Gaujugendtag in Uffing: Festtag wie aus dem bayerischen Bilderbuch

Festliche Wägen, Fesche Buben und Madln

Oberbayerisches Brauchtum von seiner schönsten Seite haben Einheimische und Gäste am Sonntag beim 57. Gaujugendtag der Oberländer Trachtenvereinigung in Uffing erlebt. 2000 Mitwirkende aus 31 Vereinen marschierten in der Tracht an vielen Schaulustigen vorbei.

Uffing – Blau und weiß wie der Himmel leuchteten die Fahnen der beflaggten Straßen in Uffing. Dort fand am Sonntag bei traumhaftem Wetter der 57. Gaujugendtag der Oberländer Trachtenvereinigung statt. Dazu spielten Musikgruppen und Trommlerzüge auf, geschmückte Pferde zogen festliche Wagen und die aufwendig bestickten Fahnen der Vereine glänzten mit den blank geputzten Blasinstrumenten um die Wette.



An der Traditionsveranstaltung beteiligten sich insgesamt 31 Vereine aus drei Landkreisen. Laut Gaupressewart Hans Jais marschierten rund 2000 Teilnehmer durch den Ort. Und das unter den Blicken von „ein paar Tausend“ Zuschauern, wie der Eschenloher schätzt. Er ist mit dem Ablauf mehr als zufrieden, hätte sich keinen schöneren Gaujugendtag vorstellen können: „Alles verlief reibungslos, die Organisation war hervorragend“, lobte er.



+ Fesche Buben und Madln: Für volle Straßen sorgen rund 2000 Teilnehmer am Sonntagnachmittag in Uffing. © Constanze Wilz

Gaujugentag in Uffing: Fesch herausgeputzte Buben und Mädchen hinterlassen sichtlich Eindruck

Besonders beeindruckte ihn die breit aufgestellte Jugend der Vereine. Die fesch herausgeputzten Buben und Mädchen marschierten mit der Ernsthaftigkeit der Großen. Das hinterließ auch beim Publikum sichtlichen Eindruck: Eine Zuschauerin beklatschte alle Kinder und Jugendlichen lautstark und machte ihnen Komplimente. „Ihr seid ganz toll!“, rief sie aus. Ein Seehauser lobte wiederum das Brauchtum, das durch solche Umzüge aufrecht erhalten wird. Doch nicht nur Einheimische bestaunten den Zug, auch Tagesgäste mischten sich neugierig unter die Menge und kauften Festabzeichen. Darunter Nadine Hartmann aus Dresden. „So etwa habe ich noch nie gesehen – das ist wirklich beeindruckend“, sagte sie.



+ Gezückte Handys und Digitalkameras: Die Zuschauer entdecken zahlreiche Motive, die es zu verewigen lohnt. © Constanze Wilz

Die rege Teilnahme gefiel Uffings Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei), der sich mit Landrat Anton Speer und Pfarrer Thomas Renftle eine Kutsche teilte. Die Ehrengäste waren sichtlich gut gelaunt und winkten der Menge. Am Ende des rund einstündigen Zuges ging es für alle ins Festzelt. Der Abend klang musikalische aus. Damit endeten die Uffinger Festtage. Ab heute kehrt nach fünf aufregenden Tagen wieder Ruhe ein ins Dorf. CONSTANZE WILZ

+ Kutsche mit Ehrengästen: Pfarrer Thomas Renftle, Landrat Anton Speer und Uffings Bürgermeister Andreas Weiß (r.). © Constanze Wilz