Neue Landesbäuerin Singer: Amt bringt mehr Termine und weitere Fahrten

Von: Alexander Kraus

Teilen

Neues Trio an der Spitze: Landesbäuerin Christine Singer aus Hofheim (M.) mit ihrer ersten Stellvertreterin Christine Reitelshöfer (l.) und der zweiten stellvertretenden Landesbäuerin Christiane Ade (r.) © BBV

Es ist vollbracht: Christine Singer (57) ist am Montag mit 97 von 110 Stimmen zur Landesbäuerin in Bayern gewählt worden. Die Hofheimerin war einzige Kandidatin. Am Amt der Kreisbäuerin hält sie fest.

Hofheim/Herrsching – Christine Singer blieb ohne Gegenkandidatin – und die Wahl in der Folge ohne Überraschungen: Die 57 Jahre alte Hofheimerin ist neue Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbands (BBV). An ihrer Seite an der Spitze der Landfrauen stehen Christine Reitelshöfer sowie Christiane Ade als Stellvertreterinnen. „Wir sind ein gutes Team und freuen uns, dass uns die Wahlversammlung zugestimmt hat“, sagte Singer nach der Entscheidung, die im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching über die Bühne ging. 97 von 110 Stimmen der anwesenden Vertreter aus allen Kreis- und Bezirksverbänden vereinigte Singer, bislang stellvertretende Landesbäuerin, auf sich. Sie folgt auf Anneliese Göller, die zehn Jahre das Amt innegehabt hatte und nicht mehr angetreten war.

Singer bleibt Kreisbäuerin - um Bezug zur Basis nicht zu verlieren

Eines stellt die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin gleich klar: Ihre Ämter als Kreisbäuerin im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und als oberbayerische Bezirksbäuerin behält sie bei. „Als Landesbäuerin darf ich den Bezug zur Basis nicht verlieren“, betont Singer. Diese ständigen Rückmeldungen brauche sie für ihre Arbeit. Fünf Jahre läuft ihre Amtszeit, in viereinhalb Jahren wird allerdings schon wieder gewählt.

Mit der neuen bayernweiten Funktion steigt nicht nur Singers Bekanntheitsgrad, auch ihr Aufgabenfeld erweitert sich. „Ich habe mehr Termine, muss weiter fahren. Franken ist weit“, sagt die neue Landesbäuerin. Ihr ist klar, dass Hofheim als Wohnort dafür alles andere als zentral und ideal liegt. „Aber als neue Landesbäuerin mag ich mich überall sehen lassen, werde überall präsent sein“, verkündet Singer, die sich seit 25 Jahren im BBV auf Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesebene engagiert.

Auf Bruch von Knöchel, Schien- und Wadenbein folgt eine Operation mit Reha

Seit Monaten hat die 57-Jährige allerdings mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bei der Hauptalmbegehung am 3. August in Rottach-Egern stolperte sie, brach sich Knöchel, Schien- und Wadenbein. Nach der Operation in der Murnauer Unfallklinik musste sie ihr Bein sechs Wochen lang ruhig stellen. Es folgte eine stationäre Reha, aus der sie rechtzeitig zur Wahl in Herrsching entlassen wurde. „Es geht noch nicht gut, das ist nicht spurlos an mir vorübergegangen“, sagt sie zu der Verletzung. In den kommenden Wochen sei es wichtig, das neue Ehrenamt anzunehmen und die Genesung des Beins parallel zu verfolgen. „Das ist ein langwieriger Prozess. Auf Krücken kann man nicht viel machen.“

Der eigene Milchviehbetrieb in Hofheim läuft auch ohne Singer

Der eigene Milchviehbetrieb in Hofheim läuft auch ohne sie. Ehemann Gottfried und Tochter Theresa übernehmen die Arbeit in der Landwirtschaft. „Da bin ich schon gar nicht mehr fest eingeplant“, sagt Singer. Nur wenn sie zufällig mal Zeit hat und gesund ist, hilft sie noch mit. „Ohne den Rückhalt der Familie könnte ich das neue Amt gar nicht annehmen.“

Als Landesbäuerin möchte Singer vor allem das Selbstbewusstsein der bayerischen Bauernfamilien stärken. Durch ihre Ehrenämter ist Singer seit vielen Jahren in den Themen drin. „Wir Bäuerinnen und Bauern sind die verantwortungsvollen Gestalter der Kulturlandschaft“, sagt sie. Von entscheidender Bedeutung sei es, Frauen in den Betrieben zu unterstützen und den Dialog mit der Gesellschaft zu suchen, „um ein realistisches Bild der Landwirtschaft zu schaffen“. Die bäuerlichen Betriebe vermittelten Kompetenz in Sachen Ernährung und Nahrungszubereitung, es gebe höchste Standards in der Tierhaltung. „Wir müssen neue Wege finden“, betont Singer – Ernährungstrends etwa geben die Richtung vor: „weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte und pflanzenbasierte Ernährung“.