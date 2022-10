In Uffing prallen zwei Welten aufeinander

Von: Rafael Sala

Die 5G-Technologie ist ein Thema, das die Gemüter in Uffing schon lange erhitzt. Befürworter und Gegner haben sich jetzt in der Gemeinderatssitzung ausgetauscht.

Uffing – Es wird ein Gespräch unter besonderen Vorzeichen sein – im Vertrauen auf einen lebendigen Informationsaustausch zwar, durchaus mit Wohlwollen, aber gleichzeitig ohne rechte Lust, mehr aus der Notwendigkeit heraus, es führen zu müssen. Wer die jüngste Sitzung des Gemeinderats Uffings mitverfolgte, dem drängte sich unter dem ersten Tagesordnungspunkt „Mobilfunkausbau, Anträge der Bürgerinitiative Uffing-Schöffau“ genau dieser Eindruck auf. Zähneknirschend einigten sich die Mandatsträger nach einer rund zehnminütigen Diskussion darauf, auf die Vertreter der Bürgerinitiative zuzugehen – im Rahmen eines Treffens, das in Kürze anberaumt werden soll. Das Thema: die Bestückung des geplanten Masts an der Kläranlage in Uffing mit der neuen Mobilfunktechnologie 5G.

Ein angespanntes Thema, eines, das die Gemüter in der Staffelsee-Gemeinde schon lange erhitzt, weil sich hier die Fronten direkt gegenüberstehen: Auf der einen Seite die Reihe derjenigen, die die neue Technologie befürworten, um den Netzausbau in der 3000-Einwohner-Gemeinde voranzutreiben und zukunftsfähig zu machen, auf der anderen diejenigen, die der Überzeugung sind, dass 5G die Gesundheit gefährdet, und deshalb die Technologie bitter bekämpft.

Bei der Antenne handelt sich um eine 43 Meter hohen Gittermasten, den der Mobilfunkanbieter über seinen Ableger Vintage Towers mit den Technologien GSM (für Handy-Telefonate), LTE (für Telefonie und mobiles Internet) sowie 5G ausstatten will (wir berichteten). Dass der Mast kommt, ist sicher – die Bürgerinitiative will ihn nach eigenen Worten auch gar nicht verhindern. Nur dass eben die umstrittene Technologie 5G draufgepackt wird, dagegen will sie sich wehren. „Es geht uns nur um ein Moratorium gegen 5G. Wir haben die Pflicht, die Bevölkerung zu schützen“, sagte der im Publikum sitzende Arzt und Homöopath Miklós Takács, dem vom Gremium auf Bitte der Initiative Rederecht gewährt wurde. Er verwies darauf, dass beim Vertragsabschluss der Gemeinde mit Vodafone 2012 noch 4G der Standard gewesen sei. Inzwischen seien aber „entscheidende Erkenntnisse“ über den Nachfolger 5G hinzugekommen, denen Gehör verschafft werden müsse. „Denn sie belegen die extreme gesundheitliche Gefährdung.“ Sein Wunsch: Die Gemeinde möge Vertreter zu einem Informationsabend schicken, bei dem hochkarätiger Fachmann aus Stuttgart in Sachen Mobilfunktechnologie anwesend sein wird. „Unsere Bitte ist, dass er gehört wird“, beendete Takács seinen Appell. Das sei alles.

Uffing will nun Vertreter des Bauausschusses dorthin schicken – allerdings eher mit einem weinenden als mit einem lachenden Auge. Denn im Gremium hat sich die Ansicht durchgesetzt, an dem bestehenden Standort und an den Verträgen mit Vodafone keinesfalls mehr zu rütteln. Im Rahmen eines „sehr aufwändigen Verfahrens“ habe man sich auf das genannte Areal – insgesamt eines von vieren – mit dem Mobilfunkbetreiber einigen können, erinnerte Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei). „Wenn die Gemeinde jetzt sagen würde: Wir halten nicht an den Planungen fest, bekämen wir einen Wildwuchs an Masten und hätten kein Mitbestimmungsrecht mehr.“

Verärgert zeigte sich Zweiter Bürgermeister Josef Diepold (WGU). Er sehe „keine Notwendigkeit“ für ein Treffen zwischen den beiden Gruppierungen. Zwar könne man nicht ausschließen, dass 5G gesundheitsgefährdend sei – genauso wenig könne man es aber beweisen. Ihm falle auf – und missfalle –, dass bei diesem sensiblen Thema immer nur denen Gehör geschenkt werde, die dagegen sind. Die befänden sich aber in der Minderheit. Die Mehrheit wolle 5G. Er selbst jedenfalls werde auf der Straße immer wieder darauf angesprochen, wann der Mobilfunkmast nun endlich komme. „Die Befürworter machen sich halt nicht so deutlich erkennbar wie hier.“ Die Bagger hätten am 26. September bereits auf dem Areal anrollen sollen, doch der Baubeginn musste verschoben werden, sagte Weiß. Er rechnet aber damit, dass es noch im Herbst so weit sein wird: „Ich bin sehr zuversichtlich.“