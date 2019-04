Hofheimerin erhält Bayerischen Staatspreis: Ihre Dirndl-Kollektion besticht durch einen speziellen Style

Ihre Dirndl-Kollektion ist eher schlicht: Dafür erhielt jetzt die Designerin Sarah Panteleev, die in Hofheim ein Ladengeschäft betreibt, den Bayerischen Staatspreis.

Berlin/Hofheim – Schlichte Dirndl und passende Accessoires aus Naturmaterialien haben es der Produktdesignerin Sarah Panteleev angetan. In ihrem Ausstellungsraum samt Ladengeschäft in Hofheim befindet sich ihre aktuelle Kollektion mit dem Titel „Der Ochse“, wofür die Berlinerin kürzlich mit dem Bayerischen Staatspreis 2019 geehrt wurde. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wurde ihr im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse München von Staatssekretär Roland Weigert überreicht.

Diese Auszeichnung wird seit 1952 jedes Jahr von der Bayerischen Staatsregierung für hervorragende handwerkliche Leistungen vergeben. An dieser Stelle konnte Panteleev punkten: Alle verwendeten Stoffe sind europäischer Herkunft – und an der Weiterverarbeitung wirken traditionelle Handwerksbetriebe aus Deutschland mit. Hinzu kommt ein zurückhaltendes Design, das sich an der ursprünglichen Arbeitstracht orientiert und einen bewussten Kontrast zur reich verzierten, farblich übersättigten Dindlwelt darstellt. Wie Panteleev berichtet, lobte die mehrköpfige Fachjury insbesondere die gelungene Farbgestaltung. Über den Sieg freut sich die Designerin riesig: „Vor dem Hintergrund, dass ich nicht aus Bayern bin, ist das eine große Ehre. Ich fühle mich dadurch in meinem weiteren Schaffen bestärkt“, sagt Panteleev, die 1970 in Genf geboren wurde.

2005 entdeckt sie eine Marktlücke

Als Tochter eines Diplomaten war sie mit ihrer Familie stets auf Reisen: Sie besuchte etwa eine deutsche Schule im Iran und absolvierte ihr Abitur in Kenia. Produktdesign studierte sie an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Im Zuge dessen entstand die Dirndl-Idee. Panteleev probierte in mehreren Geschäften verschiedene Modelle an und fand nichts, was ihren Geschmack traf. Folglich beschloss sie, selbst etwas zu entwerfen. 2005 folgte ein Dirndl-Prototyp mit schwarzem Mieder, grauer Schürze und einem Leinenstoff, den Panteleev mit Hilfe von Walnussschalen gefärbt hatte. „Dieses Stück hatte Wiedererkennungswert. So etwas gab es bis dato nicht, ich hatte eine Marktlücke entdeckt“, erzählt sie.

So kam es, dass sie 2006 zusammen mit ihrer Schwester Eva Maria Bührle die Dirndlmanufaktur „Der Ochse“ gründete. Der Name rührt von einem gleichnamigen Gasthaus auf der Schwäbischen Alb. Das Logo – ein Ochsenkopf – entdeckte die Berlinerin auf einer alten Suppenschüssel und fand es passend zu ihrem Unternehmen. Dies galt es über die vergangenen Jahre hinweg aufzubauen: Marketing, Kundenkontakt, Entwürfe und Qualitätskontrollen waren elementare Aspekte, um die sich die Schwestern gleichberechtigt kümmerten. 2018 stieg Bührle aus. Seitdem ist Panteleev alleinige Inhaberin. Auf der Suche nach einer Anlaufstelle in Süddeutschland entdeckte sie den Laden in Hofheim, der im Januar letzten Jahres öffnete. Eine Besichtigung erfolgt nach Terminvergabe. Ansprechpartnerin vor Ort ist Schnittdirektrice Christa Nusser. In ihrem Beisein kann man Dirndl anprobieren, Anfertigungen besprechen oder eine Maßkonfektion in den Größen 34 bis 52 in Auftrag geben. Panteleev pendelt zwischen der Hauptstadt und Hofheim. Persönlich zugegen ist sie am Tag der offenen Tür, der am Samstag, 27. April, von 10 Uhr bis 18 Uhr im Geschäft an der Waltersberger Straße 1 stattfindet. Weitere Informationen finden sich im Internet unter: www.derochse.de.

Constanze Wilz