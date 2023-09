Tag der offenen Tür bei Gaplast

Teilen

Die Firma Gaplast in Peiting öffnet am 16. September 2023 von 10:00 bis 16:00 Uhr die Türen. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Fenster reiht sich an Fenster, mehr Transparenz geht nicht. Und dennoch – haben Sie sich schon mal gefragt, was in dem futuristischen Gebäude am Eingang zum Gewerbegebiet von Peiting vor sich geht?

Erfahren Sie beim Tag der offenen Tür, was in dem futuristischen Gebäude von Gaplast vor sich geht. © Kurt Hoerbst

Lüften Sie das Geheimnis! Am 16. September 2023 stehen die Türen der Firma weit offen für Sie. Die Mitarbeiter der Firma Gaplast empfangen Sie zwischen 10:00 und 16:00 Uhr in der August-Moralt-Str. 9 zum Tag der offenen Tür.

Nehmen Sie Familie und Freunde mit und erkunden Sie die faszinierenden Produktionsanlagen.

Informieren Sie sich über das attraktive Jobangebot und die neun unterschiedlichen Ausbildungsberufe.

Lassen Sie sich verwöhnen – eine zünftige Brotzeit steht für Sie bereit.

Mehr Informationen

Gaplast produziert seit über 30 Jahren sogenannte „intelligente“ Flaschen, Verschlüsse und Applikationen aus Kunststoff. Diese werden in der Kosmetikbranche aber auch im Gesundheitswesen eingesetzt.

Doch was bedeutet „intelligent“ im Zusammenhang mit Kunststoffverpackungen? Es handelt sich um ausgesprochen praktische und nachhaltige Verpackungslösungen, die einen Mehrwert sowohl für den Abnehmer aus der Industrie als auch für den Endverbraucher bieten. Die Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Schöpfung steht ganz oben auf der Prioritätenliste.

Gaplast produziert „intelligente“ Flaschen, Verschlüsse und Applikationen aus Kunststoff. © Kurt Hoerbst

Kein Wunder – es ist gerade die besondere Nähe zur Natur, die die idyllischen Standorte des inhabergeführten Familienbetriebs in Altenau und Peiting kennzeichnet. Nicht nur das Arbeitsklima profitiert davon, dieses Umfeld inspiriert auch bei der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte.

Machen Sie sich selbst ein Bild – die Mitarbeiter von Gaplast erwarten Sie am 16. September mit großer Vorfreude!

Kontakt

Gaplast GmbH

August-Moralt-Str. 9

86971 Peiting

Tel.: +49 (0) 8845 74130

E-Mail: info@gaplast.de

Web: www.gaplast.de