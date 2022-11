„Die Ansichten dieser Länder sind bekannt“: „Schwuhplattler“-Gründer Sepp Stückl in Sorge um homosexuelle WM-Gäste in Katar

Wünscht sich eine sichere und tolerante WM: Sepp Stückl aus Uffing. © D’Schwuhplattler e.V.

Nach Äußerungen des katarischen WM-Botschafters: „Schwuhplattler“-Gründer Josef Stückl sorgt sich um homosexuelle WM-Gäste in dem Emirat.

Uffing – Es waren deutliche Worte, die der katarische WM-Botschafter Khalid Salman im Interview mit dem ZDF-Journalisten Jochen Breyer fallen ließ: Homosexuelle hätten seiner Ansicht nach einen „damage in their mind“, also einen „geistigen Schaden“. Es sei außerdem nicht gut, wenn Kinder gelebte Homosexualität sähen. Katar vertritt eine streng islamische Morallehre. Öffentliche Zuneigung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren kann mit schweren Strafen wie Auspeitschen oder Haft geahndet werden. Queere Fußball-Fans können sich bei der Weltmeisterschaft im Wüstenstaat nicht völlig sicher fühlen. Bereits im Vorfeld haben 20 Hotels im Land verlauten lassen, keine offen homosexuellen Personen aufzunehmen. Die Regierung hingegen versichert, dass „jeder willkommen sei“. Man erwarte jedoch Respekt vor den lokalen Gepflogenheiten.

Josef Stückl ist ein Vorreiter zur Etablierung queerer Kultur im Freistaat. Der alteingesessene Uffinger hat den ersten schwulen Plattlerverein, „D’Schwuhplattler“, ins Leben gerufen. Für seinen Einsatz für Toleranz hat er sogar den Bayerischen Verdienstorden erhalten. Im Tagblatt-Gespräch äußert sich Stückl besorgt um die Sicherheit der queeren Community in Katar.

Herr Stückl, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft?

Ich selbst bin kein Fußballfan. Würde ich mir aber als schwuler Mann die Weltmeisterschaft in Katar anschauen wollen, würde ich mich an die Empfehlung des Deutschen Lesben- und Schwulenverbandes halten und nicht hinfliegen. Wie diese Länder sind, war ja schon bei der Vergabe der Weltmeisterschaft bekannt – von den Gastarbeitern will ich erst gar nicht anfangen. Man kann nie wissen, wie streng Katar die Gesetze auslegt. Ist man schon in Gefahr, wenn man nur in der Öffentlichkeit Händchen hält? Und was passiert, wenn Deutschland gewinnt und man im Freudentaumel den Partner küsst?

Was halten Sie von den Sicherheitsgarantien für Homosexuelle, die Katar gegenüber den westlichen Ländern gegeben hat?

Ich denke schon, dass die schwulen WM-Gäste wieder heil nach Hause zurückkehren werden. Ich habe aber in verschiedenen Zeitschriften gelesen, dass die Polizei in Katar sehr streng gegen Homosexuelle vorgeht und es zu Prügel sowie Vergewaltigungen gekommen ist. Es werden vor Ort nicht alle umdenken. Auch wenn man höchstwahrscheinlich wieder nach Hause zurückkehrt, würde ich mich diesen Gefahren nicht leichtfertig aussetzen. Außerdem müssen wir an die aktiven Spieler denken, von denen möglicherweise auch einige homosexuell sind.

Was hätten Sie sich von den Verantwortlichen der FIFA gewünscht, die Katar den Zuschlag für die WM 2022 erteilt haben?

Ich halte das rein kaufmännisch: Wenn ich einen Vertrag aufsetze oder etwas kaufe, kann ich Bedingungen stellen, bevor ich etwas unterschreibe. Bei dieser Vergabe ist sehr viel falsch gelaufen, und ich denke nicht, dass sie an den Aspekt Homosexualität gedacht haben. Das hätten sie berücksichtigen müssen.

Mussten Sie selbst auch in westlichen Ländern schon schwulenfeindliche Erfahrungen machen?

Es ist zwar schon lange her, aber auch mit meinen Aktivitäten bei den „Schwuhplattlern“ bin ich schon angeeckt. Da kam der Ortsvereinsvorsitzende des Trachtenvereins, in dem ich im Vorstand war, auf mich zu und hat mich aufgefordert, an den Gaufesten nicht mehr öffentlich teilzunehmen. Die Begründung war, dass sie nicht für meine Sicherheit garantieren könnten – das war vermutlich nur ein Vorwand. Da müssen wir gar nicht bis nach Katar schauen, da reicht schon das eigene Land. Ich denke mir zwar nichts mehr dabei, aber ich finde es schade, dass die Aussage bis heute nicht zurückgenommen wurde. Aber da stehe ich drüber. In Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren auch extrem viel getan. Trotz allem wünsche ich der deutschen Mannschaft alles Gute für die Weltmeisterschaft, aber man sollte nicht vergessen, dass alles zweischneidig ist.

Interview: Aaron Jungwirth

