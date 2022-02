Waghalsiges Überholmanöver: Porschefahrer zu Geldstrafe und Fahrverbot verurteilt

Verhandlung am Amtsgericht

Ein Porschefahrer (36) muss 5400 Euro Strafe zahlen. Zudem wurde er vor Gericht zu acht Monaten Fahrverbot verurteilt. Der Mann hatte bei einem Überholmanöver einen Unfall verursacht.

Spatzenhausen/Garmisch-Partenkirchen – Das Überholmanöver eines Porschefahrers am 18. Mai des vergangenen Jahres am Spatzenhauser Kreisel war grob verkehrswidrig und rücksichtlos: Zu diesem Urteil ist Andreas Pfisterer vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen gekommen. Der Richter hat den im Oktober verhängten Strafbefehl – 5400 Euro Geldstrafe, acht Monate Führerscheinentzug – somit bestätigt. Der Angeklagte muss wegen Straßenverkehrsgefährdung 5400 Euro Strafe zahlen (60 Tagessätze zu 90 Euro). Die Fahrerlaubnis, die ihm schon vor drei Monaten entzogen wurde, bleibt ihm für weitere fünf Monate verwehrt. „Sie haben sich gedankenlos in einer konkreten Gefahrensituation verhalten“, schimpfte Pfisterer.

Zur Erinnerung: Morgens auf dem Weg zur Arbeit hatte der 36-Jährige, der Richtung Murnau fuhr, kurz nach dem Kreisel in einer lang gezogenen Rechtskurve das Auto einer Weilheimerin (54) überholt. Während des Vorgangs kam er mit dem Wagen ins Schleudern, berührte die Schutzplanke der Gegenfahrbahn, touchierte einen Lastwagen und schleuderte in den Graben. „Ich hab’ überholt, hab’ den Lkw zu spät gesehen, dann ist der Unfall passiert“, sagte er vor Gericht. Pfisterer warf ihm daraufhin vor, den Vorgang „stark verharmlost“ darzustellen. Der Richter sah es vielmehr so, dass der Beschuldigte an unübersichtlicher Stelle zum Überholen ansetzte, dann plötzlich den entgegenkommenden Laster entdeckte. „Sie haben ruckartig nach rechts gezogen, weil der Lkw da war, weil Sie die Kollision vermeiden wollten.“ Dabei berührten sich die Fahrzeuge, der Porsche 911 Carrera fuhr in den Straßengraben und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Lkw – rund 45 000 Euro – hat der Angeklagte bereits beglichen.

Mann: Brauche Führerschein

Dieser schilderte vor Gericht sein Dilemma. Er benötige dringend seinen Führerschein. Als Geschäftsführer eines Unternehmens in Murnau müsse er sonst einen Mitarbeiter in die Vertriebstätigkeit einlernen, die er alleine wahrnimmt. Weil ihm im Oktober die Fahrerlaubnis entzogen wurde, musste er bereits einen Fahrer einstellen. „Das kostet mich ein halbes Vermögen, 2500 Euro im Monat“, klagte der Beschuldigte, der in einem Dorf bei Weilheim wohnt. Der Unfall mit seinen Folgen sei für ihn „eine mittlere Katastrophe, eine große Tragödie“. Die Frage seines Verteidigers Dr. Michael Feistl, ob eine Existenzgefährdung vorliege, sollte er weiterhin nicht Autofahren dürfen, bejahte der Angeklagte umgehend.

Zum Verhängnis wurde dem nicht vorbestraften Geschäftsführer allerdings, dass sich im Fahreignungsregister zwei Bußgeldeinträge aus dem Jahr 2020 fanden. Wegen Überschreitens der Höchstgeschwindigkeit. Ein Umstand, den ihm Staatsanwältin Marquardt – ihren Vornamen will sie nicht in der Zeitung lesen – besonders unter die Nase rieb. „Der Angeklagte hat mit 140 Stundenkilometern ohne ausreichende Sicht auf den Gegenverkehr und bei ungünstigen Straßenverhältnissen überholt“, sagte sie zudem. Er habe in Kauf genommen, dass das Überholmanöver schief geht. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 8000 Euro und weitere fünf Monate Fahrverbot.

Feistl hingegen erachtete das Fahrverhalten seines Mandanten nicht als rücksichtlos. „Man durfte überholen“, stellte er klar. Das habe auch der sachverständige Unfallanalytiker Dr. Professor Jochen Buck bestätigt. Es habe an der Fahrbahn gelegen, dass der Porschefahrer ins Schleudern kam. Es war „sicherlich ein Augenblicksversagen“ des Beschuldigten, stellte der Rechtsanwalt fest. „Ein besonders schwerer Regelverstoß erschließt sich mir aber nicht.“ Sein Mandant habe lediglich „an blöder Stelle dummerweise überholt“. Feistl verlangte Freispruch.

Keine Selbstkritik

Pfisterer blieb im Urteil letztlich hart, bei der Geldstrafe jedoch unter der Forderung der Staatsanwältin. „Es war eine äußerst kritische Situation. Sie hatten Riesenglück im Unglück“, sagte er. Auf Augenblicksversagen könne sich der Angeklagte nicht hinausreden, er fahre die Strecke schließlich jeden Tag. Der Beschuldigte habe zudem Selbstkritik an seiner Fahrweise vermissen lassen. Pfisterer ist der Unfallort bekannt. Hundert Meter später wäre der Überholvorgang problemlos möglich gewesen. „Da ist freie Sicht bis Spatzenhausen.“

Ein Neiddebatte stieß derweil Verteidiger Feistl an: Ob das Verfahren so zustande gekommen wäre, wenn es nicht „der böse Porschefahrer, sondern wenn’s ein Skodafahrer gewesen wäre?“. Der Angeklagte stieß ins gleiche Horn: „Wenn ich keinen Porsche gefahren hätte, wäre ich nicht zweimal in die Zeitung gekommen.“ Wie auch immer – er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Vor dem Landgericht München II geht das Strafverfahren nun in die nächste Runde.

