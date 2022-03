Agrar-Influencerin: Theresa Singer postet vom Sandlhof

Tausende Menschen verfolgen, was Theresa Singer macht: im Stall, auf der Weide, auf dem Traktor – und manchmal auch privat: Die Hofheimer Landwirtschaftsmeisterin nimmt als Agrar-Influencerin knapp 9000 Follower auf Instagram mit in ihre Welt und bezieht Position.

Hofheim – Ihre Mission sieht sie als „Öffentlichkeitsarbeit“. Nur eben in zeitgemäßer Form, mit den Möglichkeiten, die soziale Medien bieten. Theresa Singer öffnet über ihren Instagram-Kanal digital Stalltüren und Gatter, um über Landwirtschaft aufzuklären, falsche negative Eindrücke zurechtzurücken, ein echtes, ungeschminktes Bild von ihrer Arbeit zu vermitteln und in Dialog zu treten. „Man kann mit uns reden statt über uns“, sagt die Hofheimerin.

Das Smartphone ist bei Theresa Singer immer dabei

Mit ihrem Vater Gottfried bewirtschaftet sie den Sandlhof, einen Milchviehbetrieb, zu dem 50 Kühe mit Nachzucht gehören. Das Smartphone ist immer dabei. Die 29-Jährige braucht es bei der täglichen Arbeit, und sie nutzt es, um ihre Follower daran teilhaben zu lassen: mit Fotos, Videos, Informationen, Standpunkten. Singer zeigt, wie sie hilft, Kälbchen auf die Welt zu bringen, wie sie den Nachwuchs Milch trinken lässt, Bodenproben nimmt, am Traktorsteuer sitzt. „Kühe auf der Weide, Tierhaltung und Landmaschinen gehen gut“, sagt sie. Dazu gewährt sie private Einblicke, ist auch mal in normalen Klamotten zu sehen und macht kein Geheimnis daraus, dass sie Klarinette, Gitarre und etwas Harfe spielt. „Das gehört zu mir als Mensch, der hinter der Landwirtschaft steht.“

110 000 Menschen sehen eine Stellungnahme

Singer begann im kleinen Stil: mit Fotos, vielleicht mal einem Zitat. Und merkte: Sobald „man Gesicht zeigt und die Sache persönlicher macht“, steigt der Verbreitungsgrad. Die Landwirtschaftsmeisterin kann gut sprechen, formulieren, ihre Anschauungen umschreiben. „Wenn ich aber im Bierzelt vor 8500 Leuten reden müsste, würde ich keinen Ton rausbringen.“ Auf Instagram hat sie knapp 9000 Follower. Das sei „definitiv nicht so geplant“ gewesen. Postet sie etwas, tut sie das allein mit ihrem Smartphone, oft spontan, und denkt nicht großartig darüber nach, dass jede Menge Leute verfolgen, was sie macht, welche Meinung sie vertritt. Da kommt es schon mal vor, dass Fremde sie ansprechen, „aber meist nett und durchweg positiv“. Stolze 110 000 Menschen sahen den Post, als Singer Stellung zum Tierwohl-Slogan eines großen Discounters bezog. „Mords-Zahlen“ bei den Followern seien ihr indes nicht wichtig, betont sie. Für sie zählt, dass sie ihre Fakten unterbringt, die Leute ihre Posts lesen. Sie habe nicht das Ziel, Influencerin zu sein, „das ist nicht meine Berufung. Ich bin Landwirtin“. Doch sie nützt diese Plattform, um ihre Welt Verbrauchern näher zu bringen. Corona mit seinen Beschränkungen ließ in Singer, die früher Menschen im Supermarkt ansprach, diese Kommunikations-Idee reifen. Soziale Medien ermöglichten ihr eine „Öffentlichkeitsarbeit“ und Kontaktaufnahme auch in Pandemie-Zeiten. Sie will zeigen, „wie wir Landwirtschaft machen, welche Zusammenhänge es gibt, warum sich etwas wie entwickelt hat“. Singer findet: Oft richte sich der Fokus in den Medien auf sehr emotionaler Ebene auf negative Aspekte.

Landwirtschaftsmeisterin veröffentlicht Meinung zum Wolf und zum Kükentöten

Heißen Eisen weicht die Hofheimerin nicht aus. Sie postet ihre Meinung zum Spannungsfeld Wolf/Weidehaltung ebenso wie zum Kükentöten. Instagram-Nutzer, die sich für solche Themen interessieren, fragen über die Plattform auch nach. Die kritischsten Punkte beträfen die Tierhaltung, sagt Singer: „Warum kommen Kälber weg von der Kuh, warum dürfen manche Kühe nicht auf die Weide?“ Manchmal wundert sich die 29-Jährige, die zudem für den Spatzenhauser Bauhof arbeitet, woher negative Einstellungen rühren. Sie selbst habe „noch keinen Shitstorm erlebt“ – und findet grundsätzlich: Wer sich für ein Thema nicht interessiere, solle es eben nicht lesen. Allen könne man es sowieso nicht recht machen.

Agrar-Influencerin: Unterwäschefotos kommen nicht in Frage

Allzu tiefe persönliche Instagram-Einblicke liefert Singer, bei der sich auch Werbung findet, indes nicht. Wer auf Unterwäschefotos oder Bilder einer sexy Landfrau vor großen Maschinen hofft, wie es manche Influencerinnen auf ihrem Profil bieten, wird bei ihr nicht fündig. „Aber wenn jemand das zeigen will, ist das in Ordnung.“ Leben und leben lassen also.

Bis jetzt macht die digitale Sache viel Spaß

Singer hat Spaß an der digitalen Sache und sieht einen Sinn darin, deshalb bleibt sie dabei. „Bis jetzt bin ich nicht genervt.“ Tritt dieser Fall ein, „kann ich Pause machen“. Das würde wohl nicht so auffallen wie bei Stars der Szene, die es auf eine sechsstellige Zahl an Followern bringen. „Ich“, sagt Theresa Singer, „bin noch zu unbedeutend in dieser komischen Welt.“