Ehrung für das Ausnahmetalent: Spitzenbiathletin Selina Grotian (19) wird in Mittenwald ausgezeichnet

Von: Josef Hornsteiner

Strahlende Spitzensportlerin: Selina Grotian bekommt von Bürgermeister Enrico Corongiu Blumen überreicht. © Josef Hornsteiner

Spitzenbiathletin Selina Grotian (19) wurde in ihrer Heimat ausgezeichnet. Sie trug sich auch ins Goldene Buch des Marktes Mittenwald ein.

Mittenwald – Was für eine Überraschung. Leicht verlegen steht Selina Grotian neben ihrem Vater Reiner und Bruder Tim im Ägidius-Jais-Saal im Rathaus. Sie wusste vorab nur, dass sie am Mittwoch-Nachmittag um 17 Uhr einen Termin dort hat. Was genau sie erwartet, darüber bewahrte Gemeinde, ihr Skiclub als auch ihre Familie Stillschweigen. Umso größer ist die Freude, als die 19-jährige Biathletin nicht nur von Bürgermeister Enrico Corongiu (SPD) Blumen bekommt, sondern auch noch mit der Silbernen Ehrenmedaille des Marktes Mittenwald ausgezeichnet wird und sich ins Goldene Buch eintragen darf.

Spitzenbiathletin Selina Grotian wird in Mittenwald ausgezeichnet

Das sportliche Ausnahmetalent ist wieder zuhause, darf sich ein paar Tage Ruhe gönnen. Die Gemeinde und der Skiclub Mittenwald haben den Überraschungsempfang am Mittwoch vorbereitet. Neben zahlreichen Gemeinderäten haben sich auch die Sportfunktionäre des Skigau Werdenfels, allen voran Bernhard Kröll, den Gratulanten angeschlossen.

Die Zahlen sprechen für sich. Neunmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze innerhalb von zwei Jahren – mit gerade Mal 19 Jahren. Erst am 25. März hatte die Biathlon-Europameisterin in der Verfolgung Geburtstag. „Selina hat innerhalb kurzer Zeit eine enorme Entwicklung vollzogen“, sagte Kröll lobend. Er resümierte noch einmal die Karrierehöhepunkte und verdeutlichte ihren Erfolg, indem er das junge Alter des Mädchens hervorhob. Eigentlich dürfte oder sollte sie bis 21 Jahren noch in der Jugendklasse antreten. Doch hat sie mit ihren Leistungen so enorm überzeugt, dass einem Weg an die Spitze im Bundeskader wohl nur noch wenig im Weg steht. „Gesundheit ist das Wichtigste“, betonte Corongiu. Der Bürgermeister hatte auch lobende Worte für Kröll vom Biathlon-Stützpunkt Kaltenbrunn parat: „Du scheinst wirklich vergoldende Hände zu haben.“ Schließlich sind schon mehrere Weltklasse-Sportler aus der Schmiede des Werdenfelser Skigaus hervorgebracht worden.

Stolz beobachtet: Corongiu, wie sich Grotian ins Goldene Buch des Marktes Mittenwald einträgt. © Josef Hornsteiner

„Wir sind so stolz“

„Es ist einfach Weltklasse, was du da ablieferst“, sagte Klaus Wurmer, Vorsitzender des Mittenwalder Skiclubs. „Wir sind so stolz, haben alle deine Wettkämpfe verfolgt.“ Er muss lachen, weil die Anzahl an Fanpost aktuell jene von Mittenwalds Skirennläufer Thomas Dreßen übersteigt. Dass Grotian nicht an einer Ehrung vorbeikommt, war ihm und Corongiu deshalb klar. Doch hielten beide die Ehrungsfeier so zurückhaltend wie möglich, auch, weil Grotian selbst bescheidener Natur ist und nicht gern im Rampenlicht steht.

Deshalb war der Eintrag ins Goldene Buch und die Auszeichnung mit der Silbernen Ehrenmedaille unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit geladenen Gästen über die Bühne gegangen. „Denn ein wenig Luft nach oben brauchen wir noch, wenn es weiter so steil nach oben geht mit dir“, witzelte Corongiu. Und hat er noch einen Wunsch: „Du darfst jetzt natürlich nicht mehr umziehen“, sagte er augenzwinkernd. Mit ihr wird Mittenwald schon bald das nächste große sportliche Aushängeschild haben.

Für Grotian kommen nun – etwas – ruhigere Tage. Sponsorentreffen stehen auf dem Programm und viel Zeit mit der Familie. Ab Anfang Mai geht das Training wieder los. Und alle Anwesenden waren sich einig, dass es wohl nicht die letzte Feierstunde gewesen sein wird.

