Unterammergauer Turm verschwindet für immer: Termin für Abbau steht fest

Meinungen über Kunstwerk gingen auseinander

Von Tanja Brinkmann

Es ist ein endgültiger Abschied: Christian Zott hat die Skulptur „Sichtung“ verkauft. Hintergrund war die neuerliche Ablehnung des Unterammergauer Gemeinderats, diese dauerhaft aufzustellen.

Unterammergau – Ihre Tage sind gezählt. Die „Sichtung“, eine gut 32 Meter hohe Raum- und Klangskulptur, verlässt Unterammergau. Die einen, die sich immer wieder über den „rostigen Turm“ echauffiert haben, wird’s freuen. Andere, die sich intensiver mit dem Kunstwerk auseinandergesetzt haben, bedauern den Abschied. Am Donnerstag, 4. Mai, beginnt der Abbau im Garten der mSE Kunsthalle. 70 Tonnen Stahl verlassen den Ort. Für immer. Nachdem eine dauerhafte Aufstellung vom Unterammergauer Gemeinderat ausgeschlossen wurde, hat Christian Zott, der Inhaber der Kunsthalle, das Werk von Hildegard Rasthofer und Christian Neumaier verkauft.

Es ist eine außergewöhnliche Arbeit. Wer den Turm bezwang, genoss einen einmaligen Ausblick – auf den Skulpturengarten, Unter- und Oberammergau, den Laber, Kofel und Pürschling, das Hörnle, Wald sowie Wiesen. Beim Auf- und Abstieg „hinterlässt jeder Besucher zudem durch Bewegung in der Skulptur ein spezifisches Klangmuster, eine Klangspur“, sagt Rasthofer. Das Kunstwerk sollte seinen Schöpfern zufolge an Orte wandern, an denen sich eine spannungsreiche Wechselwirkung mit der Umgebung ergibt – wie im Ammertal.

Skulptur störte Dorffrieden

2018 hatte das Duo seine begehbare Skulptur zunächst in Reithofen im Landkreis Erding errichtet. Darauf wurde auch Zott aufmerksam. Der Unternehmer, Sammler und Initiator von Kunstprojekten unterstützte die zweite Aufstellung im Münchner Kreativquartier und kaufte das Werk für den Skulpturengarten seines neuerrichteten Museums. Sein Ansinnen: einen „künstlerisch wertvollen Anziehungspunkt“ für Unterammergau zu schaffen.

Dafür erhielt er viel Zuspruch. „Bildwerke in die Landschaft zu stellen, sie in der Natur wirken zu lassen, ist seit der Antike eine große Aufgabe der Kunst“, erklärte Professor Dr. Raimund Wünsche, ehemaliger Direktor der Glyptothek und der Staatlichen Antikensammlungen in München, bei einem Besuch im Ammertal. Ein solches verweise auch auf die Einzigartigkeit und Größe der Natur.

Kein dauerhafter Verbleib erlaubt

Zur Eröffnung der Kunsthalle und des Lartor Resorts fand die „Sichtung“ im Herbst 2019 ihren dritten Standort in Unterammergau. Als Zott aber einen Antrag auf eine dauerhafte Genehmigung des Werkes stellte, entstand ein hitziger Streit. „Die schmale Skulptur mit einer Grundfläche von 2,4 mal 2,4 Metern wurde als monströs empfunden, die Metalloberfläche, die sich je nach Lichtstimmung und Witterung den Farben der Landschaft annähert, als Industrieschornstein verwünscht“, erinnert er sich. Angriffe, die von vielen Verteidigern des Werks als engstirnig gescholten wurden. Da der Dorffriede empfindlich gestört schien, wurde die „Sichtung“ abgebaut.

Gemäß der Intention der Künstler verlieh sie Zott. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in der Oberpfalz markierte damit einen Denk-, explizit keinen Gedenkraum, der breit gewürdigt wurde. Anlässlich der Oberammergauer Passionsspiele 2022, zu der die Kunsthalle einen Skulpturenweg errichtete, kehrte die „Sichtung“ – temporär – nach Unterammergau zurück. Im Anschluss beantragte Zott eine dauerhafte Aufstellung, mit der die Koordination mit weiteren Leihnehmern erheblich erleichtert worden wäre. Das wurde ihm vom Gemeinderat verwehrt.

Turm zieht weiter

Nun ist die „Sichtung“ verkauft. Beim Abbau besteht die letzte Chance, neben der künstlerischen auch die Ingenieursleistung zu bestaunen. Die 13 Stahlkuben der skulptur sind aufeinandergestellt und verschraubt. Sie können an einem Tag auf- oder abgebaut werden. Die einfach anmutende Bauweise verlangt höchste Präzision, weil sich Fehler und Ungenauigkeiten gleich bemerkbar machen.

Die Verwirklichung einer so kühnen Vision ist es, was Zott bis heute an der Skulptur fasziniert. „Die Konzeption ist das Interessante an jeder Idee“, betont er. Folglich gelte es, solange in jedem Zusammenhang und Detail darüber nachzudenken, bis sie Wirklichkeit werden kann. „Dieser Grundsatz, der für mich als Unternehmer immer entscheidend war, kann auch für künstlerische Visionen gelten“, erklärt der Sammler. „Die ,Sichtung‘ verkörpert den Triumph der Konzeption in buchstäblich herausragender Weise.“ Jetzt zieht sie weiter – „an neue Orte“.