gemeinde, dessen größter Gewerbesteuerzahler das ifb war, gerissen. Damit musste so manches Projekt auf die lange Bank geschoben werden.