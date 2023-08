Neuer Radweg an Bahnlinie: Uffing und Seehausen ziehen an einem Strang

Von: Roland Lory

Gut frequentiert: Radler sind auf dem vorhandenen Kiesweg am Bahnübergang Galveigenstraße in Uffing unterwegs. Die Route soll ausgebaut werden. © Bartl

Ein Radweg an der Staatsstraße zwischen Rieden und Uffing liegt in weiter Ferne. Doch oben an der Bahnlinie tut sich was. Dort soll ein vorhandener Kiesweg zu einem richtigen Radweg ausgebaut werden. Die Gemeinden Seehausen und Uffing ziehen dafür an einem Strang.

Uffing/Seehausen – Radfahren liegt im Trend, nicht erst seit Corona, als viele Menschen einen Drang nach Draußen verspürten. Unterdessen ruft der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zur RADvolution auf. Der verkehrspolitische Verein kämpft für geschützte und durchgehende Radwegenetze, sichere Kreuzungen und Radschnellverbindungen.

Eine Verbesserung ist in dem Gebiet zwischen dem Seehauser Ortsteil Rieden und Uffing in Sicht. Die beiden Gemeinden bemühen sich, dass der an der Bahnlinie vorhandene Kiesweg asphaltiert und zu einem richtigen Radweg ausgebaut wird. Doch auch für Fußgänger und landwirtschaftliche Fahrzeuge soll er benutzbar sein. Uffing und Seehausen ziehen an einem Strang und haben ein Planungsbüro beauftragt. Man sei schon „relativ weit“, sagt Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann (CSU).

Freilich: Für das Projekt müsste die Deutsche Bahn einige Grundstücke zur Verfügung stellen. „Die Anfrage läuft“, teilt der Uffinger Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) mit. Sobald von der DB eine Rückmeldung vorliegt, soll die Planung weiter vorangetrieben werden. Auch etwaige Fördermöglichkeiten gilt es abzuklären.

Pendler fragen nach

Der Bedarf für einen solchen Radweg scheint vorhanden zu sein. Die vorhandene Strecke sei sehr frequentiert, sagt Weiß. Er berichtet von Pendlern. „Die fragen regelmäßig nach, ob Verbesserungen möglich sind.“

Keine Frage: Die Verbindung Weilheim – Murnau würde davon profitieren. „Das wäre ein markanter Gewinn“, betont Hörmann. Das Projekt wird auch im Uffinger Gemeindeentwicklungskonzept aufgeführt.

Unterdessen tut sich in Sachen Radweg an der Staatsstraße 2372 zwischen Rieden und Uffing wenig. „Die Grunderwerbsverhandlungen sind erfolglos eingestellt worden“, informiert Martin Herda vom Staatlichen Bauamt Weilheim. An den nötigen Flächen hatte es schon in der Vergangenheit gehakt. Viele sind laut Weiß der Meinung, dass es unten am See einen Radweg brauche. Doch aufgrund der fehlenden Grundstücke könne die Gemeinde im Moment nichts machen. Verhandlungen mit Eigentümern waren nicht von Erfolg gekrönt. Doch weiß macht deutlich: Ohne Radweg sei „die Strecke entlang des Sees eine Gefahrenstelle“. Die Kurve sei „unübersichtlich“. Sein Kollege Hörmann sagt, man habe das Projekt noch nicht aufgegeben. „Aber nachdem es gefühlte 30 Jahre nicht hingehaut hat, muss man mal schauen.“ Das Vorhaben an der Bahn könne man hingegen „zügig umsetzen“.

Staatsstraße stark belastet

Die Staatsstraße ist laut Herda in diesem Bereich mit etwa 4500 KfZ je 24 Stunden durchschnittlich stark belastet. Ab 2500 Kfz „wird die getrennte Führung von Radverkehr und motorisiertem Verkehr allerdings in den geltenden Richtlinien schon für sinnvoll angesehen“. Insofern sehe das Staatliche Bauamt „als Straßenbaulastträger die Notwendigkeit für einen Radweg als gegeben an“. Die Strecke zwischen Rieden und Ortsschild Uffing ist etwas weniger als 1,5 Kilometer lang. Herda schätzt, dass der Bau eines Radwegs dort grob 500 000 Euro kosten würde.

