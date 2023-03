Wolfspaar lässt sich zur Paarungszeit in der Region nieder – Landrat warnt: „Wir müssen handeln“

Von: Tanja Kipke

Ein Wolfspaar hat sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen angesiedelt. Landrat Speer warnt vor den Folgen einer Rudelbildung. © Boris Roessler/Angelika Warmuth/dpa (Merkur.de-Montage)

Jetzt ist es offiziell: Ein Wolfspaar hat sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen niedergelassen, ein Rudel ist die „logische Konsequenz“. Landrat Anton Speer warnt vor den Folgen.

Ammertal – Die Befürchtungen sind wahr geworden. Ein Wolfspaar hat sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen angesiedelt. Das neue Territorium läuft unter dem Namen „Staffelsee-West”, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) jetzt bestätigt. Ein Wolf gelte dann als standorttreu, „wenn dieser über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nachgewiesen wird, erklärt ein LfU-Sprecher. Oder wenn ein männlicher und ein weiblicher Wolf gemeinsam ihr Territorium markieren.

Neues Wolfsterritorium „Staffelsee-West“ bestätigt: „Kommt alles, wie befürchtet“

Genau das war bei dem Wolfspaar im Oberland der Fall. Urin-Untersuchungen im Schnee enthüllten die gemeinsame Markierung in der Paarungszeit. Oberammergaus Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) sowie Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, gehen davon aus, dass das Weibchen bereits trage. Unwahrscheinlich ist das nicht, da die ersten Markierungen bereits von Ende Januar stammen. Ob der Wolf tatsächlich Nachwuchs erwartet, konnte das LfU allerdings nicht bestätigen.

Sobald das Paar wirft – in der Regel vier bis fünf Welpen – gilt die Familie als Rudel. Die Tragzeit beträgt rund 70 Tage, noch im Frühjahr dürfte es demnach so weit sein, bis die Jungen geboren werden. Eine Vorstellung, vor der es Joseph Grasegger graut. „Es kommt alles, wie wir es seit langer Zeit befürchten”, sagt der Chef der Partenkirchner Weidegenossen, zugleich Vorsitzender des Landesverbands bayerischer Schafhalter.

Almbauer wegen Wolf in Sorge: „Er reißt auch schwer bewaffnete Tiere”

Schon seit geraumer Zeit weiß er, dass ein Wolfspaar durch die Region streift. Doch erst jetzt gibt es die offizielle Bestätigung. „Das LfU braucht immer bis zur letzten Sekunde“, moniert er. Der Almbauer ist aufgebracht. Alle Schäfer seien am Verzweifeln. „Wir haben nichts gegen den Wolf, wenn er sich so verhält wie beschrieben.“ Also scheu und ungefährlich für die Weidetiere. Das tue er jedoch nicht, er sei zu intelligent. „Er probiert Woche für Woche, wie weit er gehen kann.” Vor größer Beute schrecke der Wolf nicht mehr zurück. „Er reißt auch schwer bewaffnete Tiere”, also beispielsweise Rinder mit Hörnern ab zwei Jahren, prophezeit Grasegger.

Auch Landtagsabgeordneter Streibl ist wegen des Wolfspaars besorgt. „Man kann Schafe, Ziegen, Kühe nicht gegen den Wolf schützen, besonders wenn sich ein Wolfsrudel bildet.” Die Scheu des Raubtieres gegenüber dem Menschen „nimmt immer mehr ab”. Die Schafe auf der Alm bezeichnet er als „gedeckten Tisch” für den Prädator. Da kann Grasegger nur zustimmen. „Hunde und Zäunen halten ihn nicht ab, er kommt durch.“ Er wünscht sich, dass der Freistaat das Monitoring angleicht. „Wenn Übergriffe erfolgen, muss entnommen werden.”

Landrat warnt vor den Folgen: „Kleine Almbetriebe würden aufhören, wegen der Angst vor dem Wolf“

Landrat Anton Speer (Freie Wähler) hat bereits einen Antrag auf Entnahme des Wolfs in der Region gestellt, der Kreistag unterstützte das Vorgehen vergangene Woche (wir berichteten). „Wir müssen jetzt handeln, nicht erst im Mai.“ Dann sei es zu spät und der Wolf würde Weidetiere töten. „Sie reißen laufend Wildtiere, auch neben Bauernhöfen.“ Man habe schon die ganze Zeit auf die Möglichkeit der Rudelbildung hingewiesen, „wenn ein Weibchen dabei ist, ist das die logische Konsequenz“.

Sollte es bald wirklich ein Rudel geben, hätte das laut Speer fatale Folgen. „Viele kleine Almbetriebe würden aufhören, wegen der Angst vor dem Wolf.“ Im vergangenen Jahr gab es bereits Schafsrisse. „Der Almbetrieb sowie der Naturschutz würden enorm darunter leiden.“ Eine Entnahme ist aus seiner Sicht daher dringend nötig. „Wir werden nicht locker lassen“, untermauert der Landrat. „In den nächsten Wochen sind wir deshalb auch für Gespräche in Berlin.“

