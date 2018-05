Schusterwerkstatt als neue Attraktion

Das Uffinger Heimatmuseum startet mit einem spannenden Programm in die Saison. Neu ist eine komplett eingerichtete Schusterwerkstatt.

Uffing – Drei Generationen lang gab es in Uffing die Schusterwerkstatt Heldwein. Voriges Jahr war Schluss, das Geschäft in der Kirchstraße wurde aufgegeben. Doch die Maschinen und Geräte landeten nicht im Müll oder bei Ebay, sondern im Uffinger Heimatmuseum. „Das war ein richtiges Glück, dass die das haben brauchen können“, sagt Angela Eberle, die jüngere Schwester von Franz Heldwein (86). Dieser war der letzte Schuhmachermeister, der in der Werkstatt Schuhe reparierte. Nun ist das Heimatmuseum also um eine Attraktion reicher. Nähmaschine, Lederwalze, Klebepressen, Nietengerät und manches mehr können die Besucher bestaunen. Die diesjährige Ausstellungssaison wurde vor Kurzem eröffnet.

Dabei wird im Rahmenprogramm zur Ettaler Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – Mythos Bayern“ die Bedeutung der Uffinger Mühlen herausgestellt. Zudem zeigt Museumsleiter Franz Huber viele Exponate zum Mythos Bayern. Ein Abriss der Wittelsbacher Stammtafel ist dabei, alte Banknoten, Karten von Bayern ab dem 10. Jahrhundert, Elfenbeinminiaturen mit Portraits bayerischer Könige sowie originale Gesetz-, Intelligenz- und Verordnungsblätter von Kurpfalzbaiern und dem Königreich ab 1805. Auch den verkohlten Korpus einer Nachbildung der Altöttinger Madonna präsentiert Huber. Die Figur stand einst in der Achkapelle, die 1992 abgebrannt war. Damit nicht genug: Ein Kutschenmodell mit Ludwig II. oder auch ein Modell einer torfbeheizten Lokomotive namens Murnau von 1865 können besichtigt werden. Alte Briefmarken, Postkarten und die Pickelhaube von Georg Schmidell runden die Bayern-Schau ab. Das war der Dorfpolizist, der 1923 im Hanfstaengl-Haus, das gegenüber dem Museum steht, in die Festnahme Hitlers involviert war.

Dr. Nikolaus Faulstroh, Koordinator der Landesausstellung, zeigte sich von dem Konzept beeindruckt. „Das, was nicht in der Landesausstellung zu sehen ist, bekommt man bei Ihnen extra serviert auf dem Tablett.“ Auch heuer stehen im Heimatmuseum wieder sechs Kunstausstellungen auf dem Programm. Die erste wird an diesem Samstag eröffnet. Zu sehen sind bis Sonntag, 3. Juni, Filzarbeiten von Dagmar Güntzer sowie Gemälde von Helga Silde-Peill.

