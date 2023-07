VW übersehen: 30 000 Euro Schaden nach Unfall bei Hofheim - Murnauer (73) leicht verletzt

Kollision auf der Staatsstraße

Rund 30 000 Euro Schaden, ein leicht Verletzter: Dies ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Donnerstagfrüh in der Nähe von Hofheim passierte.

Hofheim - Glimpflich ist ein Verkehrsunfall ausgegangen, der am Donnerstag gegen 8.20 Uhr in der Nähe von Hofheim passierte. Nach Polizeiangaben war eine 58-jährige Frau mit ihrem Hyundai auf der Kreisstraße GAP1 von Riegsee kommend Richtung Staatsstraße 2038 unterwegs. Diese wollte die Riegseerin queren. Dabei übersah sie einen VW, der auf der Staatsstraße aus Richtung Murnau kam. Die beiden Autos kollidierten. Der Fahrer des VW, ein 73-Jähriger aus Murnau, wurde leicht verletzt in die Unfallklinik gebracht. Die beiden Frauen (82 und 75 Jahre alt), die mit ihm im Wagen saßen, blieben ebenso wie die Riegseerin unversehrt. Am Hyundai und VW entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe beläuft sich auf insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Feuerwehr Spatzenhausen war mit 20 Kräften vor Ort.