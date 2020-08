Thomas Schwarzenberger wird 50: Vom Lausbuben zum Bürgermeister

Ein Leben auf der Sonnenseite: Krüns Bürgermeister Thomas Schwarzenberger feiert heute seinen 50. Geburtstag.

Krün – Der liebe, süße Sonnenschein, der seinen Eltern nur Freude bereitet – das kann Thomas Schwarzenberger von sich nicht behaupten, gewesen zu sein. „Ich war ein frecher Saukrüppel“, lautet dessen unumwundene Selbsteinschätzung. „Ich bin froh, dass meine Mutter heute noch nicht alles weiß.“ Doch die folgende Geschichte wird Cilly Schwarzenberger (geborene Neuner) unvergessen bleiben. Als der Filius in den Sommerferien eine Handgranate mit nach Hause bringt. Die hat er mit seinem Spezl im Kranzbach entdeckt. „Um Gottes willen“, entfährt es seinem Vater Peter. Kurze Zeit später rückt das Räumkommando bei den Schwarzenbergers an und befreit sie von dem explosiven Etwas.

Kaum zu glauben, dass aus diesem Lausbuben etwas geworden ist. Als allseits geschätzter und geachteter Bürgermeister seines Heimatortes Krün feiert Thomas Schwarzenberger an diesem Samstag seinen 50. Geburtstag. Mit sich ist er absolut im Reinen. „Ich habe ein gutes Leben und hatte eine wunderschöne Kindheit.“

Diese startet am 8. August 1970 im Klinikum Garmisch-Partenkirchen, wo der Zweitgeborene der Schwarzenbergers zur Welt kommt. Mit dem älteren Bruder Peter verbindet ihn seit jeher ein herzliches Verhältnis. „Ich bin froh, dass ich ihn habe“ und sofort schiebt der Jüngere nach: „Er war sicher nicht immer ganz glücklich mit mir.“ Und schon gar nicht die Mädchen in der Nachbarschaft. „Das weibliche Geschlecht hatte schon Angst vor mir“ – und macht meist einen großen Bogen um sein Elternhaus, um den Streichen des Mädchenschrecks zu entgehen. Was Beziehungen betrifft, ist der Krüner ohnehin ein echter Spätstarter. „Bis 25 hab’ ich fast gemeint, es gibt kein anderes Geschlecht.“ Dabei hat die Mama den Schwarzenberger-Brüdern immer ins Gebetbuch geschrieben: „Bis 30 wasche ich für Euch, dann müsst Ihr das selber machen!“

Ganz ausgereizt hat es der Junior dann doch nicht. Mit 28 Jahren tritt er vor den Traualtar in der Sebastianskirche. Ein Ort, der ihm keineswegs unbekannt ist, schließlich steht er dem damaligen Pfarrer Thomas Reiser zehn Jahre zuverlässig als Ministrant zur Seite. Gefehlt hat der Bub fast nie, wenn er zur Heiligen Messe eingeteilt ist. „Das Pflichtbewusstsein hat uns der Vater mitgegeben.“ Überhaupt ist ihm der Glaube wichtig. „Auch wenn ich nicht jede Woche in die Kirche springe.“

Selbstredend muss auch ein eifriger Messdiener die Schulbank drücken. Nach einem zweijährigen Versuch am Werdenfels-Gymnasium wechselt Schwarzenberger in die Zugspitz-Realschule in Garmisch-Partenkirchen und legt die Mittlere Reife ab. Die Bundeswehr bleibt ihm wegen eines Hüftschadens erspart. So beginnt er 1987 eine dreijährige Ausbildung bei der AOK zum Sozialversicherungsfachangestellten. Zwischen 1992 und 1994 paukt er für den gehobenen Dienst. Dass er Führungsqualitäten besitzt, offenbart sich, als er von 1996 bis 2002 zum Personalratsvorsitzenden avanciert. Schwarzenberger muss plötzlich vor einem größeren Auditorium sprechen – und beherrscht das auch nicht zuletzt dank einiger Rhetorikkurse. „Da ist schon was hängen geblieben.“

Familie, Freunde, AOK, Junggesellenverein und Feuerwehr prägen zu dem Zeitpunkt sein Leben. Wenn er um die Jahrtausendwende im Wallgauer Almkeller verkehrt, denkt er an die Spider-Murphy-Gang und nicht an die Kommunalpolitik. Doch eines Tages bittet Bürgermeister Josef Zahler (1972 bis 2002) den damaligen Feuerwehr-Kommandanten ins Rathaus. Ein anderes Krüner Gemeindeoberhaupt kennt der blutjunge Schwarzenberger zu diesem Zeitpunkt gar nicht. „Da hat’s nur Sepp Zahler gegeben – eine Institution und Respektsperson.“ Genau diese eröffnet dem verdutzten Gegenüber, er möge doch als dessen Nachfolger kandidieren. „Sepp, Du spinnst!“, entfährt es Schwarzenberger. Doch der Patriarch lässt nicht locker: „Wir brauchen jemand, der führen kann.“

Der politisch unbeleckte AOK-Angestellte überlegt und macht es schließlich. Nach seiner Wahl im März 2002 schießt es ihm durch den Kopf: „Mei Thomas, was bist Du für ein Depp, verlässt das warme Nest AOK!“ Schwarzenbergers erste Amtshandlung ist die Maibaum-Aufstellung. Als er als Bürgermeister sieht, wie die Mannsbilder die Fichte nach oben hieven, denkt er sich: „Den Maibaum bringt keiner alleine in die Höhe.“ Die Gemeinschaft macht’s. „Das ist mir an diesem Tag bewusst geworden.“ Solidarisches Handeln ist für ihn die oberste Maxime und der Schlüssel zum Erfolg.

Rasant schnell beherrscht der Seiteneinsteiger sein Handwerk. In den zurückliegenden Jahren wird fleißig investiert, der Haushalt konsolidiert, und es werden zahlreiche Herausforderung (Hochwasser, Corona) gemeistert. Und dann ist da noch der G7-Gipfel 2015, als die ganze Welt beim legendären Weißwurst-Frühstück auf den Krüner Rathausplatz blickt und Schwarzenberger gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel US-Präsidenten Barack Obama willkommen heißt. Da ist dem Gastgeber ein bisserl flau in der Magengegend. „Ich war die Ganze Zeit davor nie nervös – da schon.“ Die englische Begrüßung wollte er auswendig lernen. „Doch die ging nicht in meinen Kopf.“

Selten, dass Schwarzenberger etwas nicht gelingt. Fünf Jahre danach vergegenwärtigt er sich, dass der Gast, wenn überhaupt, ein wenig an der Weißwurst gezuzelt und an der Breze geknabbert hat. Ja, und einen festen Händedruck hatte der sportliche Mister President.

Zwei handsignierte Schreiben von Obama in seinem Amtszimmer erinnern Schwarzenberger an die Sternstunde als Politiker. Nicht vergessen werden sollten aber seine souveränen Wahlsiege 2002, 2008, 2014 und 2020. Nicht einmal hat sich einer getraut, gegen die unangefochtene Nummer eins anzutreten. In all den Jahren hat der Bürgermeister nie die Lust und den Biss verloren. Freimütig räumt er jedoch ein, dass seine beiden Kinder Thomas (22) und Antonia (17) oftmals auf den Papa verzichten mussten. „Ab und zu habe ich den Dienst über die Familie gestellt.“

Mit seiner Lebensgefährtin Silvia Käufer-Schropp (48) genießt der vielbeschäftigte Bürgermeister, Bezirksrat und BRK-Kreisvorsitzende die wenige Freizeit, tourt mit dem VW-Bus oder dem E-Bike durch die Gegend. „Ich war sogar schon in einer Oper und Operette.“ Im Grunde aber liebt der waschechte Isartaler die Gesellschaft und trinkt auch gerne die oder andere Halbe Bier. „Ganz große Vorsätze habe ich nicht.“ Die verhindert meist der innere Schweinehund. „Der ist bei mir sehr ausgeprägt.“

Daher macht er sich – zumindest nach außen hin – keine Gedanken über einen möglichen Karrieresprung in einigen Jahren zum Landrat oder Landtagsabgeordneten. Ganz Politiker meint Thomas Schwarzenberger nur: „Ich könnte mir gut vorstellen, dass mein politisches Karriereende nicht mein berufliches ist.“