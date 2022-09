Christine Singer will Landesbäuerin werden: Am 17. Oktober wird gewählt - 57-Jährige will etwas „für die nächste Generation tun und für die Frauen“

Von: Roland Lory

Ist seit langem in der Landfrauenarbeit aktiv: Christine Singer aus Hofheim. © Privat

Die Nachricht kommt nicht wirklich überraschend: Christine Singer aus Hofheim will neue Landesbäuerin werden. Am Mittwoch gab die 57-Jährige ihre Kandidatur bekannt. Sie will mithelfen, dass die Landwirte Planungssicherheit haben und vernünftige Rahmenbedingungen.

Hofheim – Christine Singer ist gerade gehandicapt. Denn bei der Hauptalmbegehung am 3. August in Rottach- Egern stolperte die 57-Jährige und stürzte unglücklich. Die Folge: mehrere Beinbrüche, Operation in der Murnauer Unfallklinik. Momentan ist die Hofheimerin meist im Rollstuhl unterwegs. Heute geht es für ein paar Wochen in die stationäre Reha.

Amtsinhaberin hört auf

Doch von solchen Dingen lässt sich Singer nicht beirren. Denn sie hat Großes vor: Sie will neue Landesbäuerin werden. Bei der gestrigen Sitzung des Landesvorstands der Landfrauen im Bayerischen Bauernverband hat die Erste Stellvertretende Landesbäuerin ihre Kandidatur bekanntgegeben. Die bisherige Landesbäuerin Anneliese Göller (Oberfranken) wird nach zwei Wahlperioden nicht mehr für das Amt kandidieren. Die Wahl findet am Montag, 17. Oktober, im Haus der bayerischen Landwirtschaft in Herrsching statt.

Singer ist schon lange in der Landfrauenarbeit aktiv: Sie war 25 Jahre lang Ortsbäuerin von Spatzenhausen, ist seit 2007 Kreisbäuerin, seit 2012 Bezirksbäuerin (vergangene Woche wiedergewählt), war von 2012 bis 2017 Zweite Stellvertretende Landesbäuerin und ist seit 2017 Erste Stellvertretende Landesbäuerin. Ihre Kandidatur kommt nicht überraschend, hatte sich abgezeichnet. Sie will etwas „für die nächste Generation tun und für die Frauen“, wie sie am Mittwoch mitteilte. „Wir wollen miteinander anschieben, wir haben ein tolles Team.“ Gewählt werden am 17. Oktober auch zwei Stellvertreterinnen. Dazu haben die aktuell Zweite Stellvertretende Landesbäuerin Christine Reitelshöfer und die Bezirksbäuerin in Schwaben, Christiane Ade, ihre Kandidatur erklärt.

Bisher einzige Kandidatin

Momentan ist Singer die einzige, die ihren Hut in den Ring geworfen hat für den Posten der Landesbäuerin. Das könnte sich theoretisch noch ändern. „Ich lass das auf mich zukommen“, sagt die Hauswirtschaftsmeisterin. „Ich nehme das Leben, wie es kommt.“ Mit der Familie hat die verheiratete Mutter zweier erwachsener Kinder die Kandidatur besprochen. „Wenn die Familie nicht dahintersteht, geht es nicht.“ Daheim kümmert sich längst Tochter Theresa (30) um das Milchvieh. Sollte Christine Singer gewählt werden, wird sie viel unterwegs sein, auch mal lange Strecken bewältigen müssen. Aber: „Ich bin sicher, dass ich das alles unter einen Hut bringe.“

Singer ist es ein großes Anliegen, „die Rahmenbedingungen für unsere bäuerlichen Betriebe mitzugestalten und anzusprechen, was uns auf den Betrieben belastet, was uns Sorgen macht“. Die 57-Jährige möchte ihren Teil dazu beitragen, „unseren Betrieben eine Zukunftsperspektive zu geben, damit sie mit gutem Gewissen ihren Hof an die nächste Generation“ übertragen können. Die Landwirte leisteten enorm viel für diese Gesellschaft, „darauf dürfen wir stolz sein“. Allerdings sei das Bild der Land- und Forstwirtschaft in der Gesellschaft „geprägt durch Narrative, die nicht der Realität entsprechen. Es liegt auch an uns, die Menschen mit unseren Werten, Angeboten und Leistungen zu erreichen“. Aktuell sei vieles in Bewegung. Singer ist überzeugt: „Wir werden gebraucht und können Lösungen für aktuelle Themen in den Bereichen Umwelt, Klima, Ernährung und Natur anbieten. Dafür möchte ich mich einsetzen.“

Wegen ihrer Verletzung wird sie in den kommenden Wochen nicht in Bayern herumfahren können, um für ihre Kandidatur zu werben. Doch sie sagt: „Mein Wahlkampf ist meine bisherige Arbeit.“ Sie habe sich immer bemüht, mit Leidenschaft an die Sache heranzugehen.

