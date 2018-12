Westtorhalle: Die Kuh ist vom Eis

Die frohe Kunde wird am Donnerstagvormittag publik gemacht: Die Riedhauser Westtorhalle kann in den kommenden Jahren an ihrem Standort bleiben. Hans Schneider, Chef der benachbarten Firma ifb, hat ein Grundstück gekauft, auf dem er einen Erweiterungsbau hinstellen möchte.

Riedhausen – Weißer Rauch steigt am Donnerstagvormittag aus dem kleinen Schornstein am Dach der Westtorhalle auf. In der Sixtinischen Kapelle bedeutet dies, dass ein Papst gewählt wurde. In Bezug auf das Riedhauser Kulturzentrum kann man es als Zeichen des Durchbruchs sehen. Im Rahmen eines Pressegesprächs wird verkündet, dass die Westtorhalle, die jedes Jahr tausende Besucher anzieht, an ihrem Standort erst einmal gesichert ist. Denn Hans Schneider, Chef des benachbarten Instituts zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb), konnte von einer Erbengemeinschaft eine nördlich der Firma gelegene 2000 Quadratmeter große Wiese erwerben. „Das ist notariell verbrieft worden“, sagt Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU). Der Kommune gehört die Westtorhalle, die sie dem Betreiberverein seit fast 25 Jahren zur Verfügung stellt.

Damit Schneider einen Erweiterungsbau hinstellen kann, braucht es einen Bebauungsplan. Damit müssen sich der Gemeinderat und das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen beschäftigen. Hörmann erzählt, dass es von der Kreisbehörde „positive Signale“ gebe. Die Gemeinde werde das Thema „mit Nachdruck“ verfolgen, verspricht der Rathauschef. Mit Schneiders Architekt hat die Kommune bereits Gespräche geführt. Es gibt erste grobe Ideen, wie der Neubau ausschauen könnte.

„Wir sind froh, dass wir aus der Buhmannrolle raus sind“, betont Schneider. Er zeigt sich „heilfroh“ über die Einigung. Bekanntlich war die Halle in Gefahr, weil ifb wegen einer Erweiterung das Areal ins Auge fasste, auf dem sich das Kulturzentrum befindet. ifb-Chef Schneider hatte dem Verein angeboten, die Einrichtung an gleicher Stelle im Untergeschoss eines neuen Bürobaus unterzubringen und großzügige Unterstützung für den Umzug angedeutet. Im Juni wurde bekannt, dass der Verein zunächst bis Ende 2019 in dem Bau bleiben kann.

Die Leute vom Forum Westtorhalle sind selbstredend froh, dass die Kuh vom Eis ist und man erst einmal ein paar Jahre Luft hat. Man sei „sprachlos“ angesichts dieser „Überraschung“, betont der Vorsitzende Claus Auwärter. Der Prozess sei stets „ergebnisoffen“ gewesen. „Jeder hat die Nöte des anderen erkannt. Aber ohne die Beweglichkeit von Herrn Schneider und dem Verhandlungsgeschick der Gemeinde wären wir auf verlorenem Posten gewesen.“ Es sei nicht selbstverständlich, dass so eine Debatte „ohne Schlammschlacht“ abläuft. „Wir haben miteinander gearbeitet.“ Nach Hörmanns Angaben war an den Verhandlungen auch Ex-Bürgermeister Ulrich Willburger (CSU) beteiligt, der ifb einst nach Riedhausen gebracht hatte.

Die Platzprobleme des Unternehmens liegen auf der Hand. „Wir haben 2018 so viele Mitarbeiter eingestellt wie noch nie“, teilt Schneider mit. Nämlich mehr als 50. 2017 waren es über 30. Momentan sind circa 20 Stellen offen. Um Platz zu schaffen, wurde innerbetrieblich umstrukturiert. Man rückte enger zusammen. Zweier-Büros wurden mit drei bis vier Leuten belegt, zwei Besprechungsräume wurden aufgelöst. Sollte es mit dem Neubau klappen, könnten dort 60 bis 80 Mitarbeiterplätze untergebracht werden. Der ifb-Chef rechnet mit einer Investition von sechs bis acht Millionen Euro.

Freude herrscht auch bei Gemeinderat Dr. Robert Roithmeier (Liste Bürgernah). „Der gordische Knoten ist durchschlagen. Es gibt eine Lösung, mit der beide überleben können.“ Keine der beiden Parteien bleibe auf der Strecke.

Hörmann kündigt an, dass der Prozess weitergeführt wird, die Suche nach einem Alternativstandort für die Westtorhalle also noch nicht zu Ende ist. „Wir haben jetzt einige Jahre Zeit.“ Der Bürgermeister will dabei auch den Landkreis und die Marktgemeinde mit Murnau an den Tisch holen. Wie lange die Firma ifb mit einem Neubau platzmäßig klarkommt, wird man sehen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass das Unternehmen schnell wächst. Momentan hat es 195 feste Mitarbeiter.

Von Roland Lory