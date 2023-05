Segen für zwei Schmuckstücke: Feldkreuz und Standarte geweiht

Teilen

Traditionen gehören bewahrt: Dafür steht auch Pfarrer Andreas Lackermeier, der die Messe am Josefibichl zelebrierte und die Weihen vornahm. © Munz

Eine besondere Messe hat Pfarrer Andreas Lackermeier gefeiert. Er segnete das neue Feldkreuz, das der Volkstrachtenverein Werdenfelser Heimat und der Josefiverein sanieren ließen. Zudem weihte er die Standarte der Bergführervereinigung.

Garmisch-Partenkirchen – Doppelt Grund zur Freude hatten die Partenkirchner am Pfingstmontag: Zum einen stand die jährliche Messe am Josefibichl hoch überm Hasental an, im Rahmen derer das neue Feldkreuz eingeweiht wurde, zum anderen gab es auch den Segen für die Standarte der Bergführer. Mit dabei waren zahlreiche Einheimische und Gäste.

Seit 1924 bereits betreut der Volkstrachtenverein Werdenfelser Heimat das Kreuz, das zuvor am ehemaligen Friedhof bei der Sebastianskapelle unten im Ort gestanden hat und erst nach der Renovierung an Josefi 1924 schließlich auf der Anhöhe im Hasental im Ortsteil Partenkirchen aufgestellt wurde. Jahr für Jahr lässt der Verein dort eine Messe für alle gestorbenen, gefallenen und vermissten Mitglieder lesen. Weil das Kreuz zuletzt 2003 renoviert worden war, taten sich Trachtler und Josefiverein um ihre Vorsitzenden Andreas Grasegger und Josef Gröbl zusammen, um das hölzerne Konstrukt mit dem gusseisernen Corpus des bereits verstorbenen Kunstmalers Otto Ertl nach 20 Jahren wieder herzurichten. Sie ließen sich auch nicht beirren vom zunehmenden Vandalismus an Kirchenschätzen, Gipfel- und Feldkreuzen, sondern wollten ein Zeichen eben dafür setzen, derlei Traditionen zu bewahren.

Denn das Platzerl am Josefibichl ist tatsächlich ein historisches. „Bis zur Säkularisation stand dort die St.-Josefs-Kapelle, die unter der Obhut der St.-Josefs-Zunftbruderschaft der Schreiner und Zimmerleute stand“, recherchierte Hans Filser, Ehrenmitglied im Trachtenverein. Davon ist heute nur noch ein kleines Plateau sichtbar, auf diesem nun das Feldkreuz thront.

Lackermeier: „Das Kreuz als Zeichen der Orientierung, Hoffnung und Zuversicht“

Ortspfarrer Lackermeier nahm die Segnung des christlichen Symbols vor, „denn das Kreuz gilt als Zeichen der Orientierung, Hoffnung und Zuversicht“. Der Dekan verband in seiner Predigt aber auch den Sinn des Pfingstfestes mit jenem einer Feldmesse. „Wir gehen heute raus in die freie Natur, so wie früher die Jünger“betonte Lackermeier. „Und für den Glauben steht auch ein Trachtenverein.“ Kritisch merkte er an, „dass die gewonnene Freiheit der Menschen in der Gesellschaft auch dazu führte, dass vieles, was unseren Vorfahren wichtig war, heute leider verschwunden ist“.

Als zweiter Höhepunkt erfuhr die Standarte der Bergführervereinigung Garmisch-Partenkirchen die kirchliche Nachweihe. Für sie hatte der Trachtenverein bereits 1921 die Patenschaft übernommen, nun ist das Schmuckstück aufwendig restauriert worden. Eigentlich ist die Standarte in der Dauerausstellung im Museum Werdenfels zu bewundern, wird aber zu bestimmten Anlässen von den Bergführern getragen.

So war es ein würdiger Rahmen. Die Musikkapelle Partenkirchen spielte die Deutsche Messe von Franz Schubert, Alphörner erklangen, zwei altehrwürdige Zunftstangen flankierten den Altar. Nach der Würdigung aller Spender und Gönner blickte insbesondere Trachtler-Chef Grasegger frohen Mutes in die Zukunft. „Man soll den negativen Dingen keine Energie geben. Frisch auf – mia Gebirgler lassen nicht aus!“

Klaus Munz