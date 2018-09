Landtagskandidaten im Kuhstall

Wo drückt den Landfrauen der Schuh? Dies erfuhren am Montag sieben Landtagskandidaten auf dem Hof der Familie Singer in Hofheim. Ein Thema, das den Bäuerinnen auf den Nägeln brennt, ist nach wie vor ein eigenständiges Schulfach „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“.

Hofheim– Treffpunkt an diesem spätsommerlichen Traumtag ist der Stall der Familie Singer bei Hofheim. 50 Milchkühe leben dort plus Nachzucht. Die Tiere können es sich aussuchen, ob sie im Inneren bleiben oder ins Freie gehen wollen. Theresa Singer (26) führt sieben Landtagskandidaten und mehrere Landfrauen durch das Gebäude. Auch dem Melkroboter stattet die Gruppe einen Besuch ab. Die Milch geht zu den Milchwerken Berchtesgadener Land Chiemgau eG in Piding. Die Singers sind mit dem Abnehmer zufrieden. „Das ist eine Molkerei, die mit den Bauern redet“, sagt Kreis-, Bezirks- und stellvertretende Landesbäuerin Christine Singer.

Ortswechsel: Schauplatz des anschließenden „Bauernhofbrunches“ ist im Dorf der alte, denkmalgeschützte Kornkasten der Singers aus dem Jahr 1735. Dort bringen die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband (BBV) ihre Anliegen vor. Ganz oben steht nach wie vor die Unterrichtung von „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ in einem eigenständigen Schulfach. Gelungen ist bereits, dass diese Inhalte fachübergreifend thematisiert werden. Doch wie es bisher läuft, „das ist einfach noch zu wenig“, bemängelt Martina Höck aus Bad Kohlgrub. „Es ist besser als früher, aber noch nicht optimal.“ Höck, zweite Bürgermeisterin im Hörnleort, weiß, wovon sie spricht. Sie hat selber Schulkinder.

Eine, die als Ernährungsfachfrau in die Schulen geht, ist Anni Hindelang aus der Schöffau. Zuletzt war sie in zwölf dritten Klassen, um den Kindern die Themen Fleisch, Getreide, Eier und Milchprodukte nahezubringen. 90 Minuten dauert so eine Einheit, später besucht die Klasse noch einen Bauernhof. Hindelang ist überzeugt: „Es würde viel bringen, wenn man das auf weiterführende Schulen ausbauen würde.“

Was die Landfrauen zudem fordern: in Lehreraus- und Fortbildungen sollte haus- und landwirtschaftliches Verständnis vermittelt werden. Zudem sollten Lehrkräfte alle fünf Jahre einen landwirtschaftlichen Betrieb besuchen.

Solche Schritte hält der CSU-Landtagsabgeordnete und -Kandidat Harald Kühn für „absolut sinnvoll und notwendig“. Aus Sicht des Murnauers gilt es ein „gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für die Landwirtschaft“ zu schaffen. Denn nur dann könne man „halbwegs Akzeptanz für konkrete Entscheidungen“ bekommen.

FDP-Kandidat Martin Zeil findet, Politiker sollten sich der Tendenz entgegenstellen, dass die Landwirte „pauschal für alles Mögliche zu Sündenböcken“ erklärt werden. Er nannte zum Beispiel das Insektensterben und die Verunreinigung des Grundwassers.

Und auch das Reizthema Wolf kommt beim Brunch zur Sprache. „Wolf bringt Wildnis“, gibt der Abgeordnete und Kandidat Florian Streibl (Freie Wähler) zu bedenken. Denn wenn wegen des Wolfs keine Rinder mehr auf die Almen getrieben würden, würden viele Flächen zuwachsen. Nach Streibls Meinung ist bei dem Raubtier die Rudelbildung das Problem.

Hans Urban, Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen, bezeichnete sich als „entschiedener Wolfgegner“. Wenn Weidebetrieb nicht mehr stattfindet, bedeute das einen Verlust an Biodiversität. Urban, Biobauer und Imker aus Eurasburg, mahnte dennoch an, dass man in puncto Wolf „eine saubere Diskussion führen“ müsse und „den Bund Naturschutz nicht zum Gegner erklären“ dürfe.

Roland Lory