Der Schatz aus dem Uffinger Schinderfilz: Wissenschaftler lüften Geheimnis

Von: Roland Lory

Zeugnis aus der Hallstattzeit: der Kessel aus Uffing. © Archäologische Staatssammlung/Friedrich

Vor rund 2500 Jahren wurden bei Uffing zwei Bronzegefäße vergraben. Zwei Wissenschaftler haben die Gegenstände jetzt genauer analysiert. Dabei kamen sie zu bemerkenswerten Ergebnissen. Denn die Behältnisse waren vermutlich in rituelle Handlungen eingebunden.

Uffing – Es war ein außergewöhnlicher Fund, der 1865 bei Torfstecharbeiten nördlich von Uffing gemacht wurde. Im Schinderfilz kamen zwei uralte Bronzegefäße zum Vorschein: zum einen eine sogenannte Rippenziste, das ist ein zylinderförmiger Eimer; zum anderen ein fragmentarisch erhaltener Kessel. Die Gegenstände stammen aus der Zeit um 450 bis 500 vor Christus, also aus der Hallstattzeit. Da den Behältnissen – beide sind etwa 25 Zentimeter hoch – überregionale Bedeutung beigemessen wurde, kamen sie nach München in die Archäologische Staatssammlung. Dort werden sie auch heute noch verwahrt.

Experten haben sich bereits in der Vergangenheit mit den Funden aus dem Schinderfilz befasst. Doch nun haben Professor Carola Metzner-Nebelsick (Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München) sowie ihr Ehemann Professor Louis Nebelsick (Archäologisches Institut der Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität Warschau) einen Aufsatz geschrieben, in dem sie diesen bemerkenswerten Fund näher erklären. Sie gehen der Frage nach, warum die damals in Oberbayern lebenden Menschen – es waren wahrscheinlich Kelten – prunkvolle Bronzegefäße in einem Moor unwiederbringlich versenkten.

Einer der Funde: ein Eimer aus Bronze. © Archäologische Staatssammlung/Eberlein

Die Besonderheit bei der Sache ist tatsächlich der Ort. „Es handelt sich um den einzigen bislang bekannten Fund einer hallstattzeitlichen Bronzegefäßdeponierung im feuchten Milieu im westlichen Mitteleuropa und das einzige Feuchtbodendepot der frühen Eisenzeit in Bayern“, halten die Autoren fest. Für unsere Vorfahren war dies ein Weg, um mit der Anders-, Götter- und Totenwelt zu kommunizieren. Das feuchte Areal wurde dabei als Medium genutzt. „Man muss sich dieses Opfer als feierlichen Aufzug mit einem begleitenden Trinkgelage vorstellen.“

Viele Grabhügel in der Region

In den zahlreichen Grabhügeln der frühen Eisenzeit (650 bis 550 vor Christus) zwischen Ammer- und Staffelsee finden sich wiederholt Bronzegefäße als Grabbeigabe. Die vornehmen Männer und Frauen dieser Zeit hofften, auch im Jenseits rauschende Feste zusammen mit ihren Ahnen feiern zu können und brauchten dafür die passende Ausstattung. „Völlig ungewöhnlich ist aber, dass solche kostbaren Gefäße in einem Moor versenkt wurden“, sagen die Autoren. „Zumindest gilt dies für Oberbayern.“ Der einzige gleichzeitige, kostbare Moorfund ist ein schöner, reich verzierter Bronzegürtel einer Frauentracht, der im Ufergebiet des Staffelsees bei Murnau versenkt wurde. Dieser Gegenstand stammte ursprünglich aus der Innsbrucker Gegend.

Der Fundort: das Schinderfilz nördlich von Uffing mit dem Sedlmayr-Weiher. An dieser Stelle kamen die beiden Bronzegefäße vor etwa 150 Jahren bei Torfsticharbeiten zum Vorschein. © Bartl

Die erwähnte Rippenziste wurde in Norditalien, vermutlich im heutigen Bologna, hergestellt. Damals hieß der Ort Felsina und war eine etruskische Stadt. Analysen vom Inhalt eines Kessels aus einem Grab in Württemberg zeigen, dass dieser bei einer Beerdigung mit 14 Litern Honig-Met gefüllt war, informieren die Autoren des Aufsatzes. Dieser erschien im jüngsten „Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege“.

Wie die Autoren in ihrem Artikel zeigen, wurden in der Hallstattzeit Bronzegefäße einzeln in Gewässern und Mooren in Westeuropa und Skandinavien versenkt. Als Gefäßpaar oder als Teil eines Geschirrsatzes wurden vor allem gerippte Bronzeeimer wie aus dem Schinderfilz im östlichen Mitteleuropa zwischen Westungarn, Mähren und Polen in Mooren deponiert und den Göttern beziehungsweise göttlichen Mächten als Votivgabe übereignet. Noch heute sind Reste dieser Verehrung als Aberglaube erhalten. So werfen beispielsweise Menschen häufig Münzen in Brunnen oder Gewässer. Das bekannteste Beispiel ist der Trevi-Brunnen in Rom.

Rituelle Handlungen: Eventuell lief die Niederlegung der Gefäße in Uffing ähnlich ab wie auf diesen Darstellungen, die aus Österreich stammen. © Grafik: Louis Nebelsick

Die Orte Murnau und Uffing lagen seinerzeit an einem der ganz wichtigen Verkehrswege, der Mitteleuropa über den Scharnitzpass und den Brenner mit Italien verband. Die lokale Bevölkerung der Eisenzeit war wohlhabend und kosmopolitisch. „Sie war, wie heute, weltoffen aber auch fromm und teilte nach fremder Sitte ihre Reichtümer mit den schützenden Göttern“, halten die Wissenschaftler fest.

Leihgabe zur 1250-Jahrfeier

Franz Huber, Museumsleiter in Uffing, sind die Funde bekannt. Einer war sogar einmal leihweise im Ort. „Bei der 1250-Jahrfeier haben wir den Kessel da gehabt“, sagt er. Das war 1989. Eine Nachbildung des gerippten Eimers gehört zu den Exponaten des Heimatmuseums.

Der „Bericht der bayerischen Bodendenkmalpflege“ enthält noch einen zweiten, kürzeren Aufsatz zu Uffing. Dieser befasst sich mit einer Pollenanalyse des Schinderfilzes. Mit deren Hilfe kann man vegetations-, siedlungs- und auch klimageschichtliche Prozesse beziehungsweise Veränderungen erfassen.

