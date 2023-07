Uffing übernimmt Solarpark-Anteile und ist damit Mehrheitseigner

Von: Roland Lory

Teilen

Seit Mai 2022 in Betrieb: die Freiflächen-Photovoltaikanlage in Schachmoos bei Schöffau. © Dominik Bartl

Zunächst war die Gemeinde Uffing mit 37 Prozent am Solarpark bei Schöffau beteiligt. Mittlerweile sind es 60 Prozent. Damit ist die Kommune Mehrheitseigner bei diesem Projekt der Energiewende. Die Stadtwerke Penzberg haben ihren Anteil an die Gemeinde und die Firma Vispiron verkauft.

Uffing – Das Projekt beschäftigte die Gemeinde Uffing eine Weile. Es gab auch Bedenken, wonach ein Solarpark die Landschaft verschandeln würde. Im Fall Schachmoos stiegen die Zustimmungswerte, als die Gemeinde als Gesellschafter einstieg. Gemeinsam mit dem Solarexperten Vispiron und den Stadtwerken Penzberg wurde eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von rund 750 kWp geplant und schließlich im Mai 2022 in Betrieb genommen. Rund 240 Haushalte kann der Solarpark in dem Uffinger Weiler rein rechnerisch mit Strom versorgen.

Stadtwerke Penzberg ziehen sich zurück

Inzwischen hat sich bei den Besitzverhältnissen etwas geändert. Die Stadtwerke Penzberg beschlossen, den Ausbau erneuerbarer Energien zukünftig mehr auf die eigene Stadt zu konzentrieren und ihren Anteil von 37 Prozent an die Gemeinde Uffing und die Firma Vispiron zu veräußern. Der Uffinger Gemeinderat hat dem Geschäft einmütig zugestimmt. Die Kommune ist damit Mehrheitseigner, verfügt über 60 Prozent der Anteile. „Wir haben eine große und gewichtige Mitsprache“, betont Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei). „Wir sind der Hauptbestimmer.“ Knapp 80 000 Euro gab die Gemeinde für die Übernahme aus. Die bestehenden Verbindlichkeiten wurden auf die Gemeinde Uffing und Vispiron verteilt. Die Stadtwerke Penzberg wollen der Gemeinde Uffing auch nach dem Rückzug weiter beratend zur Seite stehen.

Für die Akzeptanz elementar war und ist auch der Umstand, dass sich die Bürger an dem Energiewende-Projekt beteiligen können. Die Gemeinde lässt die Bevölkerung an ihrem Stück Kuchen teilhaben. Jeder Einwohner kann Anteile für 500 Euro pro Stück erwerben und damit Kapital in lokale, nachhaltige Infrastruktur stecken. Die Höchstsumme liegt bei jeweils 5000 Euro. Bis zu 150 000 Euro sollen per „Crowdfunding“, also Gruppenfinanzierung, eingesammelt werden. Nach Angaben von Marcus Fischbacher, Projektentwickler bei Vispiron, kamen bis dato knapp 90 000 Euro zusammen. 95 Prozent der Menschen, die Anteile erwarben, stammen laut dem Projektentwickler aus Uffing und Umgebung. Genauso sei es beim Batteriespeicher, der in Schachmoos steht und in den Interessierte investieren können.

Ob die Freiflächen-Photovoltaikanlage erweitert wird, „ist noch nicht entschieden“, sagt Weiß. Die Gesellschafterversammlung wird sich gegen Ende des Jahres mit dieser Frage befassen. Die Leistung könnte auf 1000 kWp erhöht werden. „Die Anlagenerweiterung ist technisch vorbereitet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neue Ladesäule

Für Fahrer von E-Autos interessant: Die Ladesäule am Solarpark Schachmoos ist seit einigen Wochen in Betrieb. Sie wird vorrangig mit der Energie der Photovoltaik-Anlage versorgt. Nachts oder an Tagen mit niedrigen Einstrahlungswerten wird die Ladesäule mit zertifiziertem Grünstrom aus dem öffentlichen Netz versorgt. An zwei Stellplätzen gibt es für Elektrofahrzeuge entweder die Schnelllademöglichkeit mit einer Leistung von 160 kW oder die normale Variante mit 22 kW. Die Abrechnung erfolgt unkompliziert über die gängigen bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten. „Die Ladetarife liegen unterhalb des Marktdurchschnitts“, heißt es in der Mitteilung.

Mit der Anlage in Schachmoos ist das Thema für Uffing nicht erledigt. Derzeit erarbeitet ein Stadtplaner und Landschaftsarchitekt eine städtebauliche Studie zum Potential von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Gemeinde.

Zudem hat ein Privatmann vor, einen Solarpark zu bauen. Hierzu muss der Flächennutzungsplan geändert und parallel dazu der Bebauungsplan „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich des Rußbichls“ aufgestellt werden. Derzeit wird eine mögliche Ausgleichsfläche geprüft. Später werden die Pläne nochmals öffentlich ausgelegt.

Auch interessant: Uffing will zuerst „das große Ganze“ abwarten