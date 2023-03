Das Spiel mit dem Tod

Nachdem die Passion im vergangenen Herbst erfolgreich zu Ende gegangen ist, steht nun der Theatersommer im Passionstheater Oberammergau. © Passionstheater Oberammergau

Sommer im Passionstheater: Shakespeares „Julius Caesar“ und Wilhelms „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“

Über Monate schien es zwei Welten in Oberammergau zu geben: Eine Gegenwart und eine Zeit rund 2000 Jahre davor. Letztere wurde im Passionstheaters spürbar. Dem ganzen Dorf war es wieder einmal gelungen, über mehrere Monate die 42. Passionsspielen auf und über die Bühne zu bringen. Mit dem Ende der Passion im vergangenen Oktober kehrt nun aber keineswegs Stille in das Theater und auf der Bühne ein. Nach den letzten Tagen Jesu werden im kommenden Sommer andere letzte Tage begleitet und beleuchtet: der tragische wie gewaltsame Ende von Julius Caesar und der sich etwas verzögernde Abgang vom Brandner Kaspar.

„Julius Caesar“

Acht Vorstellungen von William Shakespeares „Julius Caesar“ sind in diesem Sommer im Passionstheater Oberammergau zu sehen. © Tony Bowler / Alamy Stock Photo

Nach der erfolgreichen Passion kommen nun wieder andere Stücke auf die Bühne, verrät Frederik Mayet von der Passionstheater GmbH. Stücke, die es jedoch wieder in sich haben. In einem davon reist das Publikum sogar etwas mehr als 2000 Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit vor Christi Geburt. Im Sommer ist nämlich William Shakespeares Drama „Julius Caesar“ zu sehen. Ein Meisterwerk, in dem Freundschaft und Verrat fatal dicht beieinanderliegen und Brutalität nicht allein auf dem Schlachtfeld, sondern auch in den Machtspielen der Politik ausgelebt wird – gerade dann, wenn starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, wohl eher aufeinanderprallen, und sich zu allem Überfluss das Volk wankelmütig zeigt.

Ein alter Stoff mit großer Gegenwärtigkeit

Die Handlung in Schlaglichtern: Die Republik Rom scheint gefährdet, eine Tyrannei mit Julius Caesar an der Macht wird befürchtet. Verschwörungen setzen sich in Gang. Caesar, vermeintlich auf der Zielgeraden zur Krone, wird auf dem Weg zum Kapitol erdolcht. Die Iden des März. Statt Tyrannei folgt ein Triumvirat. Doch mit dem Dreimännerbund hat das blutige politische Schauspiel, eine wahre Tragödie, noch kein Ende gefunden. Ein Stück aus dem 16. Jahrhundert, dass aber gut 400 Jahre später von nahezu brennender Aktualität zu sein scheint. Wie auch in der Passion sind dann wieder Oberammergauer und Oberammergauerinnen auf der Bühne zu sehen beziehungsweise ein wenig abseits davon zu hören: „zwischen 200 und 300, inklusive Chor und Orchester“, verrät Frederik Mayet. Regie führt Christian Stückl, Markus Zwink übernimmt die musikalische Leitung, Bühnenbild und Kostüme obliegen Stefan Hageneier. Ein bewährtes Dreiergespann, sozusagen das Triumvirat der vergangenen Passion.

„Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“

Anfang Juli gastiert das Münchner Volkstheater mit „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“ im Oberammergauer Passionstheater. © Theatersommer im Passionstheater Oberammergau

Auf das Ende zu geht es auch für den Brandner Kasper, die Hauptfigur des zweiten Sommertheater-Stücks. Anfang Juli gastiert das Münchner Volkstheater mit „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“ von Franz von Kobell und dessen Urgroßneffen Kurt Wilhelm für zwei Vorstellungen auf der Freiluftbühne des Passionstheaters. Regie führt Christian Stückl, Alu Walter zeichnet sich für das Bühnenbild verantwortlich, Ingrid Jäger für die Kostüme. Als „Klassiker des Bayerischen Volkstheaters schlechthin“ bezeichnet Frederik Mayet die Erfolgsinszenierung mit bekannter Besetzung, darunter Markus Brandl, Maximilian Brückner und Alexander Duda.

Ein Schlitzohr und das Schicksal

Führt bei beiden Stücken Regie – Passionsspielleiter Christian Stückl. © Gabriela Neeb.jpg

Während Julius Caesar den Tod nicht kommen sieht, überlistet in diesem Stück ein starrköpfiger und schlitzohriger Büchsenmacher, der Brandner Kaspar, den Boandlkramer mit Hochprozentigem und ertrickst sich beim Karteln ein paar weitere Lebensjahre. Doch das Paradies weiß zu locken. Der Stoff ist eigentlich prädestiniert für ein Drama. Das Ringen um Leben, der Widerstand gegen den unvermeidbaren Abgang bis hin zur Akzeptanz der Endlichkeit im Angesicht des Paradieses. Und dennoch entfaltet sich der Stoff zu einer Komödie, schafft es hier doch ein Einzelner, ein Filou, dem vermeintlich unabwendbarem Schicksal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Eine Geschichte und ein Ensemble, die in den vergangenen rund 18 Jahren über 350-mal im ausverkauften Haus in München zu sehen waren. Zwei Zahlen, die für sich sprechen – und für die Geschichte.

Karten im Vorverkauf Das Stück „Julius Caesar“ feiert am 1. Juli 2023 Premiere im Passionstheater.

Weitere Vorstellungen: 2. / 14. / 15. / 21. / 22. Juli sowie 4. / 5. August 2023.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Eine Karte für „Julius Caesar“ kostet zwischen 19 und 54 Euro. „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“ ist am 7. und 9. Juli zu sehen.

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt zwischen 19 und 49 Euro. Karten für beide Stücke sind unter Telefon: 08822 945 88 88, über Telefax: 08822 945 88 89 sowie online unter www.passionstheater.de/karten erhältlich. Gruppen ab 20 Personen erhalten 10 Prozent, Schüler und Studenten 50 Prozent Ermäßigung auf den jeweiligen Kartenpreis. Eine weitere Verkaufsstelle: München Ticket, online unter www.muenchenticket.de oder unter Telefon: 089 54 81 81 81. Auf Facebook