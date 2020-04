Unfall bei Spatzenhausen: Radfahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitag auf der Verbindungsstraße zwischen Waltersberg und Hofheim gekommen: Ein Radfahrerin wurde von einem Transporter erfasst.

Spatzenhausen – Der Vorfall ereignete sich am Freitag kurz nach Mittag: Eine Radfahrerin – laut Polizei handelt es sich vermutlich um eine 79-jährige Habacherin – übersah offenbar beim Überqueren der Bundesstraße einen vorfahrtsberechtigten Transporter und wurde von diesem erfasst. Am Steuer des Wagens saß ein 52-jähriger Peißenberger. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik Murnau gebracht. Alarmiert worden war auch der Rettungshubschrauber Christoph Murnau, der den Notarzt brachte.

Der Fahrer des Transporters, der in einer Wiese zum Stehen kam, erlitt einen Schock. Warum die Radlerin das Fahrzeug übersah, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Dominik Bartl