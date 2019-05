Behinderungen, Schmutz und Lärm: Uffings Zentrum wird zu Großbaustelle

1,5 Millionen Euro fließen ab September in die Murnauer Straße in Uffing – es wird im großen Stil gebaut. Auf Anlieger und Verkehrsteilnehmer warten Behinderungen, Schmutz und Lärm.

Uffing – Im September wird sich die Murnauer Straße zwischen dem Rathaus und der Kirchtalstraße in eine gewaltige Baustelle verwandeln. Grund ist der sehr marode Zustand von Tagwasserkanal und Hauptwasserleitung, die aus den 1960er Jahren stammen und dringend einer Erneuerung bedürfen, wie Uffings Bürgermeister Rupert Wintermeier (WGU) sagt. Vor allem erhebliche Wasserverluste durch zahlreiche Lecks in der Leitung bereiten der Kommune seit längerer Zeit Sorgen. „Wir hoffen, bis November 2019 mit diesem Straßenabschnitt fertig zu sein“, sagt Wintermeier. Er bittet die Anlieger schon vorsorglich um Verständnis und Geduld: „Es wird zwangsläufig zu Belästigungen und Behinderungen durch die Baustelle kommen. Wir müssen die Murnauer Straße während der gesamten Bauzeit halbseitig sperren.“ Der Verkehr werde während dieser Zeit mit Ampeln geregelt. Da es sich um eine Staatsstraße handle, sei eine Komplettsperrung ohnehin nicht möglich. Täglich benutzten um die 1600 Fahrzeuge die Strecke in einer Richtung, rechnet Wintermeier vor. Zeitweise werden Umfahrungen, etwa über den Auweg, nötig sein, wobei dieser jedoch für den Schwerverkehr nicht geeignet sei.

Großbaustelle in Uffings Zentrum: Zweiter Abschnitt soll 2020 folgen

„Ob wir unseren Zeitplan einhalten können, werden die Witterungsverhältnisse zeigen“, sagt Bauingenieur und Gemeinderat Anton Buchner (WGU), der verantwortlich für das Gesamtprojekt ist. Den zweiten Abschnitt der Murnauer Straße will man im März 2020 angehen. Dann werde von der Kirchtalstraße bis zum Ortsschild der Gemeinde Uffing in Richtung Seehausen weitergebaut. Mit der kompletten Fertigstellung rechnet Buchner im Herbst 2020.

2018 war mit der Schöffauer Straße der erste Abschnitt der Sanierung abgeschlossen worden. Die Kosten für das Gesamtvorhaben auf der Murnauer Straße beziffert der Bürgermeister mit 1,5 Millionen Euro, die allerdings nicht zuschussfähig sind. Das Staatliche Bauamt Weilheim trägt die Kosten für die Asphaltdecke, die zum Schluss über die gesamte Breite von sieben Metern aufgetragen wird.

Im Zuge der Arbeiten wird es Neuerungen geben, etwa einen Pflasterbelag der Gehwege anstelle von Asphalt, Absenkungen der Bordsteinkanten an sieben Stellen für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte, Glasfaseranschlüsse für die Anlieger (wofür diverse Querungen der Straße notwendig sind) sowie eine moderne „Teseo-1“-Straßenbeleuchtung anstelle der bisherigen Peitschenlampen. Die Modernisierungen hat der Uffinger Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Großbaustelle in Uffings Zentrum: „Eine wichtige Zukunftsinvestition“

Nach dem Projekt habe Uffing vom Hochbehälter im Westen bis zum Pumpenhaus am anderen Ende der Gemeinde eine durchgehende Versorgung mit einer Hauptwasserleitung durch Gussrohre mit 200 Millimetern Durchmesser, sagt Buchner: „Das ist für den Ort eine wichtige Zukunftsinvestition.“

Die Murnauer Straße wird sich vom Rathaus bis zum Ortsschild auf 1200 Metern Länge mit einem neuen Gesicht präsentieren.

Heino Herpen





