Zurück zur Normalität: Westtor startet in die Saison - Am Samstag steigt das Hallenfest

Kulturzentrum in Riedhausen

In der Riedhauser Westtorhalle beginnt die neue Saison. Das Programm vereint Neues und Bekanntes.

Riedhausen – Kulinarik und Musik gibt es zur Eröffnung der nächsten Spielsaison an diesem Samstag in der Riedhauser Westtorhalle. Der Verein startet nach der Sommerpause mit einem Programm, das Neues und Altbekanntes vereint: Neben Konzerten, Partys, Kneipenabenden und Theater gibt es eine Demokratiekonferenz. Um die Besucher darauf einzustimmen, findet das Hallenfest in und um das Westtor statt – nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder in gewohnter Form. Darüber freut sich der Erste Vorsitzende Jakob Hamburger: „Wir sind durch die Pandemie aus dem Tritt geraten und wollen wieder in gewohntes Fahrwasser kommen“, sagt er.

Los geht das Hallenfest ab 14 Uhr mit Grillspezialitäten und Holzofen-Pizza. Musikalische Untermalung bietet um 16.30 Uhr der Murnauer Simon Gorke alias Da Simmal. Er widmet sich unter anderem Lokalphänomenen und wandelt seine Sicht auf das Leben in bairische Songtexte um. Mit Mundharmonika, Gitarre und Mundart-Gesang präsentiert Gorke seinen außergewöhnlichen Indiefolkrock. Eigenkompositionen gibt es auch von der Band Groovevergnügen zu hören, die seit 2016 deutschlandweit als Jamgruppe unterwegs ist. Ab 21 Uhr tritt die Kombo mit beschwingten Gitarrenriffs, kräftigen Basslines sowie dynamischen Congas und Drums auf, die das Ganze tanzbar machen. Dabei reicht das Spektrum von Groovy Reggae und Funky Hip Hop bis hin zu Americana Roots Rock und Psychedelic Garage Jazz. Einlass ist um 20 Uhr. Ab da gelten die Eintrittspreise von 13 Euro (9 Euro ermäßigt). Bis um drei Uhr morgens können die Gäste tanzen und gemeinsam feiern.

Auftritt der Band Die Zeitzeugen

Die nächste Veranstaltung winkt schon am Freitag, 23. September. An diesem Konzertabend tritt die Formation Die Zeitzeugen aus dem Oberland auf, begleitet vom deutschsprachigen Artpop der Band Herr Rauch. Bis Ende November ist der Spielplan vollgepackt mit Kunst und Kultur. „Das Programm kann sich sehen lassen – wir haben einiges in petto“, meint Hamburger.

Damit bezieht er sich unter anderem auf die erste Demokratiekonferenz, die am Samstag, 1. Oktober, im Westtor über die Bühne geht. Es handelt sich um das Bundesprojekt „Partnerschaft für Demokratie“, das anlässlich der Langen Nacht der Demokratie stattfindet. Interessierte sind eingeladen, landkreisbezogene Themen zu sammeln. Diese werden anschließend mit einer Expertenrunde besprochen. Künstlerisch begleitet wird die Konferenz von der Bayerischen Meisterin im Poetry Slam, Meike Harms. Außerdem gibt es Live-Musik.

Ensemble reaktiviert

Theaterfreunde kommen bei den Murnauer Horváth-Tagen von 15. bis 18. November auf ihre Kosten. In diesem Zeitraum stellt das Westtor seine Bühne Theatergruppen vom Murnauer Staffelsee-Gymnasium und dem Verein Kunterbunt zur Verfügung. Auch das halleneigene Ensemble „Hometown“ wird es demnächst wieder zu sehen geben. „Unsere Truppe wurde reaktiviert, die Proben laufen bereits“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Ihm zufolge geht es zunächst darum, zur Normalität zurückzufinden. Das geschieht mit Klassikern wie dem Kneipenabend (jeden Donnerstag ab 21 Uhr) sowie den lieb gewonnenen Tango-Sonntagen. „Wenn das alles gut anläuft, sind wir bereit für Neuerungen“, kündigt Hamburger an. Weitere Informationen gibt es unter www.westtor.de.

Constanze Wilz

