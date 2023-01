Spielbank Garmisch-Partenkirchen sucht Verstärkung – jetzt bewerben!

In der Spielbank Garmisch-Partenkirchen lernen Angestellte jeden Tag neue Menschen kennen. Arnold Hümmer kennt als langjähriger Mitarbeiter den Glanz des Casinos. © Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Seit 1955 verleiht die Spielbank Garmisch-Partenkirchen dem Alpenort einen besonderen Glanz. Werden Sie jetzt Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte.

Garmisch-Partenkirchen – Geschichten könnte Arnold Hümmer viele erzählen. Manche würde man ihm gar nicht glauben. Wie er Skistar Lindsay Vonn samt Hund fotografierte, als sie durchs Casino spazierte – das Bild haben nicht einmal Profifotografen bekommen. Oder die Storys über Gäste, die gerne auch mal einige tausend Mark oder Euro am Roulettetisch riskierten. Nein, es gibt wenig spannendere Arbeitsplätze als den von Arnold Hümmer, Technischer Leiter der Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Das Alpen-Casino verleiht dem Ort seit 1955 einen besonderen Glanz, ein bisschen Glamour mitten in der Garmischer Fußgängerzone. Künftig kann jeder, der möchte, ein Teil davon werden. Denn die Spielbank sucht neue Leute für ihr Team.

Verstärkungen für den Gästeservice und Servicebereich gesucht

Gebraucht werden Angestellte im Gästeservice in Vollzeit und Teilzeit sowie Unterstützungskräfte an den Kartentischen auf 520-Euro-Basis. Black Jack und Poker bieten sie in der Spielbank an. Die Croupiers tragen – im Gegensatz zu vielen Casinos im Ausland – noch Anzug und Fliege, prägen damit explizit das gediegene wie seriöse Bild des Hauses. Sie sorgen damit auch für die passende Atmosphäre, die immer mehr junge Gäste anlockt. Neben gepflegtem Auftreten sollte Interessentinnen und Interessenten ein gewisses Interesse für Kartenspiele mitbringen, sagt Arnold Hümmer. Seine Kollegen lernen die Unterstützungskräfte in Kursen an. Es geht um Spielregeln, um Technik, um den Umgang mit Gästen. Schließlich mache das ja den Reiz des Jobs aus, „jeden Tag mit anderen Leuten zu tun zu haben“, sagt Arnold Hümmer. Schon nach kurzer Zeit geht’s an die Tische – unter anderem bei den wöchentlichen Turnieren der Bayerischen Pokermeisterschaft, die freitags in der Spielbank ausgetragen werden. Unterstützungskräfte sind vor allem Freitag und Samstag ab 18:30 Uhr gefragt. Ein idealer Job, um sich nebenbei noch etwas hinzuzuverdienen und gleichzeitig das Ambiente zu genießen.

Für den Gästeservice stellt das Haus, das zu den neun Spielbanken Bayerns gehört, Mitarbeiter in Vollzeit und Teilzeit ein. Die Vorzüge liegen auf der Hand. Arbeitszeiten sind ein großes Thema. Die Abendschicht (von 18:30 Uhr an) ermöglicht einen freien Tag. „Freizeit am Tag ist viel mehr wert als in der Nacht“, sagt Arnold Hümmer. Als langjähriger Angestellter hat Hümmer so seine Kinder aufwachsen sehen. „Das habe ich voll genossen. Man kann dann einen großen Teil des Tages mit ihnen verbringen.“ Im Frühdienst arbeiten die Kollegen vom Service auch erst ab 11:15 Uhr. In Coronazeiten hat sich gezeigt, wie krisensicher die Jobs bei einem Wirtschaftsunternehmen des Freistaats Bayern wirklich sind. Niemand wurde entlassen. Es lockt ein attraktives Gehalt mit regelmäßigen Steigerungen. Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge gibt’s steuerfrei. Und Freundlichkeit sowie Einsatz wird obendrauf mit Trinkgeld belohnt. „Da kann man selbst noch am Gehalt drehen“, sagt Hümmer.

Wir versuchen unseren Gästen, egal, ob jung oder alt, kurzweilige Unterhaltung zu bieten.

Vielfältig ist auch der Einsatzbereich der Servicekräfte. Sie betreuen Gäste an den Spieltischen, bereiten Getränke an der Bar zu, verwalten Garderobe und Einlass an der Rezeption, verkaufen Tickets und Geschenk-Pakete oder helfen als Ansprechpartner am Telefon. Alles bei einer Fünf-Tage-Woche mit 38,5 Stunden. In der Zeit gibt’s weit mehr als alltägliche Arbeit. In der Spielbank legen sie Wert auf Events und Unterhaltung. Kürzlich waren die Athleten des Ski-Weltcup zu Gast, um ihre Startnummern für den Nachtslalom am Gudiberg auszulosen. Regelmäßig gibt’s Live-Musik mit Pianisten oder Bands. „Wir versuchen unseren Gästen, egal, ob jung oder alt, kurzweilige Unterhaltung zu bieten“, sagt Arnold Hümmer.

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, freut sich die Spielbank über Ihre aussagekräftige Bewerbung (mit Lebenslauf) für beide Jobs, die Sie bitte richten an: Spielbank Garmisch-Partenkirchen. Am Kurpark 10 in 82467 Garmisch-Partenkirchen. E-Mail: bewerbung.garmisch.partenkirchen@spielbank-bayern.de

Bewerber/innen (m/w/d) mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt. Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner Konrad Gehringer unter 08821 959922 telefonisch zur Verfügung.

Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Am Kurpark 10

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel 08821 9599-10

Fax 08821 9599-40

