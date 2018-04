Auffahrunfall: 57 500 Euro Schaden

Immenser Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Unfall nahe Spatzenhausen entstanden. Zwei Beteiligte wurden dabei leicht verletzt.

Spatzenhausen - Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Donnerstag um 8 Uhr in Spatzenhausen zugetragen. Ein 17-jähriges Mädchen aus Obersöchering war mit ihrem Motorroller von Hofheim kommend in Richtung Murnau unterwegs. Hinter ihr befanden sich ein 48-jähriger Münchner mit seinem BMW und ein 53-jähriger Lenggrieser mit seinem VW-Bus. Beide Autofahrer setzten zum Überholen an, als die junge Frau an einer Einmündung links abbiegen wollte. Als dies der Münchner bemerkte, legte er eine Vollbremsung hin. Dies registrierte der Lenggrieser zu spät und fuhr auf. In der Folge krachte der Münchner mit seinem Wagen gegen die Rollerfahrerin, die stürzte. Beide wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf 57 500 Euro.

as

