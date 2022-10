So viele Profis rund um die Hochzeit

Alles rund um Ihre Traumhochzeit

Teilen

Ein Traum in Weiß! Die Hochzeitsmesse ist der ideale Ort, um sich auf den schönsten Tag im Leben vorzubereiten. © Drew James Benson

Dream Wedding, das Hochzeitsevent mit regionalen Ausstellern am 23. Oktober in der Spielbank GAP – Live-Vorführungen und mehr.

Garmisch-Partenkirchen – Hochzeitspaare dürfen sich auf eine besondere Messe freuen, die am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zum vierten Mal in der Spielbank in Garmisch auf dem Programm steht. Dream Wedding ist eine exklusive Hochzeitsmesse, die Wert auf Qualität und Regionalität legt und immer die neuesten Trends präsentiert. „Daher ist es uns als Veranstalter wichtig, den Fokus auf ausgewählte Aussteller zu richten, die sich in ihrem hochwertigen Angebot, ihrer individuellen Darstellung und Besonderheit unterscheiden“, erklärt Event-Initiatorin Uschi Binner-Metzner das Konzept der Veranstaltung.

Außergewöhnliche Location für den schönsten Tag

Am 23. Oktober verwandelt sich die Spielbank Garmisch in eine Inspirationsquelle für Verliebte. © Drew James Benson

Gezielt werden Orte gesucht, die der Messe ein festliches Flair bereiten. Locations, die zugleich auch Hochzeitsräume wahr werden lassen. „Auf der Suche nach einer solch außergewöhnlichen Location für die Messe sind wir auf die Spielbank Garmisch gekommen. Das erste Mal fand sie 2018 hier statt“, sagt Uschi Binner-Metzner. „Dank der fabelhaften Unterstützung von Spielbank-Chef Peter Eursch und seinem Team ist das Dream Wedding-Event eine feste Einrichtung in der Spielbank geworden“, freut sich die Messe-Initiatorin.

Regionale Aussteller mit Inspirationen

Liebevoll dekorierte Stände präsentieren die neuesten Trends. © Dream Wedding

Der Fokus bei dieser Hochzeitsmesse liegt auf regional ausgewählten Ausstellern, die mit liebevoll dekorierten Ständen die neuesten Trends präsentieren. Alle Besucherinnen und Besucher sollen sich schon sinnlich in ihre Hochzeit hineinversetzen können, wenn sie an den verschiedenen Ständen inspiriert werden.

Hier lernt man Ideen kennen, an die man als Hochzeitspaar vielleicht noch gar nicht gedacht hat.

Dafür sind die Paare sehr dankbar, weil es viel Organisationsstress im Vorfeld abbaut, wenn man vertraute Partner für den Tag der Tage findet.

Messe-Initiatoren sind Profi-Planer

Welche Hochzeitsfrisur steht mir? Profis beraten Sie auf der Messe gerne. © Dream Wedding



So bietet Dream Wedding, das Hochzeitsevent selbst, eine Mobile Bar für Getränke, Süßes, Knabbereien und Snacks an. Optimal einsetzbar z.B. vor dem Standesamt. Oder den Deko-Verleih mit ausgefallenen, originellen und charmanten Objekten. „Bei uns als Wedding-Organisation können Paare in einem entspannten Rahmen auch ein After-Wedding Shooting planen und ihre Hochzeit an wunderschönen, mit Liebe ausgewählten Plätzen noch einmal aufleben lassen“, sagt Uschi Binner-Metzner, die mit diesem beliebten Angebot selbstverständlich auch auf der Messe jede Menge Infos bereithält.

So viele Profis rund um die Hochzeit

Wer möchte, kann sich auf der Messe auch von der einen oder anderen Leckerei inspirieren lassen. © Drew James BensonDream Wedding

Außerdem lernt man auf der Dream Wedding-Messe beispielsweise professionelle Anbieter von Drinks und anderen Leckereien kennen und darf auch diverse Verkostungen genießen. Bei der vielseitigen Messe präsentieren sich außerdem Aussteller aus den Bereichen Kosmetik, Mode, Tracht, Maßschneiderei, Floristik, Fotografie, Restaurants, Geschenkartikel, Musik, Design und Dekoration, Weddingplaner, Hochzeitsredner u.v.m.

Live-Vorführungen günstiges Pärchenticket

Initiatorin Uschi Binner-Metzner freut sich zusammen mit Spielbank-Chef Peter Eursch auf das Wedding-Event in Garmisch. © Dream-Wedding

Sehr beliebt sind auch die Live-Vorführungen für Mode, Schuhe und besondere festliche Outfits. Jede Braut bekommt noch eine dekorative Give Away-Tüte mit hochwertigen Warenproben, das hochwertige Magazin Braut und ausgewählte Flyer mit vielen Adressen und interessanten Informationen rund ums Fest.

„Damit es nicht ganz so teuer wird, haben wir für Paare eine vergünstigte Pärchenkarte für die Hochzeitsmesse“, sagt die Organisatorin. Zutritt erst ab 18 Jahren und Ausweispflicht. Kinderwägen können gerne mitgebracht werden.

Kontakt

Dream Wedding – Das Hochzeitsevent

Uschi Binner-Metzner

Karl-Mangold-Straße 9

82380 Peißenberg

Telefon 0151-42358976

E-Mail: info@dream-wedding.info

Web: www.dream-wedding.info