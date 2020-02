Einbruchs-Versuch in Uffinger Supermarkt: Polizei-Großaufgebot sucht Täter

Alarmanlage schreckt Unbekannten ab

Eine Alarmanlage hat den Täter bei einem Einbruchsversuch in einen Uffinger Edeka-Supermarkt gestört und in die Flucht geschlagen. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten - unter anderem per Hubschrauber.