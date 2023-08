Traditionelle Almabtriebe und Bauernwochen in Mittenwald, Krün und Wallgau

Teilen

Groß ist die Freude, wenn Schäfer und Schafe wohlbehalten vom Almsommer „hoam kemma“. © Alpenwelt Karwendel / Martin Kriner

Die Heimkehr der Ziegen, Schafe und Rinder von ihren Sommerweiden wird auch heuer wieder mit Tracht, Musik und Kulinarischem festlich gefeiert.

Jedes Jahr aufs Neue freuen sich Einheimische und Gäste gleichermaßen auf das traditionelle Spektakel der Almabtriebe in Mittenwald, Krün und Wallgau, die unterhaltsam begleitet werden von bunten Bauernmärkten und Bauernfesten, auf denen sich schöne Handwerkskunst, heimische Produkte und regionale Köstlichkeiten entdecken lassen.

Bayerisches Brauchtum vor traumhafter Bergkulisse hautnah erleben

Eingeläutet werden die diesjährigen Bauernwochen am Samstag, den 2. September, mit dem „Goaßabtrieb“ in Mittenwald. Nachdem die Hirten die meckernde Schar von den saftigen Wiesen am Kranzberg durch den Geigenbauort getrieben haben, wird am Dekan-Karl-Platz bei Blasmusik und bayerischen Schmankerln das schönste Tier prämiert. Am Sonntag, den 3. September, lockt ab 10.00 Uhr der beliebte Bauernmarkt im Kurpark Wallgau mit kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk.

Tradition im Herzen der Natur © Alpenwelt Karwendel / Lukas Barth-Tuttas

Am zweiten September-Wochenende dreht sich in Mittenwald alles um die Heimkehr der Schafe von den Almwiesen. Am 9. September wird ihr Geblöke gegen Mittag den Ortskern erreichen, bevor die quirlige Herde weiter in Richtung Schafstadl an der Gröblalm geführt wird. Beim geselligen Schafstadlfest wird dort am 10. September das schönste Tier prämiert. Ums „Hoam kemma“ geht’s auch am 9. September in Wallgau, wenn gegen 11:30 Uhr die Ankunft der rund 60 Rinder am Genossenschaftsstadl an der Finz mit einem zünftigen Almfest gefeiert wird.

Mit Dorffest und Bauernmarkt würdigt man am 16. September in Krün die Rückkehr der „Rindviecher“ von ihren Sommerweiden. Ihr Weg führt unter lautem Glockengebimmel vom südlichen Ortseingang über die Karwendelstraße und Schöttlkarspitzstraße, vorbei an bunten Marktständen, zur Nachweide. In Mittenwald werden Hirten und Kühe einen Tag später, am 17. September, durch den Ort ziehen und freudig zurück im Tal begrüßt. Wenn alle Rinder heil über den Sommer gekommen sind, werden sie prächtig geschmückt – „aufkranzt“.

Impressionen: Traditionelle Almabtriebe und Bauernwochen in Mittenwald, Krün und Wallgau Fotostrecke ansehen

Tradition im Herzen der Natur

Die Bauernwochen in der Alpenwelt Karwendel werden zusätzlich begleitet von einer Vielzahl von Veranstaltungen. So laden etwa die Vereine in Mittenwald, Krün und Wallgau zu beliebten Unterhaltungs- und Heimatabenden, Kurkonzerten und Bauerntheater ein. Außerdem werden Ortsrundgänge und begleitete Wanderungen angeboten. Besonders feierlich wird es bei den Erntedankprozessionen in allen drei Orten. Die Einheimischen ziehen dann in wertvollen Trachten durch die Dörfer zu den Kirchen St. Jakob, St. Peter und Paul und St. Sebastian.

Die Bauernwochen in der Alpenwelt Karwendel: Tradition & Brauchtum hautnah erleben – im Herzen der Natur.

Kontakt

Alpenwelt Karwendel Mittenwald Krün Wallgau Tourismus GmbH

Dammkarstraße 3

82481 Mittenwald

Tel: +49 (0) 8823 / 33 9 81

E-Mail: info@alpenwelt-karwendel.de

Webseite: www.alpenwelt-karwendel.de