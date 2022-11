Spezialisten für Verpackungsmaschinen suchen Mitarbeiter

So lecker kann ein Arbeitsplatz sein! STAMPAC entwickelt Maschinen, die die Süßigkeiten verpacken. © Marc Brugger

Die Firma STAMPAC/LEKO ist auf Erfolgskurs. Die Spezialisten für Verpackungsmaschinen bieten aktuell interessante Jobs für flexible Teamplayer.

Murnau – Jeder kennt und liebt sie: leckere Schokokugeln oder -täfelchen, Marzipanbrote, Überraschungseier, Osterhasen und Nikoläuse. Süße Köstlichkeiten, verlockend und hochwertig in buntglänzendes Papier verpackt – ob getwistet, gewickelt oder gefaltet, ob in Spitztütchen gefüllt oder in Bündel gestapelt. Doch wer weiß schon, dass im schönen Murnau am Staffelsee exakt jene Firma sitzt, die seit fast 50 Jahren Maschinenbautechnik für den Süßwarenbereich entwickelt und diese kleinen Kunstwerke so erst möglich macht?

Im Maschinenbauunternehmen STAMPAC/LEKO, angesiedelt im Kemmelpark im Murnauer Norden, tummeln sich innovative Denker und erfahrene Maschinenbauer. Spezialisten, die vom Baukastensystem bis zum Anlagenkonzept ein breites Spektrum innovativer Technologien zur Verpackung bieten. Präzise, schnell, innovativ, umweltfreundlich und individuell – sowohl für die Süßwaren – als auch für die Pharma- und Kosmetikindustrie.

Verpackungsmaschinen von STAMPAC/LEKO sind europaweit im Einsatz

Die größten national und international tätigen Süßwarenkonzerne vertrauen auf hochflexible, robuste und wartungsfreundliche Verpackungsmaschinen von STAMPAC/LEKO, europaweit sind diese Wunderwerke der Ingenieurskunst im Einsatz. Kein Wunder, dass die Firma STAMPAC/LEKO trotz weltweiter Krisen auf stetigem Erfolgskurs ist. Geschäftsführer Dr. Michael Sdahl freut sich über „kontinuierliches Wachstum, trotz der drei Krisen Brexit, Corona und Ukrainekrieg“.

Mit starken Mitarbeitern lassen sich herausfordernde Zeiten besser meistern, davon ist Sdahl überzeugt, sucht deshalb aktuell neue Teamplayer*innen mit Erfahrungsschatz im Maschinen- oder Anlagenbau, die seine Leidenschaft für Qualität und Präzision teilen. Die spürt man, wenn der Firmenchef von seinen „schnellsten Maschinen der Welt“ schwärmt, mit Zahlen von bis zu 1000 möglichen Verpackungsvorgängen pro Minute jongliert.

Ein engagiertes, erfahrenes Team von rund 25 Kollegen

Ob Mechatroniker*innen, Elektroniker*innen, Industrie- und Werkzeugmechaniker*innen, Monteur*innen für In- und Auslandseinsätze, ob Mitarbeiter*innen in der Warenannahme oder Konstrukteur*innen – alle dürfen sich angesprochen fühlen. Am Standort Murnau wartet ein engagiertes, erfahrenes Team von rund 25 Kollegen in einer der landschaftlich schönsten Gegenden Deutschlands. „Wer gerne neue Ideen entwickeln und kreativ arbeiten möchte, wer die berufliche Herausforderung sucht, eventuell auch mal im Ausland, ist bei uns genau richtig“, verspricht Dr. Michael Sdahl.

Er ist Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter der Stampac GmbH und der seit Juli 2018 integrierten, 1997 von Hans-Bernd Lesch gegründeten LEKO Verpackungstechnik GmbH. Lesch, der „Verpackungsmaschinen-Künstler“, ist bis heute mit seinem großen Erfahrungsschatz in der Firma unverzichtbar – er konstruierte etwa den ersten „Bündelpacker“ für Schokotäfelchen, weltweit einmalig und heute im Schokoladenmuseum in Köln zu bewundern.

Wer gerne neue Ideen entwickeln und kreativ arbeiten möchte, wer die berufliche Herausforderung sucht, eventuell auch mal im Ausland, ist bei uns genau richtig

„Wir sind kein Start-up, sondern feiern 2023 unser 50-jähriges Jubiläum und haben über Jahrzehnte viele treue Kunden gewonnen“, darauf sind Dr. Michael Sdahl und seine Ehefrau Marisa, Prokuristin und Konstrukteurin, nachhaltig stolz. Auch die Mitarbeiter sind der Firma treu, schließlich setzt sich die Geschäftsleitung in besonderem Maß für sie ein, gerade in der aktuell so herausfordernden Situation. Ob Gehaltserhöhungen, Benzingutscheine, Heizkostenzuschüsse und Prämien oder flexible Arbeitszeitmodelle: „Unsere Mitarbeiter sollen es in diesen Zeiten nicht schwer haben“, lautet die Devise des Firmenchefs.

Wem gutes Arbeitsklima wichtig ist, wer Erfahrung in seinem Beruf mitbringt und gern im Team arbeitet, sollte nicht lange zögern und sich bei der Firma STAMPAC/LEKO in der Dr.-Ingeborg-Haeckel-Straße 2 in Murnau bewerben. Telefonisch erreichbar unter 08841/998 86 90, nähere Informationen unter www.stampac.com. (Barbara Jungwirth)

