Westtorhalle ist längst eine Institution

„Wir befinden uns im Aufwind.“ Dies betonte Claus Auwärter, Vorsitzender des Forums Westtorhalle, im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung. Die Mitgliederzahl hat sich seit 2015 verdoppelt.

Riedhausen – „Westtor bleibt!“ Diese auf eine großformatige Leinwand projizierte Botschaft drückte bei der Jahresversammlung des Forums Westtorhalle die enorme Erleichterung all seiner Mitglieder über den Erhalt des Riedhauser Kulturzentrums aus.

Im vergangenen Dezember war bekannt geworden, dass das benachbarte Fortbildungsinstitut IFB das Gelände, auf dem die Halle steht, wegen eines Grundstückskaufs im Norden nicht mehr für seine Erweiterung benötigt. „Nun können wir unsere ehrenamtliche Arbeit weiterführen, was für die Gemeinschaft, aber auch die Gemeinden Seehausen und Murnau von besonderer Bedeutung ist“, sagte der Erste Vorsitzende Claus Auwärter, der zusammen mit Filmregisseur Daniel Lang durch den Abend führte, gegenüber dem Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatt.

Ohnehin sei das Forum mit gegenwärtig 588 Personen einer der mitgliederstärksten Vereine am Ort. „Allein seit 2015 haben wir diese Zahl verdoppeln können. Wir sind längst eine Institution.“ Es sei der Gemeinde Seehausen – allen voran Bürgermeister Markus Hörmann, dessen Stellvertreter Daniel Schreyer und Altbürgermeister Ulrich Willburger (alle CSU) – sehr hoch anzurechnen, wie intensiv sie sich für den Erhalt der Halle eingesetzt haben, betonte der Vereinschef vor etwa 80 Zuhörern, die dies mit kräftigem Applaus quittierten. „Wir befinden uns zur Zeit in der Bauleitplanung, und hoffen, dass das Landratsamt damit einverstanden ist“, meldete sich Hörmann zu Wort.

Laut Auwärter hat es in den vergangenen 14 Jahren es weder Schlägereien noch Polizeieinsätze in der Einrichtung gegeben. „Wir befinden uns im Aufwind. Wir kooperieren mit anderen Vereinen, den Schulen in der Umgebung und sind in der umweltpolitischen Bildung tätig.“ Veranstaltungen mit Georg Ringsgwandl, Wally und Amy Warning und Jesper Munk waren so gut frequentiert, dass die Aktiven an ihre Grenzen gestoßen seien, sagte der Zweite Vorsitzende Felix Maderspacher. „Allein im Dezember hatten wir über 1000 Besucher.“ Auch die „Silent space Party“ ist ein Publikumsmagnet.

Waren 2015/16 insgesamt 4450 Besucher registriert worden, zählten die Veranstalter 2018/19 5919 Personen. Zudem fanden zahlreiche mietfreie Schulveranstaltungen zu diversen Themen in der Halle statt. Nicht zu vergessen die 47 Tango- und 52 Kneipenabende. Insgesamt leisteten die Aktiven im vergangenen Jahr bei den 152 Veranstaltungen über 4000 Arbeitsstunden. Nachdem die Kreativwerkstatt aus dem Untergeschoß ins Innovationsquartier umgezogen ist, haben sich dort vier freischaffende Künstler einquartiert.

Das Verhältnis zu den Nachbarn im Viertel ringsum bezeichnete Auwärter als „problemlos“. Bei der Diskussion, wie politisch die Westtorhalle sein sollte, zeichnete sich eine überwiegende Mehrheit jener Mitglieder ab, die die Vermietung des Gebäudes an demokratische Parteien befürwortet. „Wir behalten uns aber das Hausrecht vor, wer bei uns rein darf und wer nicht, weil er unseren Werten nicht entspricht“, sagte der Erste Vorsitzende.

Nach der Sommerpause geht die Theatergruppe mit dem Projekt „Westtor Hometown“ mit Chrissi Schwab und Lisa Stegner in ihre vierte Runde. Und bei den Horváth-Tagen Mitte November wird das Forum Projektpartner sein.

Außerdem kündigte der mittlerweile 44-jährige Auwärter für die Neuwahlen im kommenden Jahr Veränderungen an: „Teile der Älteren werden sich aus dem Vorstand zurückziehen, und auch mein Platz steht dann zur Verfügung. Denkt mal drüber nach. Jeder kann bei uns mitmachen, Voraussetzung ist Zuverlässigkeit.“ Neu als Beisitzer aufgenommen wurden an dem Abend Jan Brugger, Valentina Urban, Joseph Bauer und Jakob Hamburger.

Heino Herpen