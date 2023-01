Fuchs als „Sündenbock“: Tierschützerin sieht die Geflügelhalter in der Pflicht

Nach Vorfällen in Uffing

In der Debatte um die Füchse, die in Uffing am helllichten Tag innerorts Hühnern nachstellten, meldet sich jetzt eine Tierschützerin zu Wort. Sie sieht die Geflügelhalter in der Pflicht, ihre Tiere beutegreifersicher unterzubringen.

Uffing – Es ist Ruhe eingekehrt in Uffing – zumindest fuchstechnisch. „Momentan hat sich das entspannt“, sagt Hühnerhalter Reinhold Dinges. Denn ein Fuchs ging in eine Lebendfalle, die ein Jäger aufstellte. Sie schnappte zu. Nach Tagblatt-Informationen wurde das Raubtier erschossen.

Wie es mit den Füchsen, die sich in Uffing am helllichten Tag auf Hühnerjagd begaben, im neuen Jahr weitergeht wird man sehen. Eine, die den Umgang mit den Tieren in der Staffelseegemeinde kritisch sieht, ist Verena Wendt, die in Weilheim eine Igelstation leitet. „Der Fuchs wird zum Sündenbock für das eigene Versagen gemacht.“ Zum Umstand, dass Tiere eingefangen und umgesiedelt werden sollen, sagt sie: „Wir dachten erst an einen schlechten Aprilscherz im Dezember.“

Wildkamera und Elektrozaun

Wendt findet, dass es sich um ein hausgemachtes Problem handelt. „Geflügelhalter sind selber schuld, wenn der Fuchs Hühner holt, wenn sie sie nicht sicher einzäunen.“ Dazu seien sie laut Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung verpflichtet. Wenn ein Zaun so niedrig sei, dass nicht nur Füchse drüberspringen, sondern auch Hühner drüberfliegen können, sei das „doppelt tierschutzwidrig“, betont Wendt. Dinges weist den Vorwurf, er würde seine Hühner nicht tierschutzkonform halten – dieser wurde auch in einem Leserbrief geäußert – zurück. Wobei er auch sagt: „Wenn man es 100 Prozent fuchssicher machen will, bräuchte man einen Zaun von mindestens zwei Meter plus Überhang nach außen von einem halben Meter.“ Er kenne niemanden, „der so etwas hat“. Dinges hat als Sofortmaßnahme einen Elektrozaun installiert. „Das wirkt.“ Zudem hat er eine Wildkamera aufgehängt.

Was Wendt auch unterstreicht: „Niemand darf Wildtiere einfangen und umsiedeln. Wer das tut, handelt rechtswidrig, denn er verstößt gegen Natur- und Tierschutzrecht. Wer das tut, den werde ich bei der Staatsanwaltschaft anzeigen und seine strafrechtliche Verfolgung beantragen.“ Wendt beruft sich auf das Bundesnaturschutzgesetz.

Standpunkt des Landratsamts

Das Landratsamt sieht es so: „Bestimmte Wildtierarten dürfen mit Fallen gefangen und umgesiedelt werden.“ Gemäß Bayerischem Jagdgesetz sei die Jagd auf Wild mit Fanggeräten und Fangvorrichtungen zwar grundsätzlich verboten. Dies gelte aber nicht für Raubwild (Fuchs, Dachs, Steinmarder und so weiter). Zudem müssten die Vorschriften beachtet werden, die die Mindestanforderungen der verwendeten Fallen regeln. „Für das Aussetzen/Umsiedeln benötigt man eine Genehmigung des Jagdausübungsberechtigten des Reviers, wo der Fuchs freigelassen werden soll“, ergänzt Scharf. Wenn ein Tier von einem Jäger, der eine Erlaubnis für Jagdhandlungen im befriedeten Bezirk hat, innerhalb einer Ortschaft eingefangen und außerhalb davon ausgesetzt werde, bestehe kein Verstoß gegen eine jagdrechtliche Vorschrift, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Wendt widerstrebt der Gedanke, Füchse umzusiedeln. „Denn es müsste ein geeigneter Lebensraum gefunden werden, der noch nicht besetzt ist.“ Das Raubtier werde in einem neuen Revier eventuell vertrieben, wisse nicht, wo Nahrung, ist, habe keinen Bau. Für eine Umsiedlung braucht es laut Wendt ein fachlich fundiertes Konzept.

In Uffing soll Reineke angefüttert worden sein. Wendt sieht das nicht negativ, im Gegenteil. Sie kenne Hühnerhalter, die Füchse gezielt füttern. „Sie haben keine Verluste.“ Mit Gleichgesinnten hat Wendt kürzlich übrigens eine Initiative gegründet. Sie heißt „Bürger für den Fuchs im Oberland“. Bis jetzt gibt es sieben Mitstreiter. Wendt ist Sprecherin des neuen Bündnisses.

