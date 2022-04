Ehrenbürger-Tafeln wandern vom Rathaus ins Heimatmuseum - Spekulationen über „dunkle Seiten“ mancher Würdenträger

Von: Andreas Mayr

Teilen

Galerie der Würdenträger: Die Ehrenbürger der Gemeinde Uffing in der Empfangshalle im Rathaus. Auf der linken Seite ist groß die Büste von Klaus Bahlsen zu sehen, Keks-Fabrikant und Philantrop. © Mayr

Die Tafeln, die im Uffinger Rathaus an bereits verstorbene Ehrenbürger erinnern, kommen ins Heimatmuseum. Dies hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen.

Uffing – Die Geister der Vergangenheit holen Uffing ein weiteres Mal ein. Nach der Causa Adolf Hitler und seiner (symbolisch) aberkannten Ehrenbürgerwürde geht die Gemeinde nun einen weiteren Schritt. Sie verlagert sämtliche Ehrentafeln der ehemaligen (toten) Ehrenbürger vom Rathaus ins Heimatmuseum. „Hier ist Geschichte richtig aufgehoben“, findet Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei). Zusätzlich tauchen die Ehrenbürger und ihre Vita auf der Internetseite auf. Im Fall des deutschen Diktators mit entsprechenden Hinweisen zu den Umständen seiner Ehrung und Aberkennung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.

Der Beschluss fiel mit 11:3-Stimmen, aber nicht ohne deutliche Kritik. Marcus von Bechtolsheim (WGU) verstand nicht, wieso man die Konterfeis der Ehrenbürger zwingend aus dem Rathaus verbannen müsse. 2015, bei der Renovierung des Gebäudes, hatte man im Eingangsbereich ein Honoratioren-Eck geschaffen. Abgebildet sind dort sämtliche Ehrenbürger samt Bild und Notizen zu ihren Wohltaten. „Ins Heimatmuseum geht so gut wie keiner“, glaubt Bechtolsheim. Auch Listenkollege Wolfgang Mayr hielt das Rathaus für den passenden Ort, um die verdienstvollen Uffinger auszustellen. „Ehrenbürger hat was mit Ehre zu tun – und das gehört ins Rathaus“, befand er. Gemeinsam mit Dr. Thomas Hartmann (WGU) sprachen sich die Zwei gegen die Neugestaltung aus.

Die Idee dafür lieferte Bürgermeister Weiß selbst. Sein Ansatz: „Das Rathaus soll ein Ort des Jetzt sein.“ Deshalb gewährt die Gemeinde den lebenden Ehrenbürger auch weiterhin ein Plätzchen in der Verwaltung. Doch mit dem Tod erlösche der Titel ohnehin, womit die Persönlichkeiten automatisch einen historischen Wert für den Ort bekämen und im Heimatmuseum gut aufgehoben seien. Darüber hinaus verwies der Bürgermeister auf Klagen aus der Bevölkerung. Vermehrt meldeten sich Uffinger, die auf dunkle Seiten anderer, toter Ehrenbürger hinwiesen. Es gebe verschiedene persönliche Erfahrungen, die diese Vorwürfe stützten, erklärte Weiß. Die Namen wollte er aber öffentlich nicht aussprechen. Auf Bechtolsheim wirkte dieser Fakt so, als wolle man sie deshalb möglichst flott aus dem Rathaus loswerden. „Mit den Zweifeln muss man sich dann auch auseinandersetzen“, betonte er. Weiß versicherte ihm und den Kollegen, dass er keinesfalls vorhabe, „unsere Geschichte zu verstecken“. Nur das Rathaus hält er für den falschen Ort zur Aufklärung. Auch Michaela Mück (WFU) störte sich nicht an der Umgestaltung. Im Gegensatz zu den Altbürgermeistern (auch ihre Porträts hängen im Gemeindehaus) hätten die wenigsten Ehrenbürger tatsächlich im Rathaus gewirkt. Ein Hinweis auf die Ausstellung im Heimatmuseum genügte ihr.

Alle Tafeln wandern demnächst 200 Meter nördlich. Zudem verankerten die Gemeinderäte einen Passus in ihrer Satzung, der die Annullierung des Titels bei „unwürdigem Verhalten“ regelt. Für diesen drastischen Schritt ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gremium notwendig. Auf der Internetseite landen bald auch die Träger des Uffinger Ehrentalers – die zweithöchste Auszeichnung des Dorfes, die nur an zehn lebende Bürger mit Verdiensten um den Ort vergeben werden darf.

Auch interessant: In Uffing stehen Zeichen auf Distanzierung