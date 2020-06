Gefährliche neue „Biker-Rennstrecke“: Harberg schlägt Alarm

Die Bewohner des Uffinger Weilers Harberg sind alarmiert: Immer wieder missbrauchen Motorradfahrer die Straße nach Brand als Rennstrecke. Die Gemeinde will dem gefährlichen Treiben nun einen Riegel vorschieben.

Uffing – Beinahe nichts in Harberg erinnert daran, dass das Jahr 2020 erreicht ist. Die Wiesen, die Wälder, dazwischen das kleine, gelbe Schloss mit Turm und Blick auf die Berge – gewiss hat Uffing viele schöne Flecken, aber wenig schönere als diesen Weiler mit 20 Einwohnern und einem Vielfachen an Bäumen. Doch zu Harberg und dem Leben dort gehört auch die Asphaltstraße, die Trasse in die normale Welt. Wie ein massiger Python schlängelt sie sich durch den Ort zum nächsten Weiler nach Brand, gefährlich und unübersichtlich. Zwei 90-Grad-Kurven erinnern an die NGK-Schikane auf dem Nürburgring oder die Malmedy-Ecke in Spa. Nur dass diese Strecken offiziell für Motorsport freigegeben sind und nicht dafür missbraucht werden, wie das Motorradfahrer in Harberg handhaben. Die Auswüchse der Corona-Stadt-Flucht haben die Strecke unter Bikern offenbar noch populärer gemacht. Für die Bewohner ist der Punkt erreicht, der sie zum Handeln zwingt: In zwei Schreiben an die Gemeinde Uffing bitten sie Bürgermeister und Räte um Hilfe gegen die Raser.

Raser in Harberg: Gemeinderat Bechtolsheim sieht in Kurven eine „ernsthafte Gefährdung“

Den ersten Brief, den alle 20 Harberger unterzeichnet haben, hat Marcus von Bechtolsheim (WGU) aufgesetzt. Seit März ist er sowieso der offizielle Vertreter des Weilers – er gehört dem Gemeinderat an. Bechtolsheim schreibt von „einer ernsthaften Gefährdung“ an den beiden Kurven. Sechs Kinder, drei davon unter drei Jahren, leben in den Häusern an der Straße. Außerdem wandern viele Gäste und Urlauber auf dem beliebten Ausflugspfad durch den Ortsteil. Mehrmals mussten Autofahrer vollbremsen, auf das Bankett oder ins Gras ausweichen. Die Bewohner haben eigene Warnschilder angebracht. An die Tempo-30-Begrenzung halten sich viele nicht. Kritisch wird die Lage, sobald Lastwagen oder Landwirtschafts-Maschinen die Straße befahren. Sie füllen die komplette Breite aus. Zudem erhöht das Wild in den Wäldern die Unfallgefahr. Jedes Jahr zählt Bechtolsheim ein, zwei Zusammenstöße.

In einer ergänzenden, zweiten E-Mail berichtet Nachbar Chris Weller von einer „neuen Motorrad-Rennstrecke“. Anders könne er sich den Zuwachs an Maschinen mit Kennzeichen aus Ingolstadt, München oder Fürstenfeldbruck nicht erklären. Kürzlich verfolgte er einen Wettkampf zwischen drei Fahrern. „Dringendes Handeln“ sei geboten. Weller bevorzugt eine Straße, die nur Anlieger und ihre Gäste nutzen dürfen. Bechtolsheim schlägt Fahrbahnschwellen vor, die häufig auf Campingplätzen die Autofahrer zum Abbremsen bewegen sollen. Auch eine Tempo-Reduzierung auf zehn Stundenkilometer halten die Harberger für sinnvoll.

Messung in Harberg: Fast jeder Fünfte fährt an den brisanten Stellen zu schnell

In einem ersten Schritt hat die Kommune fast zwei Wochen lang das Verkehrsaufkommen an den beiden brisanten Stellen gemessen. Mit dem Ergebnis, dass etwa 18,5 Prozent zu schnell fuhren. 642 Autos, Radler oder Fußgänger registrierte die Anlage. Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) besuchte Harberg kürzlich mit dem Rad und sah selbst einen Motorradfahrer spektakulär in der Kurve liegen. „Ich kann mir nicht vorstellen, was die Leute bewegt.“ Weiß hat nun einen Ortstermin organisiert. Landratsamt, Polizei und ein Firmenvertreter des Verkehrsschilder-Herstellers begutachten die Lage mit den Anwohnern.

Vize-Bürgermeister Josef Diepold (WGU) schlug bereits vor, die Schwellen versuchsweise anzubringen, „damit wir Reaktionen bekommen“. Bei Bechtolsheim erkundigte er sich, ob nicht eine Umgehungsstraße, wie an anderen Weilern üblich, eine Alternative wäre. „Nicht machbar“, antwortete der Harberger. Man müsste Gräben überqueren, Wiesen ausheben – auf einer Strecke von locker 500 Metern. Dieses Projekt dürfte mehrere hunderttausend Euro kosten. Bechtolsheim stellt klar: „Das ist für mich nicht zu bezahlen.“

Ebenfalls interessant: Von Ausflüglern überrollt: Uffing zieht die Notbremse

Lesen Sie auch: Streit um Top-Grundstück am Staffelsee eskaliert: Uffing verbietet Holzhaus - Familie stellt Strafantrag