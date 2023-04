Im Herzen der Gemeinde: Service-Zentrum rund ums Alter eröffnet bald

Von: Tanja Kipke

Umfangreich saniert: Das „Alte Finanzamt“ wird zum Service-Zentrum für alle Fragen rund um das Alter, daneben der Neubau mit den Senioren-Wohnungen. Seniorentreff bereits eingezogen © Sehr

Wohnen, Begegnung, Beratung: Im Herzen der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen entsteht ein Treffpunkt rund um das Thema Alter.

Garmisch-Partenkirchen – Das Projekt „Leifheit ServicZentrum und SeniorenWohnen” im Alten Finanzamt ist so gut wie fertig. „In dieser Woche sind die letzten eingezogen“, erzählt Beate Löw-Schneyder, Quartiersmanagierin im neuen Service-Zentrum. „Das Haus ist voll.“ 33 Senioren wohnen jetzt im Neubau, direkt neben dem Alten Finanzamt, welches ebenfalls umfangreich saniert wurde. Die Nachfrage war groß, insgesamt sind rund 80 Bewerbungen für die kostengünstigen Wohnungen beim Team der gemeinnützigen Longleif GaPa GmbH eingegangen.

Service-Zentrum rund ums Alter: Senioren sind bereits alle eingezoge

Kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr traf man die Entscheidungen, wer in das soziale Wohnprojekt einziehen darf. Kriterien wie Ortsverbundenheit, Dringlichkeit und Bedürftigkeit spielten in die Auswahl mit rein. „Bisher sind alle, die ich im Haus getroffen hab, froh, in dieser Gemeinschaft so zentral und barrierefrei wohnen zu können.“ Manche seien noch total fit, andere nicht mehr ganz so mobil. Es handelt sich nicht um betreutes Wohnen. „Selbstbestimmt, aber nicht alleingelassen“, so Löw-Schneyder. In der Hausgemeinschaft unterstützt man sich gegenseitig. Alle Wohnungen beinhalten ein großzügiges Badezimmer und eine eigene Küche. Sie sind zwischen 38 und 55 Quadratmeter groß. Die Nettokaltmieten betragen zwischen 220 und 465 Euro, je nach Größe der Wohnung und Einkommen der Bewohner.

Im Neubau ist zusätzlich der Seniorentreff Marianne Aschenbrenner eingezogen. „Uns gefällt es sehr gut“, sagt Christiane Frahm vom Seniorentreff kurz nach dem Einzug. „Wir haben viel mehr Platz als vorher.“ Anstatt einem, haben sie jetzt zwei Räume zur Verfügung. Für die Yogaübungen mussten sie zuvor immer die Tische zur Seite schieben, jetzt gibt es einen Lehrraum für die Sprachstunden und einen für den Rest. „Dadurch können wir auch Beratungen ungestört führen, das war früher nicht so gut möglich.“ Eine wichtige Aufgabe steht dem Team des Seniorentreffs allerdings noch bevor. „Die Wände sind noch weiß, die gilt es noch mit Leben zu füllen“, sagt Frahm. Die alten Räumlichkeiten waren wie ein zweites Wohnzimmer, „dieses Gefühl müssen wir jetzt rübertransportieren.“

Wohncafé dient als Treffpunkt

Ein Wohncafé im Erdgeschoss steht den Bewohnern und deren Angehörigen für gemeinsame Aktivitäten und private Feiern zur Verfügung. Es dient auch als Treffpunkt mit anderen Senioren, die nicht im neuen Zentrum wohnen. Ins Alte Finanzamt zieht das neue Service-Zentrum sowie die Malteser samt Kreisleitung ein. Es werden Schulungen für pflegende Angehörige stattfinden – eine Wohnberatung zeigt auf, wie man seine eigene Wohnung altersgerecht anpassen kann. Dafür ist im Neubau auch eine Musterwohnung eingerichtet, in der Interessierte sich verschiedene Möglichkeiten zum seniorengerechten Wohnen direkt anschauen können.

Generell gilt: Mit allen Fragen rund um das Alter können Senioren sowie Angehörige vorbeikommen. Gute Ideen seien willkommen. „Wir haben das Ziel des Mitmachens“, sagt die Quartiersmanagerin.

Am 19. April ist die offizielle Eröffnung: Aus München wird dazu Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) anreisen. Finanziert wird das seniorengerechte Quartierskonzept mit Mitteln aus der Leifheit-Stiftung, die Kosten belaufen sich auf mehrere Millionen Euro. Der Freistaat bezuschusst im Rahmen eines Förderprogramms das Projekt mit 80 000 Euro. Beate Löw-Schneyder freut sich, dass bisher alles nach Plan gelaufen ist. Jetzt fehlt nur noch eines: „Mein größter Wunsch ist es, dass das Zentrum angenommen wird.”

