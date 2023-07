Historikerin: Gemeinde Uffing soll Hanfstaengl-Villa kaufen - Hitlers Fluchtort vor 100 Jahren

Von: Roland Lory

Teilen

Die Villa Hanfstaengl in Uffing: Das Gebäude steht seit ein paar Jahren unter Denkmalschutz. © Lory

Vor bald 100 Jahren floh Hitler nach dem gescheiterten Putsch in die Villa Hanfstaengl nach Uffing. Im Dorf ist das Thema heikel. Denn eine braune Wallfahrtsstätte kann man nicht gebrauchen. Eine Historikerin schlägt jetzt vor, dass die Gemeinde das Gebäude kaufen und für kommunale Zwecke nutzen sollte.

Uffing – Seit Mai läuft im Heimatmuseum Uffing die Sonderausstellung „1923. Inflation, Putsch und ein Versteck am Staffelsee“. Denn heuer jährt es sich zum hundertsten Mal, dass ein gewisser Adolf Hitler nach dem gescheiterten Putsch in München nach Uffing floh. Er wurde mit dem Auto in die Villa seines finanziellen Unterstützers und Freunds Ernst „Putzi“ Hanfstaengl (1887 bis 1975) gebracht. Von dort wollte Hitler eigentlich nach Österreich flüchten. Die Polizei verhaftete den Möchtegern-Putschisten allerdings am 11. November und verfrachtete ihn ins Gefängnis nach Landsberg am Lech.

Die Villa Hanfstaengl – sie ist in Privatbesitz – steht seit Jahren leer. Eine Tafel mit Informationen über die Geschichte gibt es nicht. Die Historikerin Dr. Edith Raim, die vor ein paar Jahren ein dickes Buch über die Zeit von 1919 bis 1950 in Murnau vorlegte, hat eine Idee, wie man mit dem Gebäude weiter verfahren könnte: Die Gemeinde Uffing sollte es ihrer Meinung nach „am besten kaufen und für kommunale Zwecke nutzen“. Raim schlägt außerdem vor, in diesem Zug dort eine Informationstafel zu platzieren. Also genau da, „wo der Ort des Geschehens war“.

Eigentümer will nicht verkaufen

Von einem Kauf war nach Angaben von Bürgermeister Andreas Weiß (parteifrei) bislang nicht die Rede. Der Eigentümer, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagt auf Tagblatt-Nachfrage, er würde es nicht veräußern.

Nachfrage bei Dr. Sven Keller, Leiter der Dokumentation Obersalzberg, ein vom Institut für Zeitgeschichte konzipierter und fachlich betreuter Lern- und Erinnerungsort. „Grundsätzlich ist Transparenz und Information im Umgang mit der Vergangenheit zu begrüßen“, sagt der Historiker. Eine Informationstafel sei in diesem Fall jedoch nicht unbedingt geboten. „Dafür erscheint die Bedeutung des Gebäudes für den breiteren Kontext der NS-Geschichte oder die Verbindung mit der Person Hitler nicht ausreichend groß. Ebenso wenig jedoch wäre sie gefährlich. Bedenken, dass dadurch ein Anziehungspunkt für ,eine falsche Klientel‘ erst geschaffen werde, wurden und werden regelmäßig vorgebracht, wenn über die NS-Vergangenheit informiert werden soll.“ Sie sind nach Kellers Ansicht jedoch nicht stichhaltig. Dies gelte umso mehr, als dieser Teil der Geschichte des Gebäudes ja grundsätzlich bekannt sei. Sollte jedoch daran eine Informationstafel angebracht werden, „die über die Geschichte oder Denkmalwürdigkeit des Hauses informiert, oder sollte im Ort generell über vergleichbare Häusergeschichten informiert werden, sollte dieser Teil keinesfalls ausgespart werden“.

Bedenken, dass die Villa ein Anlaufpunkt für Rechtsradikale werden könnte, gibt es im Ort durchaus. Rathauschef Weiß betont: „Wir wollen nicht, dass die Braunen zum Wallfahren kommen.“ Chiara Nassauer-Boitsos, die zusammen mit ihrem Mann Nikolaos Boitsos das Heimatmuseum leitet, teilt die Sorge. In der Einrichtung ist für den 11. November ein Programm geplant. Nassauer-Boitsos liest aus „Dunkelnacht“ von Kirsten Boie und „Die Welt von gestern“ von Stefan Zweig. Zudem soll es museumspädagogische Führungen geben.

Auch interessant: Uffing arbeitet Ehrenbürgerschaft auf