Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - 51-Jähriger wird 40 Meter durch die Luft geschleudert

Von: Roland Lory

Teilen

Beim Unfall in der Nähe von Hofheim ist die Polizei zur Stelle (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall nahe Hofheim 40 Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Franke erlitt schwere Verletzungen.

Hofheim - Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag nahe Hofheim bei einem Unfall 40 Meter durch die Luft geschleudert worden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Polizeiangaben fuhr ein 40-Jähriger aus dem Oberland um etwa 15.30 Uhr mit einem Fiat-Kleintransporter auf der Kreisstraße von Aidling kommend in Richtung Hofheim. Er überquerte die Staatsstraße, ohne dem Motorradfahrer die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Biker aus Neudrossenfeld (Oberfranken) war auf der Staatsstraße in Richtung Penzberg unterwegs. Das BMW-Motorrad flog 30 Meter weit, fällte dabei einen Baum und geriet nach dem Aufschlag in Vollbrand. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Der Schaden: rund 20 000 Euro.