20-Jähriger randaliert und beleidigt Polizisten und BRK-Kräfte - Mit verbotenem Butterflymesser hantiert

Einsatz in Spatzenhausen

Von Roland Lory schließen

Ein 20-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Spatzenhausen randaliert und Polizisten sowie BRK-Kräfte beleidigt. Der junge Mann war betrunken und befand sich zudem wohl in einer psychischen Ausnahmesituation.

Spatzenhausen - Alle Hände voll zu tun hatten Murnauer Polizisten am Freitag in Spatzenhausen. Die Inspektion war gegen 16 Uhr verständigt worden, dass ein 20-Jähriger aus dem Landkreis in einem Anwesen durchdrehe. Die ersten eintreffenden Streifen stellten fest, dass der junge Mann ein Messer in der Hand hatte, er verschwand dann aber wieder im Haus. Kurz darauf kam er laut Polizeibericht mit den Händen auf dem Rücken wieder heraus. Die Polizisten forderten ihn auf, die Hände zu zeigen, damit sie sehen können, wo das Messer ist. Der 20-Jährige weigerte sich. Die Beamten konnten ihn dann unter dem Einsatz von Pfefferspray überwältigen. Der Mann wurde gefesselt und im Anschluss an das Rote Kreuz zur Erstbehandlung übergeben. Das Messer wurde sichergestellt. Es handelte sich um einen verbotenen Gegenstand (Butterflymesser).

Der Betroffene wehrte sich stark und trat auch fortwährend mit den Beinen gegen die Beamten. Außerdem wurden diese und BRK-Kräfte mehrfach und intensiv beleidigt. Ein Test ergab, dass der Betroffene einen erheblichen Alkoholwert aufwies. Er befand sich zudem offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Eine Unterbringung in der Psychiatrie wurde angeordnet. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann vorher schon im Bereich des Murnauer Tengelmann-Centers randaliert und mit Flaschen geworfen hatte. Zeugen können sich bei der Polizei unter 0 88 41/6 17 60 melden.