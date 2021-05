Porsche ist nach Unfall nur noch Schrott

Am Dienstag bei Spatzenhausen

von Roland Lory schließen

Ein Porschefahrer hat am Dienstag bei Spatzenhausen einen Unfall verursacht. Der Schaden: rund 40 000 Euro.

Spatzenhausen - Hoher Sachschaden ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall nördlich von Spatzenhausen entstanden. Gegen 8.10 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Polling mit seinem Porsche 911 Carrera die Bundesstraße 2 Richtung Murnau. In der langgezogenen Rechtskurve kurz nach dem Kreisel überholte er nach Angaben der Polizeiinspektion Murnau einen Pkw, der von einer 54-jährigen Weilheimerin gelenkt wurde. Mit im Auto saß eine Frau aus Huglfing (59). Während des Überholvorgangs kam der Porsche aufgrund der stellenweise nassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei touchierte er die Schutzplanke der Gegenfahrbahn und im Anschluss den entgegenkommenden Lkw, bei dem beide Räder vorne anschließend platt waren und gewechselt werden mussten. Am Steuer des Lasters saß ein 54-jähriger Mann aus Bad Kohlgrub. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 41 000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.