Heftiger Unfall auf B2 bei Spatzenhausen: Zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Eine Spatzenhauserin hat am Sonntag an der B2 die Vorfahrtsregelung missachtet. Die Folge war ein schwerer Unfall mit insgesamt vier Verletzten. Die Bundesstraße blieb vorübergehend gesperrt.

Spatzenhausen – Zwei Autofahrerinnen sind am Sonntag bei einer heftigen Kollision im Bereich von Spatzenhausen schwer verletzt worden. Eine 74-Jährige aus dem nördlichen Landkreis wollte um kurz vor 10 Uhr die B2 von Hofheim kommend in Richtung Waltersberg überqueren und missachtete dabei nach Angaben der Polizei die Vorfahrt. Ihr Auto wurde seitlich vom mit drei Insaßen besetzten Kleinwagen einer Weilheimerin (35) erfasst, die auf der B2 in Richtung Murnau unterwegs war. Durch die Wucht schleuderte die Seniorin mit ihrem Auto in eine angrenzende Wiese. Der Pkw der Weilheimerin blieb völlig zerstört auf der B2 liegen.

Die Feuerwehr Spatzenhausen war rasch mit ihren drei Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle. Auch der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot aus, ein ADAC-Hubschrauber war vor Ort. Die vier Insaßen der beiden Pkw, die Totalschaden hatten und abgeschleppt werden mussten, kamen in umliegende Kliniken. Die Beifahrer der Weilheimerin – ein Mann und eine Frau – erlitten offenbar leichte Verletzungen. Die B2 blieb bis etwa 11.15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr lenkte den Verkehr und entfernte ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Straße. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 10 000 Euro.

Dominik Bartl/Silke Jandretzki