Streit um Kongresshaus: Spekulationen über Hotel – „Sie verkaufen ihre Heimat“

Von: Andreas Seiler

Teilen

Das Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen ist seit Jahren ein Streitthema. © Thomas Sehr

Gut drei Wochen vor dem Bürgerentscheid verhärten sich beim Dauerbrenner Kongresshaus die Fronten: Ein Diskussionsabend verlief hochemotional und bisweilen konfus. Dazu geladen hatte die Bürgerinitiative zum Erhalt des Gebäudes.

Garmisch-Partenkirchen – Das Thema Kongresshaus erhitzt in Garmisch-Partenkirchen die Gemüter – und polarisiert. Die Anhänger der beiden Varianten, die im Raum stehen, verkleinerter Neubau oder behutsame Sanierung, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Am 23. April soll im Zuge eines Bürgerentscheids endlich Klarheit entstehen, wohin die Reise geht. Wie angespannt die Stimmung ist, zeigte sich ziemlich am Anfang des Info-Abends „Fakten und Mythen“ der Bürgerinitiative „Rettet unser Kongresshaus vor dem Abriss“.

Sanierung oder Abriss? Streit um Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen geht weiter

Als nämlich der geladene Weilheimer Architekt Heiko Folkerts in seinem Vortrag weit ausholte und auf die Architekturgeschichte einging, hagelte es im Rassen-Saal erboste Zwischenrufe. „Was hat das mit dem Kongresshaus zu tun?“ und „Sie können ja nach Hause gehen“, schallte ihm entgegen. Man müsse die Vorgeschichte kennen, rechtfertigte Folkerts den Exkurs, um die Besonderheit des Kongresshauses zu verstehen.

Seine zentrale These: Der verschachtelte Komplex in bester Lage am Richard-Strauss-Platz sei auf jeden Fall erhaltenswert. Gerade der Richard-Strauss-Saal aus den 1960er Jahren gehöre eigentlich unter Denkmalschutz gestellt. Der Architekt aus dem Nachbarlandkreis ist in Garmisch-Partenkirchen kein Unbekannter. So versuchte er im vergangenen Jahr, mit einer Petition den Abriss des ehemaligen Kaufhauses Hohenleitner an der Fürstenstraße im Ortsteil Garmisch zu verhindern – allerdings ohne Erfolg (wir berichteten).

Überhaupt, so seine Einschätzung, werde Altbestand oftmals zu voreilig dem Erdboden gleichgemacht. Eine Sanierung des Kongresshauses ist seiner Ansicht nach möglich. Bei der näheren Analyse blieb er jedoch eher vage. Man brauche hierfür ein Gesamtkonzept, erklärte er, im Laufe der Zeit habe sich ein hoher Sanierungsstau gebildet. „Sie bekommen nichts Besseres“, meinte er. Ein Neubau würde sich kostenmäßig im Bereich von 100 Millionen Euro bewegen, schätzte der Architekt.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Bürgerinitiative kämpft für Erhalt

Ins selbe Horn stießen die weiteren Redner, die die Bürgerinitiative auf ihrer Liste hatte. Beispielsweise sprach Zimmerer Toni Neuner von ein „paar Mängeln“, die von Handwerksbetrieben leicht behoben werden könnten. Karl Maurer, der nach eigenen Angaben selbst ein historisches Haus saniert, verwies auf Förderprogramme, die man anzapfen könne. Und nach Ansicht von Hiltrud Schmid-Egger ist die Bausubstanz des Kongresshauses noch „sehr solide“. Sie warf daher die Frage in die Runde: „Dafür soll man das Ganze abreißen?“

Wer gehofft hatte, Details eines möglichen Sanierungsprojekts präsentiert zu bekommen, wurde enttäuscht. Es kamen lediglich einige Vorschläge kurz zur Sprache, etwa die Reparatur von Dach und Dachstuhl, neue Technik, neue Fenster, um die Energiekosten zu senken, und der Einbau eines Aufzugs. Auch fand an dem Abend weder eine sachliche Gegenüberstellung der beiden Versionen Neubau und Sanierung statt noch eine ernsthafte Debatte über die Anforderungen an eine moderne Tagungsstätte. Die rund 70 Besucher, darunter einige wenige Gemeinderäte und Vertreter des Marktes wie Bauamts-Vize Markus Gehrle-Neff und GaPa-Tourismus-Chef Michael Gerber, erlebten stattdessen eine gut zweieinhalbstündige Veranstaltung, die streckenweise emotional aufgeladen und turbulent verlief – mit Wortgefechten und Zwischenrufen.

Diskussionsabend nimmt konfusen Verlauf – „Sie verkaufen ihre Heimat“

Eine professionelle Moderation hätte sicherlich nicht geschadet. Bemerkenswert: Es wurde mitunter über Dinge gestritten, die nebensächlich sind oder mit dem Kongresshaus überhaupt nichts zu tun haben. So entbrannte etwa zwischen Heidemarie Trickl vom Verein „GAP-Fakten“ – ihr Mann Dr. Thomas Trickl ist Sprecher der Bürgerinitiative – und weiteren Besuchern ein Schlagabtausch über die Frage, ob der Bike-Park im Krankenhaus-Viertel als Spielplatz bezeichnet werden kann oder nicht. Oder über die richtige Statistik des Bürgerentscheids 2019, bei dem sich eine große Mehrheit für den Erhalt des Kongresshauses ausgesprochen hatte.

Kontroverse Debatte: Hier ist Kulturbeutel-Chef Markus Schneider am Mikro zu sehen, der das Problem im Kongresshaus mit dem Brandschutz und den Fluchtwegen ansprach. © Krinninger

Die Empörung unter einigen Gästen war groß, als Heidemarie Trickl, die sich als „außerparlamentarische Opposition“ vorstellte, über ein mögliches Hotelprojekt spekulierte. „Sie verkaufen ihre Heimat“, schimpfte die streitbare Garmisch-Partenkirchnerin, die die Macher eines Werbeflyers pro Neubau – hinter der Aktion steht ein Großteil der Gemeinderatsfraktionen – mit „Heiratsschwindlern“ verglich. „Das Kongresshaus soll zerstört werden, weil es einem Hotelbau im Weg steht“, mutmaßte sie. Belege für diese Theorie konnte Trickl aber nicht vorlegen. Sie verwies lediglich auf eine politische Diskussion, die bereits mehrere Jahre zurückliegt.

„Garmisch-Partenkirchen braucht eine Gesprächskultur“

Von Zwischenrufen ließ sich Trickl nicht abhalten. „Das sind nur Unwahrheiten“, ärgerte sich der ehemalige CSB-Gemeinderat Florian Hilleprandt. Es habe sich damals lediglich um Gedankenspiele gehandelt, die wieder verworfen worden seien. In der aktuellen Wahlperiode sei ein Hotel nie ein Thema gewesen, bekräftigte Dr. Markus Wäckerle, der für das CSB im Gemeinderat sitzt. „Wir wollen das nicht.“

Die vielleicht wertvollste Erkenntnis des Abends lieferte Herta Krönner: Man dürfe nicht immer alles nur negativ sehen, appellierte sie an die Versammelten. Und: „Garmisch-Partenkirchen braucht eine Gesprächskultur.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.